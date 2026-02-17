Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας

Η βραδιά αυτή δεν ήταν μόνο μια μουσική γιορτή, αλλά η αφετηρία για το Care is Love Foundation, που υπόσχεται να συνεχίσει το έργο του με την ίδια αφοσίωση

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για τη φιλανθρωπική συναυλία υπέρ της «Στέγης Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος» δεν ήταν απλώς συγκινητική, αλλά μεταφράστηκε σε μια ουσιαστική πράξη προσφοράς που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η πρώτη δράση του «Care is Love Foundation» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει τις καρδιές για έναν ιερό σκοπό.

Η εμπνεύστρια της πρωτοβουλίας, Εύα Κοταρίδη, με μια προσωπική και γεμάτη συναίσθημα ανακοίνωση, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο που ξεκίνησε ως μια σχολική ιδέα (Personal Project) και κατέληξε σε μια μεγάλη αγκαλιά για δεκάδες παιδιά.

Η δήλωση της Εύας Κοταρίδη

Στο μήνυμά της, η ιδρύτρια του Care is Love Foundation αναφέρει: «Με βαθιά χαρά και συγκίνηση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και στηρίξατε την πρωτοβουλία μου για αυτήν τη φιλανθρωπική συναυλία, στη πρώτη δράση του Care is Love Foundation. Η παρουσία και η συμμετοχή σας έκαναν πραγματικότητα ένα όνειρό μου, το οποίο ξεκίνησε ως μία απλή ιδέα στο πλαίσιο του Personal Project και εξελίχθηκε σε μία όμορφη πράξη αγάπης για παιδιά και νέους που το έχουν ανάγκη. Η στήριξή σας προσφέρει φροντίδα, ασφάλεια και ελπίδα σε παιδιά και νέους και μας υπενθυμίζει ότι τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν τα στηρίζουμε με πίστη και αγάπη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που πήρατε μέρος σε αυτήν την όμορφη προσπάθεια και μου δώσατε μία πολύ δυνατή ώθηση να υλοποιήσω όχι μόνο αυτό το όραμά μου, αλλά και τα επόμενα».

Πού διατέθηκαν τα έσοδα

Τα αποτελέσματα της βραδιάς είναι εντυπωσιακά, καθώς συγκεντρώθηκε το συνολικό ποσό των 60.000€, το οποίο διανεμήθηκε σε 4 σημαντικούς φορείς που προστατεύουν και ενισχύουν το παιδί:

Στέγη Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος: 30.000€ για τη στήριξη κοριτσιών που έχουν υποστεί κακοποίηση ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Εξέλιξη Ζωής: 10.000€ για την ενδυνάμωση παιδιών που διαβιούν σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας.

Υποστηρί-ΖΟΥΜΕ:10.000€ για παιδιά με νευροδιαφορετικότητα και σπάνια πολύπλοκα νοσήματα.

Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών: 10.000€ για τη φροντίδα μικρών κοριτσιών που βρίσκονται σε δυσμενή θέση.

Η βραδιά αυτή δεν ήταν μόνο μια μουσική γιορτή, αλλά η αφετηρία για το Care is Love Foundation, που υπόσχεται να συνεχίσει το έργο του με την ίδια αφοσίωση.

