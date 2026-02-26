Athens Photo World 2026: Ο θρύλος Don McCullin στην Αθήνα και όλες οι δράσεις του μεγάλου φεστιβάλ

Το διεθνές φεστιβάλ φωτορεπορτάζ της Αθήνας έρχεται για όγδοη χρονιά, παρουσιάζοντας αναβαθμισμένες δράσεις με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

Το Athens Photo World (APW) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για τη σύγχρονη φωτογραφία στην Ελλάδα, με διεθνείς συνεργασίες και νέες προσθήκες στις δράσεις του, συνεχίζοντας το ετήσιο ραντεβού του με το κοινό.

Από το 2019 έως σήμερα, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες έχουν παρακολουθήσει εκθέσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις και ψηφιακές προβολές του APW σε εμβληματικούς και πολυσύχναστους χώρους της Αθήνας, αποκτώντας εξοικείωση με τη δύναμη της εικόνας και τη δημοσιογραφική φωτογραφία. Κεντρική προτεραιότητα παραμένει η άμεση επαφή των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης με το φωτορεπορτάζ, μέσω του έργου καταξιωμένων φωτογράφων από όλο τον κόσμο.

1. Athens Photo World 2026

Σάββατο 28.02.2026

Έκθεση Life, Death and Everything in Between

Το Athens Photo World, σε συνεργασία με το Xposure International Photography Festival, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θρύλο του πολεμικού φωτορεπορτάζ, Sir Don McCullin, με την έκθεση Life, Death and Everything in Between.

Ο Sir Don McCullin συγκαταλέγεται στους σπουδαιότερους εν ζωή φωτογράφους, ένας αυτόπτης μάρτυρας της εποχής μας, που για περισσότερες από πέντε δεκαετίες κατέγραψε τον πόλεμο, τη φτώχεια και την ανθρώπινη οδύνη με σπάνια συμπόνια και αφοσίωση. Από το East End του Λονδίνου, ακολούθησε τα ίχνη της ιστορίας σε πληγωμένους τόπους: στο Βιετνάμ, την Καμπότζη, τον Λίβανο, την Μπιάφρα και πολύ πέρα, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στις ζώνες σύγκρουσης, όχι λόγω έλξης από τον κίνδυνο αλλά κινούμενος από βαθύ αίσθημα ευθύνης.

Πρόγραμμα της ημέρας

19:00 – 20:00: Ο Sir Don McCullin σε διάλογο με την Χριστίνα Καλλιγιάννη,

Γενική Συντονίστρια του APW

20:30: Εγκαίνια της έκθεσης Life, Death & Everything in Between, στους Παλιούς Φούρνους

Διάρκεια έκθεσης: 28/2 – 12/3/2026, με δωρεάν είσοδο

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 22:00, εκτός της τελευταίας ημέρας (12/3) 10:00 – 15:00

2. Κυριακή 01.03.2026

Αεριοφυλάκιο 1, Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Masterclass Enri Canaj

Το APW συνδέει τη νέα γενιά του ελληνικού φωτορεπορτάζ με τον διεθνώς καταξιωμένο φωτογράφο Enri Canaj / Magnum Photos, προσφέροντας 14 δωρεάν θέσεις για νέους φωτογράφους, σε μια ουσιαστική και δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία.

18:00 – 18:30: Παρουσίαση masterclass από τον Enri Canaj

Ψηφιακές Προβολές

Ο φωτογράφος Γιάννης Κολεσίδης, επιμελητής και συντονιστής του προγράμματος των Ψηφιακών Προβολών θα παρουσιάσει slide-show διάρκειας 45 λεπτών, ακολουθούμενο από συζήτηση με το κοινό και τους δημιουργούς. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τη δυναμική της σύγχρονης φωτογραφίας ντοκουμέντου και να συζητήσει με τους δημιουργούς.

Οι έξι Φωτορεπόρτερ των οποίων το έργο θα παρουσιαστεί είναι οι:

Αλέξανδρος Αβραμίδης / Reuters: Η Οργή της Φύσης

«Στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος έπαψε να σέβεται τη φύση, αψηφώντας κάθε κανόνα της. Η αλόγιστη ανάπτυξη έχει προκαλέσει μια, ίσως ανεπανόρθωτη, διατάραξη του κλίματος. Ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές έχουν γίνει μια όλο και πιο συχνή πραγματικότητα.»

Μάρω Κουρή: Μικρές Πατρίδες της διαφορετικότητάς μας

«Αθήνα: χώρος συνύπαρξης και αλληλοσυμπλήρωσης λαών, πολιτισμών και μνήμης. Τόποι προσευχής –γκόσπελ, καθολικοί, Αγγλικανοί και λουθηρανικοί, αυτοσχέδια τζαμιά, εκκλησίες των Σιχ, των Ινδουιστών και των Αιθίοπων– συνθέτουν ένα κοινό αστικό μωσαϊκό, όπου όλες και όλοι συνυπάρχουμε ίσοι και ταυτόχρονα διαφορετικοί.»

Στέλιος Μισίνας / Reuters: Κάτω από την Επιφάνεια

«Από ψηλά, η θάλασσα φαίνεται αψεγάδιαστη. Κάτω από την επιφάνεια, όμως, τα απορρίμματα καλύπτουν τον πυθμένα, καταστρέφοντας σιγά σιγά τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Το πρόβλημα μεγαλώνει κάθε χρόνο, καθώς τα απορρίμματα αυξάνονται και η θαλάσσια ζωή εξαφανίζεται.»

Σωκράτης Μπαλταγιάννης: Οι Αθηναίοι

«Η περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις να κάνεις με ένα πραγματικό πρόσωπο, ένα πολυδιάστατο άτομο. Αν ενώσεις όλε τις διαστάσεις του, έχεις τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τους «Αθηναίους».

Κώστας Τσιρώνης: Μουσικό Διδασκαλείο Μέρωνα

«Καταξιωμένοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής κρητικής μουσικής συγκεντρώνονται με τους μαθητές τους για να παρακολουθήσουν το Μουσικό Διδασκαλείο του Μέρωνα –μια εβδομαδιαία ετήσια γιορτή αφιερωμένη στη διδασκαλία, στην εξάσκηση και στην ανάδειξη των βαθιά ριζωμένων μουσικών ιδιωμάτων του νησιού της Κρήτης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Νίκος Χατζηπολίτης: Ελεύθερος Χρόνος σε Πλαίσιο

«Το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων είναι μια ειδική δομή κράτησης και προστασίας ανηλίκων, όπου η παραμονή των παιδιών πραγματοποιείται κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και δεν αποτελεί ποινή, αλλά εφαρμόζεται στο πλαίσιο αναμορφωτικών μέτρων. Το φωτογραφικό project εστιάζει στον ελεύθερο χρόνο των ανηλίκων, έναν ρυθμιζόμενο και καθημερινό χρόνο που δεν είναι ούτε απόλυτα ελεύθερος ούτε απόλυτα ελεγχόμενος».

3. Βραβείο Αθλητικής Φωτογραφίας 2026

19:40 – 20:45

Το Athens Photo World διευρύνει τις δράσεις του και θεσμοθετεί το Βραβείο Αθλητικής Φωτογραφίας 2026, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τον νικητή.

Φιναλίστ (αλφαβητικά): Άλεξ Γρυμάνης, Νικόλαος Ζάγκας, Μιχάλης Θέμελης

Άλεξ Γρυμάνης

Νικόλαος Ζάγκας

Μιχάλης Θέμελης

Την απονομή θα πραγματοποιήσει ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας.

Ο κριτής Άγγελος Ζυμάρας, φωτογράφος αθλητικών διοργανώσεων και καθηγητής φωτογραφίας, δήλωσε:

«Οι τρεις εικόνες διακρίνονται για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν καθαρή σύνθεση, άρτιο timing και έντονη αίσθηση κίνησης. Καταφέρνουν να μεταδώσουν την ενέργεια και το συναίσθημα της στιγμής χωρίς υπερβολές, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τόσο την ουσία των αθλημάτων όσο και τις αρχές της φωτογραφικής αφήγησης».

Το βραβείο υλοποιείται με την υποστήριξη της Kaizen Gaming.

4. Βραβεία Athens Photo World

Για έβδομη συνεχή χρονιά, από το 2019, ο διαγωνισμός του Athens Photo World που έγινε θεσμός, επιβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση στη στήριξη του σύγχρονου φωτορεπορτάζ και της φωτογραφίας ντοκουμέντου και δίνοντας βήμα σε νέες αλλά και ήδη καταξιωμένες φωνές της φωτογραφικής αφήγησης.

