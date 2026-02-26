Food 26.02.2026

Αυτή είναι η vegan εναλλακτική για το τοστ σου που θα λατρέψεις

avocado_toast
Απολαυστικό και θρεπτικό αβοκάντο τοστ που φτιάχνεται σε μόλις λίγα λεπτά, με φρέσκες γεύσεις και υγιεινά υλικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Το αβοκάντο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή υλικά για υγιεινές και θρεπτικές συνταγές, ειδικά κατά τη διάρκεια της νηστείας. Ο συνδυασμός του με τραγανό ψωμί και φρέσκα αρωματικά δημιουργεί ένα γεύμα που είναι τόσο γρήγορο όσο και νόστιμο, ιδανικό για πρωινό, σνακ ή ελαφρύ γεύμα.

Αυτό το νηστίσιμο αβοκάντο τοστ δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορείς να το προσαρμόσεις ανάλογα με τα υλικά που έχεις στο σπίτι. Η κρεμώδης υφή του αβοκάντο και η τραγανή βάση του ψωμιού κάνουν κάθε μπουκιά απολαυστική, ενώ τα μπαχαρικά και τα λαχανικά προσθέτουν έξτρα γεύση και φρεσκάδα.

Υλικά:

  • 1 ώριμο αβοκάντο
  • 2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης ή πολύσπορο
  • 1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού
  • Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση
  • Προαιρετικά: ντοματίνια κομμένα στα τέσσερα, φύλλα ρόκας ή βασιλικού, σπόρους chia ή κολοκυθόσπορους
avocado_toast
unsplash

Εκτέλεση:

  • Κόψε το αβοκάντο στη μέση, αφαίρεσε το κουκούτσι και βγάλε τη σάρκα σε ένα μπολ.
  • Πρόσθεσε τον χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι και πολτοποίησε το αβοκάντο με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει κρεμώδες μερικώς (ή εντελώς, ανάλογα με το γούστο σου).
  • Ψήσε ή τοστάρισε τις φέτες ψωμιού μέχρι να γίνουν τραγανές.
  • Άπλωσε ομοιόμορφα την κρέμα αβοκάντο πάνω στις φέτες ψωμιού.
  • Πρόσθεσε τα προαιρετικά υλικά: ντοματίνια, φύλλα ρόκας ή βασιλικού και λίγους σπόρους για έξτρα γεύση και τραγανή υφή.
  • Σέρβιρε αμέσως και απόλαυσε το γρήγορο, υγιεινό και νηστίσιμο τοστ σου!

Κεντρική Eικόνα: Unsplash

No items found.