Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την ταινία του Brad Pitt «The Riders» που γυρίζετε στην Ελλάδα

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την ταινία του Brad Pitt «The Riders», που γυρίζεται στην Ελλάδα, από πλοκή μέχρι τους ηθοποιούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της ταινίας THE RIDERS, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Brad Pitt, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, με σκηνές της παραγωγής να πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ύδρα. Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ιστορίας.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Edward Berger, σκηνοθέτης της ταινίας All Quiet on the Western Front, που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και της ταινίας Κονκλάβιο, που απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton (1994), το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker, και ο David Kajganich το διασκευάζει για την κινηματογραφική οθόνη. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Brad Pitt, Dede Gardner & Jeremy Kleiner (Plan B Entertainment), ο Ridley Scott, ο Michael Pruss (Scott Free Productions), ο Edward Berger (Nine Hours) και David Kajganich.

Η ταινία THE RIDERS θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από τη Spentzos Film στο τέλος του έτους.

Στο cast συμμετέχουν επίσης οι Coco Greenstone, Julianne Nicholson, Danny Huston, Michael Smiley, Camille Cottin & Ulrich Thomsen.

Σύνοψη

Όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται χωρίς καμία εξήγηση, ένας πατέρας και η 11χρονη κόρη του ξεκινούν ένα ταξίδι σε όλη την Ευρώπη αναζητώντας την, ακολουθώντας τα μέρη που είχαν επισκεφθεί κάποτε ως οικογένεια. Καθώς το ταξίδι εξελίσσεται και η ανάγκη του συζύγου για απαντήσεις μεγαλώνει, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας ζωής διαφορετικής από εκείνη που είχε φανταστεί, και ανακαλύπτει νόημα σε ό,τι, και σε όποιον, παραμένει.

Από τους βραβευμένους με Όσκαρ Brad Pitt και τον σκηνοθέτη Edward Berger, το THE RIDERS είναι μια καθηλωτική, βαθιά συγκινητική ιστορία για το πώς αγκαλιάζουμε τις αβεβαιότητες της ζωής και βρίσκουμε δύναμη στους δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο.

To cast

  • Fred Scully – Brad Pitt
  • Billie – Coco Greenstone
  • Irma – Julianne Nicholson
  • Alex – Danny Huston
  • Pete – Michael Smiley
  • Marianne – Camille Cottin
  • Julian – Ulrich Thomsen

Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο DEADLINE: «Το The Riders είναι μια ταινία πάνω σε έναν χαρακτήρα. Έχουμε τον μεγαλύτερο σταρ στον κόσμο να κάνει μια πολύ προσωπική, «χαμηλότονη»  ταινία και να εμβαθύνει στον ρόλο.

Στην ταινία τον γνωρίζουμε στην αρχή να χτίζει ένα σπίτι. Αυτός ο τύπος ξέρει να χτίζει σπίτι με τα χέρια του. Τον βλέπουμε να το φτιάχνει για την οικογένειά του, είναι ο κλασικός κουβαλητής, ο παραδοσιακός οικογενειάρχης. Και μετά ξεκινάει ένα ταξίδι για να βρει τη γυναίκα του, που έχει εξαφανιστεί ξαφνικά […]

Τον ακολουθούμε από την Ιρλανδία στην Ελλάδα, μετά Βρυξέλλες, Άμστερνταμ και πίσω στην Ιρλανδία. Είναι μια μεγάλη οδύσσεια σε όλη την Ευρώπη, και μέσα σε όλο αυτό αρχίζει και διαλύεται. Και πραγματικά ανυπομονώ να δω τον Μπραντ να το κάνει αυτό.

Ο Brad είναι ο ηθοποιός με τη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Επιπλέον, φέρνει χιούμορ. Φέρνει μια ελαφρότητα. Κι είναι υπέροχο, γιατί το βλέπει σαν πραγματική πρόκληση. Πραγματικά θέλει να κατακτήσει αυτόν τον χαρακτήρα. […]

Είναι μια ταινία με σταρ στο επίκεντρο… αλλά και σπουδαίους χαρακτήρες».

