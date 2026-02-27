Βραβεία César 2026: Έλαμψαν Carine Tardieu, One Battle After Another και Arco

Τιμητικό βραβείο στον Jim Carrey, πολιτικά μηνύματα και διεθνείς διακρίσεις στη λαμπερή τελετή των Βραβείων César 2026 στο Παρίσι

Η Carine Tardieu κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Βραβεία César 2026 με το οικογενειακό δράμα «The Ties That Bind Us» («L’Attachement»), σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, ο Richard Linklater τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «Nouvelle Vague», επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον ήθελαν φαβορί. Η ταινία «The Ties That Bind Us», η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο παράλληλο πρόγραμμα Orizzonti του Φεστιβάλ Βενετίας το 2025, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που έχει επιλέξει τη μοναχική ζωή, αλλά σταδιακά εμπλέκεται στην ταραχώδη καθημερινότητα των γειτόνων της, ενός νεαρού ζευγαριού του οποίου η ζωή ανατρέπεται από μια τραγική εξέλιξη. Πρωταγωνίστρια είναι η Valeria Bruni Tedeschi, ενώ η Vimala Pons τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ίδια ταινία.

Διάβασε επίσης: Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

Ο Richard Linklater, του οποίου η ταινία «Nouvelle Vague» συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες, απέσπασε επίσης τα βραβεία Μοντάζ, Κοστουμιών και Φωτογραφίας. Το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας ανακοίνωσε επί σκηνής ο David Cronenberg, ο οποίος με χιούμορ σχολίασε τον ρόλο του σκηνοθέτη λέγοντας «Η δημιουργία μιας ταινίας δεν είναι τόσο δύσκολη όσο συχνά παρουσιάζεται. Απλώς περπατάς όλη μέρα και λες “πάμε” και “στοπ”». Ο Richard Linklater δεν βρισκόταν στην αίθουσα κατά την απονομή.

Στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας διακρίθηκε το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, επικρατώντας των «The Secret Agent», «Black Dog», «Sirāt» και «Sentimental Value». Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν και η εμπορική επιτυχία «Whispers in the Woods», που απέσπασε τα βραβεία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και Ήχου. Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Arco» του Ugo Bienvenu, η οποία έχει προταθεί και για Όσκαρ, συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία, κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας Animation και Πρωτότυπης Μουσικής για τη δουλειά του Arnaud Toulon.

Τιμητικό César στον Jim Carrey

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς υπήρξε ο Jim Carrey, ο οποίος τιμήθηκε με Τιμητικό César, ακολουθώντας μια σειρά σημαντικών προσωπικοτήτων όπως η Julia Roberts, ο Christopher Nolan, ο David Fincher, η Cate Blanchett και ο George Clooney. Την απονομή πραγματοποίησε ο Michel Gondry, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Jim Carrey στην ταινία «Eternal Sunshine of the Spotless Mind». Ο Jim Carrey εκφώνησε την ευχαριστήρια ομιλία του στα γαλλικά, με έντονη προφορά, ανακαλώντας τις γαλλικές ρίζες της οικογένειάς του. Όπως ανέφερε, ο προπάππος του Marc François Carrey μετανάστευσε από το λιμάνι του Saint Malo στον Καναδά, ενώ ο ίδιος αργότερα βρέθηκε στο Los Angeles, προσθέτοντας ότι το βραβείο «φέρνει την οικογένειά μου πλήρη κύκλο πίσω στη Γαλλία».

