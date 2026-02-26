Το μήνυμα της Barbra Streisand στην Jennifer Aniston για τα γενέθλιά της

Η ανάρτηση της Barbra Streisand και οι φήμες για συγκατοίκηση της Jennifer Aniston με τον Jim Curtis φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την προσωπική ζωή της ηθοποιού

Μια τρυφερή διαδικτυακή στιγμή ανάμεσα σε δύο από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του Χόλιγουντ τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών, όταν η Barbra Streisand επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στη Jennifer Aniston για τα γενέθλιά της, αφήνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στήριξης που σχολιάστηκε έντονα. Η Barbra Streisand θέλησε να τιμήσει τη Jennifer Aniston μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα γενέθλιά της. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία των δύο γυναικών από την 30ή τελετή απονομής των Βραβείων SAG το 2024, ενισχύοντας τον ζεστό χαρακτήρα της δημόσιας παρέμβασής της.

«Αγαπητή Jen, Χρόνια Πολλά με καθυστέρηση. Χαίρομαι τόσο που είσαι ευτυχισμένη τώρα! Με αγάπη, Barbra», έγραψε η Barbra Streisand στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά της για την προσωπική ζωή της Jennifer Aniston. Το σχόλιο ερμηνεύτηκε ως αναφορά στη σχέση της ηθοποιού με τον Jim Curtis, με τον οποίο φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα θετική περίοδο.

Η δημοσίευση έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Jennifer Aniston να εξετάζει το ενδεχόμενο συγκατοίκησης με τον Jim Curtis. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ζευγάρι εθεάθη πρόσφατα να επισκέπτεται πολυτελές διαμέρισμα στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, γεγονός που αναζωπύρωσε τα σενάρια για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Η σχέση της Jennifer Aniston με τον Jim Curtis φαίνεται να εξελίσσεται σταθερά από το 2025, όταν οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο ξεκίνησαν μετά την κοινή τους εμφάνιση σε διακοπές στη Μαγιόρκα το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Το ζευγάρι έκανε τη σχέση του επίσημη στο Instagram τον Νοέμβριο, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του Jim Curtis, ενώ νωρίτερα φέτος γιόρτασαν και την πρώτη τους Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μαζί. Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και η επαφή τους εξελίχθηκε σταδιακά σε σχέση, με τους ίδιους να παραμένουν διακριτικοί, αλλά να δείχνουν πλέον πιο ανοιχτά τη σύνδεσή τους.

