Fashion 27.02.2026

Roberto Cavalli F/W 26-27: Οι τάσεις που ξεχωρίσαν στην πασαρέλα

roberto_cavali
Μια τολμηρή, αισθησιακή πασαρέλα όπου κάθε κομμάτι γίνεται δήλωση προσωπικότητας και ανεξαρτησίας, ενσαρκώνοντας την αυθεντική γυναίκα Cavalli
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πασαρέλα του οίκου Roberto Cavalli στην Milan Fashion Week ήταν μια τολμηρή δήλωση προσωπικότητας και θηλυκότητας. Ο creative director Fausto Puglisi κατάφερε να συμπυκνώσει την εμβληματική ταυτότητα του οίκου σε μια συλλογή που αναδεικνύει τη δύναμη, την ελευθερία και την αυτοπεποίθηση. Κάθε look ήταν μια ισχυρή αφήγηση, όπου τα studs, τα φτερά, τα floral prints και τα animal motifs συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα αισθησιασμού και ανεξαρτησίας.

Η ουσία της συλλογής δεν κρύβεται μόνο στην αισθητική της, αλλά και στον τρόπο που ο Cavalli μετατρέπει το μαύρο σε καμβά. Από δερμάτινα jackets και ψηλές μπότες έως διάφανα φορέματα και μίνι tops, το χρώμα γίνεται εργαλείο αυτοέκφρασης και τόλμης. Με κάθε κομμάτι, υπενθυμίζει ότι η μόδα είναι πάνω απ’ όλα μια γιορτή της ατομικότητας και της ελευθερίας, ένα μήνυμα που φτάνει δυνατά και καθαρά μέσα από κάθε λεπτομέρεια της συλλογής F/W 26-27.

roberto_cavali
Η πασαρέλα τoy οίκου Roberto Cavalli ήταν μια γιορτή δερμάτινων στοιχείων και υφής. Το δέρμα πρωταγωνιστεί σε balloon φούστες, cropped bomber jackets, ψηλές μπότες και χαλαρά παντελόνια, μεταφέροντας αμέσως μια αίσθηση χαρακτήρα και αυτοπεποίθησης. Δεν πρόκειται απλώς για ύφασμα, αλλά για γλώσσα που μιλά για τόλμη και δύναμη, εκφράζοντας τον πυρήνα της αισθητικής του οίκου.

Ένα άλλο δυνατό στοιχείο ήταν το mini bra, που ξεχώριζε μέσα σε κάθε look. Συνδυασμένο με βαθιές λαιμοκοψές και tone-on-tone chokers, έγινε σύμβολο θηλυκότητας και αυτοπεποίθησης, δείχνοντας πως ο οίκος δεν φοβάται να αναδείξει τη δύναμη και την προσωπικότητα της γυναίκας μέσα από το ντύσιμο.

Τα φτερά πρόσθεσαν κίνηση και drama, εμφανιζόμενα σε φούστες, μίνι φορέματα και extra-long παλτό. Αναδεικνύουν τη σύνδεση του οίκου με τη φύση και τον ζωικό κόσμο, ενώ η ελαφρότητα τους δημιουργεί αίσθηση ελευθερίας και δυναμισμού, μεταμορφώνοντας κάθε βήμα στην πασαρέλα σε μια μικρή σκηνική στιγμή.

Οι διαφάνειες έφεραν έναν διάλογο μεταξύ σώματος και ρούχου. Με δαντέλες και διάφανα υφάσματα, μίνι και maxi φορέματα σε μαύρο ή έντονα χρώματα ανέδειξαν την αρμονία μεταξύ αισθησιασμού και αυτοέκφρασης, υπογραμμίζοντας τη θηλυκότητα που κινείται με αυτοπεποίθηση μέσα στο σύνολο της συλλογής.

Τέλος, τα μοτίβα και οι υφές έφεραν χρώμα και ζωντάνια στην πασαρέλα. Τα animal prints εμφανίστηκαν σε μακριά φορέματα με ασύμμετρα ανοίγματα, ενώ τα floral μοτίβα έφεραν ροζ, κόκκινο και λιλά να αντιπαραβάλλονται στο μαύρο. Mesh, chiffon και ruffles αντικαθιστούσαν το δέρμα σε ορισμένα looks, δημιουργώντας ένα παιχνίδι υφής και έντασης που χαρακτήριζε την ενέργεια και τον χαρακτήρα της συλλογής F/W 26-27.

Κεντρική εικόνα: @covermanagementparis

Fashion Roberto Cavalli Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου
