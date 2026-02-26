Fashion 26.02.2026

Max Mara F/W 26-27: Επανερμηνεύει το casual chic μέσα από ένα neo-μεσαιωνικό πρίσμα

Μακριά παλτό, suede, μεταλλικές λεπτομέρειες και κομψές γραμμές δημιουργούν μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο σήμερα και το χθες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο οίκος Max Mara επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με μια συλλογή που συνδυάζει την κομψότητα με την ισχύ, αντλώντας έμπνευση από τη Matilda της Canossa, μια από τις πιο σημαντικές και χαρισματικές γυναίκες της Ιταλικής ιστορίας. Η Matilda, γνωστή για τις διπλωματικές της ικανότητες, την στρατιωτική ηγεσία και την υποστήριξη των τεχνών, γίνεται η απόλυτη μούσα που δίνει δύναμη και χαρακτήρα στη νέα συλλογή.

Η σύνδεση με την ιστορία της μάρκας είναι εμφανής. Όπως η Matilda της Canossa είχε καθοριστικό ρόλο στην Ιταλία το 1081, έτσι και η Max Mara γιορτάζει το 1981, τη χρονιά που δημιουργήθηκε το εμβληματικό παλτό 101801. Το συγκεκριμένο παλτό έγινε σύμβολο διαχρονικής κομψότητας και άνεσης για τη μάρκα, όπως η Matilda αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εποχή της.

Για ακόμη μια φορά, το παλτό παραμένει η ψυχή της συλλογής. Μακριά, oversized και χωρίς κουμπιά, φοριέται ανοιχτό με κάθε σύνολο, από suede ολόσωμες φόρμες έως μακριά πλεκτά φορέματα, pencil skirts ή συνδυασμούς oversized πουλόβερ με μίνι φούστες. Τα χρώματα επεκτείνονται πέρα από το κλασικό camel, με τόνους εμπνευσμένους από τη γούνα του λύκου, της αλεπούς και του λιονταριού.

Neo-medieval και gothic επιρροές

Η συλλογή φέρει εμφανείς αναφορές στον neo-medieval και gothic chic σχεδιασμό. Mαλακές σουέντ τουνίκ, ultra-flat μπότες πάνω από το γόνατο, μεταλλικά καρφιά και παλτά με nubuck ένθετα, καθώς και ενισχυμένους ώμους σε στιλ πανοπλίας. Κάθε στοιχείο συνδέει το παρελθόν με μια σύγχρονη ερμηνεία της θηλυκής ισχύος.

Υφάσματα και υφές

Η βραδινή συλλογή επικεντρώνεται σε κασμίρι, αλπακά, μοχαίρ, λεπτές μάλλινες ποιότητες, αλλά και υφάσματα με glossy double-face ή teddy-effect. Η Max Mara καταφέρνει να δημιουργήσει μια γκαρνταρόμπα που συνδυάζει άνεση, πολυτέλεια και ευελιξία, ιδανική για 24 ώρες την ημέρα.

Η συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027 του οίκου είναι μια διαχρονική συνύπαρξη κομψότητας και δύναμης. Με πρωταγωνιστή το παλτό, ανανεωμένες αποχρώσεις και neo-medieval λεπτομέρειες, η μάρκα προσφέρει μια σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας και της θηλυκής ισχύος.

Fashion Max Mara Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου
