Πώς να αποφύγεις jet lag σε μακρινά ταξίδια με 3 σωτήριους τρόπους

Μάθε πώς να αποφύγεις το jet lag σε μακρινά ταξίδια με 3 τρόπους, ώστε να φτάνεις γεμάτος ενέργεια και να απολαμβάνεις κάθε στιγμή

Τα μακρινά ταξίδια μπορεί να είναι συναρπαστικά, αλλά συχνά συνοδεύονται από την ανεπιθύμητη κούραση και ατονία που φέρνει το jet lag. Η διαφορά ώρας ανάμεσα στην αναχώρηση και τον προορισμό μπορεί να ανατρέψει τον βιολογικό μας ρυθμό, προκαλώντας αϋπνία, πονοκεφάλους, δυσκολία συγκέντρωσης και γενική κόπωση. Για ταξιδιώτες που θέλουν να αξιοποιήσουν κάθε στιγμή στο νέο τους προορισμό, η σωστή προετοιμασία και μερικά έξυπνα tricks μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να μειώσουν σημαντικά τα συμπτώματα του jet lag.

Παρακάτω θα δεις 3 τρόπους που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για να κρατήσεις τον οργανισμό σου σε ισορροπία και να προσαρμοστεί γρήγορα στη νέα ζώνη ώρας.

1. Προσαρμογή στον νέο ρυθμό πριν την αναχώρηση

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αποφύγεις το jet lag είναι να αρχίσεις να προσαρμόζεις το πρόγραμμα ύπνου σου λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι. Αν ταξιδεύεις προς ανατολή, πηγαίνε για ύπνο μισή με μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο, ενώ αν ταξιδεύεις προς δύση, άφησε τον εαυτό σου να κοιμηθεί λίγο αργότερα. Αυτή η μικρή προσαρμογή δίνει στο σώμα σου τη δυνατότητα να συνηθίσει σταδιακά τη νέα ώρα, μειώνοντας τα δυσάρεστα συμπτώματα μόλις φτάσεις στον προορισμό.

2. Έλεγχος φωτός και ύπνου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Το φως είναι ο πιο ισχυρός δείκτης για τον βιολογικό ρολόι. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, προσπάθησε να εκτίθεσαι στο φυσικό φως αν φτάνεις σε προορισμό πρωινές ώρες, ενώ αν φτάνεις βράδυ, προτίμησε να φορέσεις μάσκα ύπνου και να αποφύγεις τεχνητό φως και οθόνες. Επιπλέον, μικρά power naps 20–30 λεπτών μπορούν να βοηθήσουν χωρίς να διαταράξουν τον νέο ύπνο σου.

3. Ενυδάτωση και σωστή διατροφή

Η αφυδάτωση εντείνει την κούραση και τα συμπτώματα του jet lag, γι’ αυτό φρόντισε να πίνεις αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της πτήσης. Απόφυγε αλκοόλ και καφεΐνη σε υπερβολικές ποσότητες, καθώς μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου. Επίλεξε ελαφριά και θρεπτικά γεύματα που βοηθούν τον οργανισμό να λειτουργεί καλύτερα και να προσαρμοστεί στη νέα ζώνη ώρας πιο γρήγορα.

