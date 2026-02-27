Μουσικά Νέα 27.02.2026

Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»

Ο 83χρονος ηθοποιός Barrie Reynolds μιλά για τα γυρίσματα του «Opalite» και την εμπειρία του δίπλα στην superstar Taylor Swift
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα απρόσμενο περιστατικό συνοδεύει την κυκλοφορία του νέου βίντεο κλιπ της Taylor Swift, καθώς ο 83χρονος Barrie Reynolds που εμφανίζεται σε αυτό αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε ποια ήταν η παγκόσμια ποπ σταρ πριν από τη συνεργασία τους. Ο Barrie Reynolds συμμετέχει στο βίντεο του τραγουδιού «Opalite», το οποίο αποτελεί το δεύτερο single από το 12ο άλμπουμ της Taylor Swift με τίτλο «The Life Of A Showgirl». Ο Barrie Reynolds, κάτοικος Capel le Ferne στο Kent, εμφανίζεται στο βίντεο μαζί με γνωστά πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο «The Graham Norton Show», όπως ο τραγουδιστής Lewis Capaldi και ο ηθοποιός Domhnall Gleeson. Όπως ανέφερε, οι εγγονές του Millie Reynolds και Francesca Reynolds εξεπλάγησαν ιδιαίτερα όταν έμαθαν ότι θα συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι τους είπε «φοβάμαι πως δεν είχα ιδέα ποια ήταν».

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»

Ο Barrie Reynolds συνεργάζεται τακτικά με τη θεατρική ομάδα St Nicholas Players στο Ringwold και βρέθηκε στο βίντεο κλιπ μέσω πρακτορείου ηθοποιών και μοντέλων. Μιλώντας στο BBC Radio Kent, ο Barrie Reynolds δήλωσε ότι «μου είπαν πως έπρεπε να βρίσκομαι στο βόρειο Λονδίνο στις 07.00 και τους απάντησα ότι δεν υπήρχαν τρένα, οπότε μου έστειλαν ταξί». Όπως εξήγησε, έμαθε για την Taylor Swift μόνο αφού διάβασε για την περιοδεία της σε εφημερίδα λίγο πριν από τα γυρίσματα.

Στο τέλος της ημέρας, ο Barrie Reynolds είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί της και αποκάλυψε ότι την αποκάλεσε «Niftie Swiftie», αναφερόμενος στην ταχύτητα των χορευτικών της κινήσεων. Το βίντεο του «Opalite» ακολουθεί αισθητική εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1980 και αφηγείται την ιστορία μιας μοναχικής γυναίκας που χρησιμοποιεί ένα μαγικό σπρέι για να αλλάξει τη ζωή της και να βρει τον έρωτα με έναν επίσης μοναχικό χαρακτήρα που υποδύεται ο Domhnall Gleeson. Στο τέλος του βίντεο, οι δύο χαρακτήρες συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό χορού με τον Barrie Reynolds να εμφανίζεται ως ένας από τους κριτές.

Ο ίδιος σχολίασε ότι «το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν πολύ πιασάρικο, παρότι της έβαλα μηδέν», ενώ χαρακτήρισε την Taylor Swift «πολύ ευγενική και συμπονετική», σημειώνοντας ότι μιλούσε με όλους τους συντελεστές των γυρισμάτων. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι «τα μέτρα ασφαλείας ήταν εξαιρετικά αυστηρά».

Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο παρουσιαστής Graham Norton, ο Domhnall Gleeson και ο Lewis Capaldi, ενώ ακούγεται φωνητική συμμετοχή του ηθοποιού Cillian Murphy. Το άλμπουμ «The Life Of A Showgirl» της Taylor Swift αποτέλεσε τον δίσκο με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εμπορική δυναμική της καλλιτέχνιδας.

Διάβασε επίσης: Οι Taylor Swift, Eminem και KPop Demon Hunters κυριάρχησαν παγκοσμίως το 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Opalite Taylor Swift
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 5 κορεάτικα nail trends που είναι viral αυτή τη στιγμή

Τα 5 κορεάτικα nail trends που είναι viral αυτή τη στιγμή

27.02.2026
Επόμενο
Το ξεχασμένο trend που επέστρεψε δυναμικά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Το ξεχασμένο trend που επέστρεψε δυναμικά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

27.02.2026

Δες επίσης

Η επιρροή της Alysa Liu εκτοξεύει τραγούδια στα charts μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Μουσικά Νέα

Η επιρροή της Alysa Liu εκτοξεύει τραγούδια στα charts μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

27.02.2026
Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)
Μουσικά Νέα

Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

26.02.2026
Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα
City Guide

Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα

26.02.2026
Rock & Roll Hall of Fame: Shakira, Phil Collins, Mariah Carey και Iron Maiden στη λίστα
Μουσικά Νέα

Rock & Roll Hall of Fame: Shakira, Phil Collins, Mariah Carey και Iron Maiden στη λίστα

26.02.2026
Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube
Μουσικά Νέα

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

26.02.2026
Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media
Μουσικά Νέα

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

26.02.2026
Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

26.02.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

26.02.2026
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης