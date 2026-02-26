H Χρυσάνθη και η Ανδρομάχη του project Solace μιλούν στο Talk To MAD

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τις Χρυσάνθη και Ανδρομάχη, δημιουργούς του project Solace (Independent Fashion Expo), που συνδυάζει μόδα, design, μουσική και τέχνη. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το ίδιο το project, τις δράσεις του, τις εκδηλώσεις που έρχονται και τη φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου καινοτόμου καλλιτεχνικού χώρου στην Ελλάδα.

Η Χρυσάνθη για το Solace ανέφερε: «Το Solace είναι ένα expo για ανεξάρτητους σχεδιαστές, με επίκεντρο τη μόδα, το κόσμημα, το design και οτιδήποτε δημιουργικό. Το όνομα σημαίνει να βρεις το ζεν σου, την ψυχική ηρεμία σου. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι από εμάς για άτομα σαν εμάς και να δούμε πόσο παραπέρα μπορεί να πάει».

Διάβασε επίσης: Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»

Η Ανδρομάχη πρόσθεσε για τη φιλοσοφία του project: «Επιλέγουμε τους δημιουργούς με κριτήριο την καινοτομία και την αυθεντικότητα. Θέλουμε να βλέπουμε ότι αγαπούν αυτό που κάνουν και έχουν διάθεση να συνεργαστούν. Στόχος μας είναι να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους».

Σχετικά με τις επικείμενες εκδηλώσεις, η Χρυσάνθη σημείωσε: «Το pre-party Solace hosted by Rejuve θα γίνει στις 7 Μαρτίου και το main event στις 15 Μαρτίου. Στο pre-party η μουσική παίρνει την πρώτη θέση, ενώ στο main event το σχέδιο και η έκθεση είναι στο προσκήνιο, με συνοδευτική μουσική. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα και έναν ασφαλή χώρο για όλους».

Για τη διαχείριση του project, οι δημιουργοί εξηγούν: «Διαχειριζόμαστε τα πάντα: από μάρκετινγκ και βιντεογραφία, μέχρι λογιστικά, μουσική και art direction. Έχουμε συνεργάτες για ειδικά κομμάτια όπως τεχνικά ζητήματα και curation, αλλά εμείς τρέχουμε τη συνολική εικόνα. Είναι πολύ απαιτητικό, αλλά μας γεμίζει».

Όπως τόνισαν οι δύο δημιουργοί, η πρόκληση για μια γυναίκα στον χώρο είναι υπαρκτή, αλλά το Solace έχει βρει τρόπο να ξεχωρίσει: «Eίναι δύσκολο να σε πάρουν σοβαρά. Αλλά εμείς συνεχίζουμε με οργάνωση, επαγγελματισμό και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Η υποστήριξη του κόσμου και η προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες είναι η δύναμή μας».

Η Χρυσάνθη κατέληξε: «Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να επεκταθούμε στην Ευρώπη, να φέρουμε χιλιάδες δημιουργούς και να χτίσουμε ένα μεγάλο fashion & art community. Το Solace είναι ένα love project, το κάνουμε από αγάπη για τη δημιουργία και την τέχνη».

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο Talk to MAD: «Το να συνεργάζομαι μουσικά με τον πατέρα μου το θεωρώ ευλογία»

Δες κι αυτό…