Διάβασε επίσης: Θρίαμβος για το One Battle After Another στα βραβεία BAFTA με 6 μεγάλες διακρίσεις

Η τελετή άνοιξε με την Camille Cottin, η οποία ως πρόεδρος της βραδιάς εκφώνησε έναν σατιρικό λόγο για την πρόθεσή της να κάνει τον κινηματογράφο «ξανά σπουδαίο», πριν καταλήξει σε έναν ύμνο για τον γαλλικό κινηματογράφο ως «εθνικό θησαυρό» και για τη δύναμη της τέχνης απέναντι στον αυταρχισμό. «Ο πολιτισμός είναι συχνά ο πρώτος που δέχεται επίθεση, γιατί αποτελεί όπλο απέναντι στον αυταρχισμό. Αφιερώνουμε αυτή την τελετή σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται για την ελευθερία τους, ρισκάροντας τη ζωή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Isabelle Adjani, απονέμοντας το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Laurent Lafitte, κάλεσε όλους τους άνδρες στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιοι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις γυναίκες απέναντι στη βία, κάνοντας ειδική αναφορά στις γυναίκες του Ιράν και του Αφγανιστάν.

Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση της Golshifteh Farahani, η οποία μίλησε με πάθος για τον ιρανικό λαό και την καταστολή των φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων, αποτίοντας φόρο τιμής στον Jafar Panahi. Ο Jafar Panahi ήταν παρών με την ταινία «It Was Just An Accident», η οποία ήταν υποψήφια για Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο. Ωστόσο, το βραβείο απέσπασαν ο Franck Dubosc και η Sarah Kaminsky για τη μαύρη κωμωδία «How To Make A Killing».

Η 51η τελετή απονομής των César επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά ότι ο γαλλικός κινηματογράφος διατηρεί τη δυναμική του, συνδυάζοντας καλλιτεχνική ποιότητα, διεθνή απήχηση και έντονο κοινωνικό προβληματισμό.

Όλοι οι νικητές των Βραβείων César 2026

Διάβασε επίσης: Το Train Dreams αναδεικνύεται ταινία της χρονιάς στα Spirit Awards

Καλύτερη Ταινία:

«The Ties That Bind Us» της Carine Tardieu

Καλύτερη Σκηνοθεσία:

Richard Linklater για το «Nouvelle Vague»

Α’ Ανδρικός Ρόλος:

Laurent Lafitte για το «The Richest Woman in the World»

Α’ Γυναικείος Ρόλος:

Léa Drucker για το «Case 137»

Πρωτότυπο Σενάριο:

Franck Dubosc και Sarah Kaminsky για το «How To Make A Killing»

Διάβασε επίσης: Το One Battle After Another κυριάρχησε στα London Critics’ Circle Film Awards

Διασκευασμένο Σενάριο:

Carine Tardieu, Raphaële Moussafir και Agnès Feuvre για το «The Ties That Bind»

Β’ Γυναικείος Ρόλος:

Vimala Pons για το «The Ties That Bind Us»

Β’ Ανδρικός Ρόλος:

Pierre Lottin για το «The Stranger»

Γυναικεία Αποκάλυψη:

Nadia Melliti για το «The Little Sister»

Ανδρική Αποκάλυψη:

Théodore Pellerin για το «Nino»

Καλύτερη Πρώτη Ταινία:

«Nino» σε σκηνοθεσία Pauline Loqués

Καλύτερη Διεθνής Ταινία:

«One Battle After Another» σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ:

«Whispers in the Woods» σε σκηνοθεσία Vincent Munier

Καλύτερη Ταινία Animation:

«Arco» του Ugo Bienvenu

Φωτογραφία:

David Chambille για το «Nouvelle Vague»

Πρωτότυπη Μουσική:

Arnaud Toulon για το «Arco»

Μοντάζ:

Catherine Schwartz για το «Nouvelle Vague»

Ήχος:

Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche και Olivier Goinard για το «Whispers in the Wood»

Κοστούμια:

Pascaline Chavanne για το «Nouvelle Vague»

Σκηνικά:

Catherine Cosme για το «The Great Arch»

Ειδικά Εφέ:

Lise Fischer για το «The Great Arch»

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους:

«Mort d’un Acteur» σε σκηνοθεσία Ambroise Rateau

Καλύτερη Ταινία Animation Μικρού Μήκους:

«Fille de l’eau» της Sandra Desmazières

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:

«Au bain des dames» της Margaux Fournier

Διάβασε επίσης: Στην Cosmote TV η 68η τελετή απονομής των Grammy

Δες κι αυτό…