Στόχος του θεσμού παραμένει η ουσιαστική ενίσχυση της δουλειάς των φωτογράφων και φωτορεπόρτερ, καθώς και η ανάδειξη του σύγχρονου φωτορεπορτάζ ως εργαλείου καταγραφής της ιστορίας τη στιγμή που αυτή γεννιέται. Μέσα από τη διαδικασία της βράβευσης, το Athens Photo World ενθαρρύνει τη συνέπεια, την ποιότητα και τη δημιουργική επιμονή των επαγγελματιών του χώρου.

Θα απονεμηθούν συνολικά έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 ευρώ) σε τρία ολοκληρωμένα ή εξελισσόμενα projects φωτογραφίας ντοκουμέντου ή φωτορεπορτάζ, που αφορούν εργασίες μέχρι και το 2025:

Πρώτο Βραβείο: 3.000 ευρώ

Δεύτερο Βραβείο: 2.000 ευρώ

Τρίτο Βραβείο: 1.000 ευρώ

Η κριτική επιτροπή ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για το 2025 απαρτίστηκε από τους φωτογράφους Θωμά Δασκαλάκη, Νίκο Παλαιολόγο και Όλγα Στεφάτου, οι οποίοι, σε κοινή τους δήλωση, επισημαίνουν:

«Ευχόμαστε η βράβευση αυτή να συμβάλει ουσιαστικά στη φωτογραφική πορεία των finalists. Η τελική επιλογή είναι αποτέλεσμα δημιουργικού διαλόγου, με βασικά κριτήρια τη φωτογραφική γλώσσα, τη σημασία ή την πρωτοτυπία του θέματος στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και την τεκμηρίωσή του. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού μία από τους finalists είναι γυναίκα φωτογράφος. Συγχαρητήρια και στους τρεις, αλλά και σε όλες και όλους όσοι υπέβαλαν συμμετοχή.»

Οι φιναλίστ (με αλφαβητική σειρά):

Ελένη Αλμπαρόζα – Το Τελευταίο Πωγώνι

Άγγελος Τζωρτζίνης – Τοπία Ενός Μεταβαλλόμενου Περιβάλλοντος

Νίκος Χατζηπολίτης – Ελεύθερος Χρόνος σε Πλαίσιο

Χαιρετισμό στην τελετή απονομής θα απευθύνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος θα απονείμει τα βραβεία.

Το πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί από τον Δήμαρχο Αθηναίων μαζί με τον Sir Don McCullin στον νικητή ή τη νικήτρια του διαγωνισμού.

5. Συνεργασία APW & XPOSURE

Η Αθήνα αναδείχθηκε διεθνώς μέσα από τη φωτογραφία, καθώς για πρώτη φορά το Xposure International Photography Festival τίμησε μια πόλη, επιλέγοντας την ελληνική πρωτεύουσα ως Τιμώμενη Πόλη για το 2026.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Sharjah από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2026, παρουσιάστηκαν πέντε εκθέσεις κορυφαίων Ελλήνων φωτογράφων του Athens Photo World – των Μάρως Κουρή, Σωκράτη Μπαλταγιάννη, Μιχάλη Παππά, Αντώνη Πασβάντη και Δημήτρη Τοσίδη – προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή δημιουργική ταυτότητα της Αθήνας, σε ένα από τα σημαντικότερα φωτογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο.

6. Υπαίθριες Εκθέσεις – Καλοκαίρι 2026

Athens Photo World 2026

«Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1930 – 2026»

Το Athens Photo World επιστρέφει με τη μεγαλύτερη υπαίθρια έκθεσή του για το 2026, που θα διαρκέσει από τις 24 Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου, στον Εθνικό Κήπο, στην περίφραξη επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας και Λ. Αμαλίας.

Η έκθεση με τίτλο «Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1930 – 2026» παρουσιάζει το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1930 στην Ουρουγουάη έως και το πιο πρόσφατο, αυτό του 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Πρόκειται για την έβδομη υπαίθρια έκθεση στον Εθνικό Κήπο που διοργανώνεται από το Athens Photo World, την τρίτη του Associated Press μετά τις αντίστοιχες του 2019 και του 2024, παρουσιάζοντας κορυφαίες φωτογραφίες σε καθημερινή βάση σε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει τον πλούτο της φωτογραφικής τεκμηρίωσης, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Η έκθεση συνδυάζει ιστορία, ποδοσφαιρικό πάθος και φωτογραφική αρτιότητα, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο.

Το APW συνεχίζει να επενδύει στη δύναμη της εικόνας και στη σημασία της μαρτυρίας, στηρίζοντας εκείνους που καταγράφουν τον κόσμο με συνέπεια, ευαισθησία και δημοσιογραφική ακεραιότητα.