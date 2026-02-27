Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»

Ένα απρόσμενο περιστατικό συνοδεύει την κυκλοφορία του νέου βίντεο κλιπ της Taylor Swift, καθώς ο 83χρονος Barrie Reynolds που εμφανίζεται σε αυτό αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε ποια ήταν η παγκόσμια ποπ σταρ πριν από τη συνεργασία τους. Ο Barrie Reynolds συμμετέχει στο βίντεο του τραγουδιού «Opalite», το οποίο αποτελεί το δεύτερο single από το 12ο άλμπουμ της Taylor Swift με τίτλο «The Life Of A Showgirl». Ο Barrie Reynolds, κάτοικος Capel le Ferne στο Kent, εμφανίζεται στο βίντεο μαζί με γνωστά πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο «The Graham Norton Show», όπως ο τραγουδιστής Lewis Capaldi και ο ηθοποιός Domhnall Gleeson. Όπως ανέφερε, οι εγγονές του Millie Reynolds και Francesca Reynolds εξεπλάγησαν ιδιαίτερα όταν έμαθαν ότι θα συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι τους είπε «φοβάμαι πως δεν είχα ιδέα ποια ήταν».

Ο Barrie Reynolds συνεργάζεται τακτικά με τη θεατρική ομάδα St Nicholas Players στο Ringwold και βρέθηκε στο βίντεο κλιπ μέσω πρακτορείου ηθοποιών και μοντέλων. Μιλώντας στο BBC Radio Kent, ο Barrie Reynolds δήλωσε ότι «μου είπαν πως έπρεπε να βρίσκομαι στο βόρειο Λονδίνο στις 07.00 και τους απάντησα ότι δεν υπήρχαν τρένα, οπότε μου έστειλαν ταξί». Όπως εξήγησε, έμαθε για την Taylor Swift μόνο αφού διάβασε για την περιοδεία της σε εφημερίδα λίγο πριν από τα γυρίσματα.

Στο τέλος της ημέρας, ο Barrie Reynolds είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί της και αποκάλυψε ότι την αποκάλεσε «Niftie Swiftie», αναφερόμενος στην ταχύτητα των χορευτικών της κινήσεων. Το βίντεο του «Opalite» ακολουθεί αισθητική εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1980 και αφηγείται την ιστορία μιας μοναχικής γυναίκας που χρησιμοποιεί ένα μαγικό σπρέι για να αλλάξει τη ζωή της και να βρει τον έρωτα με έναν επίσης μοναχικό χαρακτήρα που υποδύεται ο Domhnall Gleeson. Στο τέλος του βίντεο, οι δύο χαρακτήρες συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό χορού με τον Barrie Reynolds να εμφανίζεται ως ένας από τους κριτές.

Ο ίδιος σχολίασε ότι «το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν πολύ πιασάρικο, παρότι της έβαλα μηδέν», ενώ χαρακτήρισε την Taylor Swift «πολύ ευγενική και συμπονετική», σημειώνοντας ότι μιλούσε με όλους τους συντελεστές των γυρισμάτων. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι «τα μέτρα ασφαλείας ήταν εξαιρετικά αυστηρά».

Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο παρουσιαστής Graham Norton, ο Domhnall Gleeson και ο Lewis Capaldi, ενώ ακούγεται φωνητική συμμετοχή του ηθοποιού Cillian Murphy. Το άλμπουμ «The Life Of A Showgirl» της Taylor Swift αποτέλεσε τον δίσκο με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εμπορική δυναμική της καλλιτέχνιδας.

