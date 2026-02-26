Η Αθήνα υποδέχεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας

Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στην Τεχνόπολη, το Athens International Literature Festival φέρνει στο επίκεντρο τη σύγχρονη γραφή, την πολιτική σκέψη και τις κοινωνικές ανησυχίες

Η λογοτεχνία αποκτά τον δικό της διεθνή θεσμό στην ελληνική πρωτεύουσα, καθώς ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής ιδεών και διαλόγου. Για τρεις ημέρες, η Τεχνόπολη θα φιλοξενήσει συγγραφείς, κριτικούς και αναγνώστες από όλο τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο και ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα. Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, το Athens International Literature Festival μετατρέπει την Αθήνα σε σημείο συνάντησης διαφορετικών αφηγηματικών φωνών, εξερευνώντας ζητήματα πολιτικής, ταυτότητας, κοινωνικών ανισοτήτων και του μέλλοντος της ανάγνωσης. «Το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας φέρνει στο ίδιο τραπέζι διαφορετικές φωνές, εμπειρίες και αγωνίες, και αναδεικνύει τη Λογοτεχνία ως ζωντανό εργαλείο κατανόησης και κοινωνικής παρέμβασης», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται διεθνείς συγγραφείς που συνομιλούν με Έλληνες δημιουργούς και κριτικούς. Ο Λάσλο Κρασναχορκάι θα συζητήσει με τη Μερβ Έμρε για τη γραφή ως πράξη εγρήγορσης σε έναν κόσμο κρίσης, ενώ ο Ντέιβιντ Σολόι θα συνομιλήσει με τη Σοφία Νικολαΐδου με αφετηρία το μυθιστόρημα «Σάρκα». Ο Πολ Λιντς θα βρεθεί σε διάλογο με τον Νίκο Μάντη για τη σύγχρονη πεζογραφία και τις προκλήσεις της εποχής, ενώ ο Κέβιν Μπάρι θα συναντήσει τον Χρήστο Αστερίου με αφετηρία τα έργα «Νυχτερινό πλοίο στην Ταγγέρη» και «Καρδιά το καταχείμωνο».

Η Νικόλ Κράους θα συνομιλήσει με τον Λευτέρη Καλοσπύρο για τις αφηγηματικές τεχνικές και το ζήτημα της ταυτότητας, ενώ ο Ματέο Νούτσι θα συζητήσει με τον Δημήτρη Πλάντζο γύρω από το βιβλίο «Τα δάκρυα των ηρώων». Παράλληλα, η Καταρίνα Φόλκμερ θα βρεθεί σε διάλογο με τη Δανάη Σιώζιου, ενώ η Σέλβα Αλμάδα θα συνομιλήσει με την Τίνα Μανδηλαρά για τη σχέση μνήμης, κοινωνίας και γραφής. Ο Λιλιάν Τυράμ θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τα ρατσιστικά στερεότυπα με τους Ντέμη Νικολαΐδη και Λορέτα Μακόλεϊ, υπό τον συντονισμό του Παναγιώτη Μένεγου, με αφορμή το βιβλίο «Λευκή σκέψη».

Κεντρικές θεματικές του Φεστιβάλ αποτελούν η πολιτική διάσταση της λογοτεχνίας, το έμφυλο ζήτημα και ο ρόλος της αφήγησης στη σύγχρονη εποχή. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις «Η ελπίδα ως σφάλμα; Λογοτεχνία και πολιτική στη Σκοτεινή Ευρώπη», «Δεν είναι φόνος, είναι γυναικοκτονία», «Αρσενικό, Θηλυκό και η ιδέα του λογοτεχνικού χαρακτήρα», «Εντάξει με το παρελθόν, τι θα γίνει όμως με το παρόν και το μέλλον της λογοτεχνίας;», «Χίλιες εικόνες, χίλιες λέξεις» και «Λέσχες ανάγνωσης, πυλώνες φιλαναγνωσίας».

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η ενότητα «Η Αθήνα των συγγραφέων», αφιερωμένη στον Μένη Κουμανταρέα. Στη συζήτηση «Ο χρόνος είναι ένα παιχνιδάκι. Κι η Αθήνα παντού – Ο Μένης Κουμανταρέας και η πόλη», οι Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος και Μαρία Φακίνου θα αναδείξουν την ιδιαίτερη σχέση του συγγραφέα με την πόλη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης masterclasses με τον Πολ Λιντς και τη Νικόλ Κράους, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις, ενώ όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» και στις Δεξαμενές Καθαρισμού της Τεχνόπολης. Οι συζητήσεις θα είναι προσβάσιμες και με παράλληλη μετάφραση, ενώ θα ακολουθούν συναντήσεις κοινού και δημιουργών στον χώρο των Παλαιών Φούρνων. Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Αθήνας, δημιουργώντας έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης για συγγραφείς και αναγνώστες.

