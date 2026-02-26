Όλα όσα είπε ο Harry Styles για τα dating apps, την αραίωση στα μαλλιά και τα skinny jeans

Από τα dating apps μέχρι τα στενά τζιν των One Direction, ο Styles μιλά ανοιχτά για την προσωπική του ζωή

Ο Harry Styles ξέρει καλά πώς να κρατά το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του ζωντανό. Ενώ η προσωπική του ζωή απασχολεί συχνά τα διεθνή μέσα, ο ίδιος επιλέγει να μιλά μόνο όταν το θέλει, και πάντα με τη δική του, χαρακτηριστική δόση χιούμορ. Τον τελευταίο καιρό, οι κοινές εμφανίσεις του με τη Zoë Kravitz έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για μια ιδιαίτερα δυνατή σχέση, χωρίς όμως κανείς από τους δύο να επιβεβαιώνει δημόσια λεπτομέρειες.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο διαδικτυακό talk show Royal Court της Brittany Broski, ο τραγουδιστής άφησε για λίγο στην άκρη τη διακριτικότητά του και μίλησε πιο χαλαρά για όσα ακούγονται. Ανάμεσα σε πειράγματα και αυθόρμητα σχόλια, αναφέρθηκε τόσο στη γραμμή των μαλλιών του, που αποτελεί εδώ και χρόνια θέμα συζήτησης στα social media, όσο και στη χρήση εφαρμογών γνωριμιών, δίνοντας τη δική του απάντηση στις φήμες.

Διάβασε επίσης: O Harry Styles αποκαλύπτει το πιο απρόσμενο μέρος που έχει εμπνευστεί για τη μουσική του

Παρότι το όνομά του συνδέεται ρομαντικά με τη Zoë Kravitz, ο Harry αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να έχει ενεργό λογαριασμό στο Raya. Όπως εξήγησε, ο λόγος δεν είναι απαραίτητα ερωτικός. Αντίθετα, το χρησιμοποιεί, όπως είπε αστειευόμενος, για να εξασκεί τα ιταλικά του, ειδικά μετά από παραμονή του στην Ιταλία.

Με χιούμορ τόνισε πως η γλωσσική «εμβάπτιση» είναι ο καλύτερος τρόπος εκμάθησης, αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει πόση αλήθεια και πόση πλάκα κρύβεται πίσω από τη δήλωσή του.

Οι φήμες για τα μαλλιά και η απάντησή του

Η εξωτερική εμφάνιση του Harry Styles αποτελεί διαχρονικά κομμάτι της δημόσιας εικόνας του. Από τις χαρακτηριστικές μπούκλες της εποχής των One Direction μέχρι τα πιο κοντά κουρέματα των τελευταίων χρόνων, κάθε αλλαγή γίνεται θέμα συζήτησης. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, κυκλοφορούν επίμονα διαδικτυακά σχόλια που θέλουν τον τραγουδιστή να αντιμετωπίζει τριχόπτωση ή ακόμη και να φορά περούκα.

Ο ίδιος έχει επιλέξει να απαντά με χιούμορ. Σε σχετική ερώτηση, είχε σχολιάσει γελώντας: «Τι συμβαίνει με τη φαλάκρα; Είναι κάτι που παραλείπει μια γενιά ή κάτι τέτοιο; Αν ο παππούς σου είναι φαλακρός, θα είσαι κι εσύ; Εμένα ο παππούς μου δεν ήταν, οπότε εύχομαι να τη γλιτώσω!». Με αυτή τη φράση έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν παίρνει στα σοβαρά τη φημολογία και δεν επιτρέπει στα σχόλια να τον επηρεάζουν.

Αντί να αποφεύγει το θέμα, το εντάσσει στη δημόσια εικόνα του με αυτοσαρκασμό και άνεση. Σε μια εποχή όπου η εμφάνιση αναλύεται εξαντλητικά στα social media, ο Harry Styles αποδεικνύει πως η αυτοπεποίθηση και η αίσθηση του χιούμορ είναι τελικά η καλύτερη απάντηση.

Η εμμονή του με τα skinny jeans

Ο Harry Styles δεν δίστασε να μιλήσει για τις παλιότερες στιλιστικές του στιγμές, ιδιαίτερα από την εποχή των One Direction. Αναφερόμενος στα εξαιρετικά στενά τζιν που φορούσε τότε, παραδέχθηκε με χιούμορ: «Νομίζω ότι φορούσα πολύ στενά τζιν, πιο στενά από τα πόδια μου! Τώρα θα επέλεγα ένα νούμερο μεγαλύτερο, ή ίσως και τρία!».

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τα ρούχα, αλλά αντικατοπτρίζει και τη συνολική του ωρίμανση ως καλλιτέχνη. Από teen idol με σήμα κατατεθέν τα εντυπωσιακά και μερικές φορές προκλητικά look, ο Styles σήμερα εμφανίζεται με πιο ξεκάθαρη αισθητική ταυτότητα, συνδυάζοντας άνεση, κομψότητα και δημιουργική τόλμη στις εμφανίσεις του.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles επιστρέφει στο SNL παρουσιάζοντας τραγούδια από το νέο του album

Δες κι αυτό…