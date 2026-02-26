Διατροφή 26.02.2026

5 σημάδια που δείχνουν ότι δεν καταναλώνεις αρκετή πρωτεΐνη

igia_ginaika
Τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι το σώμα λαμβάνει λιγότερη πρωτεΐνη από ό,τι χρειάζεται και οι επιπτώσεις στην καθημερινή υγεία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα πιο σημαντικά μακροθρεπτικά συστατικά για την υγεία σου, αλλά συχνά παραβλέπεται, ειδικά από τις γυναίκες. Πολλές από εμάς πιστεύουμε ότι η χαμηλή πρόσληψη θερμίδων ή τα «clean eating» γεύματα αρκούν για να διατηρήσουμε το σώμα μας σε φόρμα, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να επηρεάσει τη μυϊκή σου μάζα, την ενέργεια, την αναπαραγωγική σου υγεία, την επιδερμίδα και το ανοσοποιητικό σου σύστημα.

Ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη φυσική σου κατάσταση, η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την αναδόμηση των μυών, τη σύνθεση ορμονών, την παραγωγή κολλαγόνου και τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Ακόμη και αν αθλείσαι συχνά, η έλλειψη πρωτεΐνης μπορεί να αποτρέψει την αύξηση μυϊκής μάζας και να προκαλέσει αίσθημα κόπωσης ή συνεχούς πείνας.

igia
pexels

Διάβασε επίσης: Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

1. Χάνεις μυϊκή μάζα ή δεν βλέπεις αποτελέσματα από τις προπονήσεις

Αν γυμνάζεσαι συχνά αλλά δεν βλέπεις βελτίωση στη δύναμη ή τη σύσταση του σώματος, η έλλειψη πρωτεΐνης μπορεί να είναι ο λόγος. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας, ενώ η ανεπαρκής πρόσληψή της αναγκάζει το σώμα να χρησιμοποιεί τον μυϊκό ιστό ως πηγή ενέργειας. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές με την ηλικία, καθώς η φυσική απώλεια μυών (σαρκοπενία) επιταχύνεται μετά τα 38 χρόνια περίπου.

2. Η επιδερμίδα σου φαίνεται θαμπή, εμφανίζει ακμή ή επουλώνεται αργά

Η πρωτεΐνη παρέχει τα αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα για την παραγωγή κολλαγόνου και την ανανέωση των κυττάρων της επιδερμίδας. Η χαμηλή πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει θαμπάδα, αργή επούλωση πληγών και επιδείνωση της ακμής. Μελέτες δείχνουν ότι άτομα που καταναλώνουν λιγότερο από τη μισή συνιστώμενη ημερήσια δόση πρωτεΐνης αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επιδερμίδα, όπως πρόωρη γήρανση και δυσχρωμίες.

igia_ginaika
unsplash

3. Τα μαλλιά σου αραιώνουν ή πέφτουν περισσότερο από το κανονικό

Τα μαλλιά αποτελούνται κυρίως από κερατίνη, μια μορφή πρωτεΐνης. Όταν η πρόσληψη πρωτεΐνης είναι χαμηλή, το σώμα προτεραιοποιεί ζωτικά όργανα και περιορίζει την ανάπτυξη νέων τριχοθυλακίων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση ή αραίωση και να επηρεάσει την ποιότητα των μαλλιών, ειδικά αν παράλληλα καταναλώνεις λίγες θερμίδες ή αποφεύγεις ζωικές πρωτεΐνες.

4. Νιώθεις συνεχώς πείνα ή έχεις έντονη λαχτάρα για γλυκά

Η πρωτεΐνη είναι το πιο χορταστικό μακροθρεπτικό συστατικό. Όταν δεν καταναλώνεις αρκετή, είναι πιθανό να μην αισθάνεσαι πλήρης μετά από κάθε γεύμα, γεγονός που οδηγεί σε συχνές λιγούρες και υπερκατανάλωση υδατανθράκων και ζάχαρης. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη μειώνει την παραγωγή της ορμόνης πείνας ghrelin και βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, περιορίζοντας τις ακατάλληλες λιγούρες.

igia_ginaika (7)
unsplash

5. Το ανοσοποιητικό σου σύστημα φαίνεται «αργό»

Αν αρρωσταίνεις εύκολα, αναρρώνεις αργά ή νιώθεις συνεχώς κόπωση, η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να ευθύνεται. Τα αντισώματα, τα ένζυμα και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος βασίζονται στην πρωτεΐνη. Η έλλειψή της περιορίζει την ικανότητα του οργανισμού να επισκευάσει ιστούς, να αμυνθεί ενάντια σε λοιμώξεις και να παράγει ενέργεια, προκαλώντας κούραση και αίσθημα αδυναμίας.

Διάβασε επίσης: Jennifer Aniston: Οι 4 συνήθειες που κρατούν το κορμί της αψεγάδιαστο στα 57 της χρόνια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

food διατροφή πρωτεΐνη ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Αθήνα υποδέχεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας

Η Αθήνα υποδέχεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας

26.02.2026
Επόμενο
Αυτά είναι τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουμε όλοι με τον διάδρομο του σπιτιού

Αυτά είναι τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουμε όλοι με τον διάδρομο του σπιτιού

26.02.2026

Δες επίσης

Αυτά είναι τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουμε όλοι με τον διάδρομο του σπιτιού
Life

Αυτά είναι τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουμε όλοι με τον διάδρομο του σπιτιού

26.02.2026
Πώς να αποφύγεις jet lag σε μακρινά ταξίδια με 3 σωτήριους τρόπους
Life

Πώς να αποφύγεις jet lag σε μακρινά ταξίδια με 3 σωτήριους τρόπους

26.02.2026
Αυτή είναι η vegan εναλλακτική για το τοστ σου που θα λατρέψεις
Food

Αυτή είναι η vegan εναλλακτική για το τοστ σου που θα λατρέψεις

26.02.2026
Max Mara F/W 26-27: Επανερμηνεύει το casual chic μέσα από ένα neo-μεσαιωνικό πρίσμα
Fashion

Max Mara F/W 26-27: Επανερμηνεύει το casual chic μέσα από ένα neo-μεσαιωνικό πρίσμα

26.02.2026
Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα
Fitness

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

26.02.2026
Τα 4 ζώδια που τρελαίνονται για ταξίδια και είναι πάντα με βαλίτσα στο χέρι
Life

Τα 4 ζώδια που τρελαίνονται για ταξίδια και είναι πάντα με βαλίτσα στο χέρι

26.02.2026
Χρησιμοποιείς dry shampoo; Αυτά είναι τα βήματα για να το κάνεις πάντα σωστά
Beauty

Χρησιμοποιείς dry shampoo; Αυτά είναι τα βήματα για να το κάνεις πάντα σωστά

26.02.2026
Πώς ο Jacob Elordi κατάφερε να κάνει τις γυναικείες τσάντες ανδρική υπόθεση
Fashion

Πώς ο Jacob Elordi κατάφερε να κάνει τις γυναικείες τσάντες ανδρική υπόθεση

26.02.2026
50.000 αντικείμενα ζωντάνεψαν το runway της Diesel στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Fashion

50.000 αντικείμενα ζωντάνεψαν το runway της Diesel στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης