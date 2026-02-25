Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»

Η Taylor Swift γιορτάζει την επιτυχία του «Opalite» στο Billboard Hot 100 με αποκλειστικό backstage υλικό, από ηχογραφήσεις στο στούντιο

Η Taylor Swift γιόρτασε το single της «Opalite» να φτάνει στην κορυφή του Billboard Hot 100 μοιράζοντας αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια της δημιουργίας του τραγουδιού, συμπεριλαμβανομένου ενός makeup-free video από το στούντιο ηχογράφησης.

Η 36χρονη pop star δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου. Στην ανάρτησή της, η 14 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έγραψε: «Μερικές αναμνήσεις από το Opalite για να γιορτάσουμε το Hot 100 #1. Σας ευχαριστώ που αγκαλιάσατε αυτό το τραγούδι!».

Η Swift εξομολογήθηκε ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που δύο τραγούδια από το ίδιο άλμπουμ κατακτούν την πρώτη θέση στο Hot 100, με την προηγούμενη να είναι το 1989 το 2014. «Ξέρω ότι είναι πολλά νούμερα, αλλά για μένα σημαίνουν μόνο ένα πράγμα: πόσο ευγνώμων είμαι στους θαυμαστές που αγκάλιασαν αυτό το τραγούδι», πρόσθεσε η ίδια.

Η ανάρτηση ξεκίνησε με ένα βίντεο της χωρίς μακιγιάζ στο στούντιο μαζί με τον παραγωγό Max Martin, ενώ ακούγονται οι πρώτες νότες του «Opalite». Άλλα πλάνα τη δείχνουν στα γυρίσματα του music video, φορώντας καστανή περούκα και ρούχα εμπνευσμένα από τα 1980s. «Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τόσο ο εαυτός μου», είπε η τραγουδίστρια, προσθέτοντας: «Αυτό είναι πραγματικά ποια ήμουν προορισμένη να είμαι».

Σε άλλες φωτογραφίες και βίντεο, ηχογραφεί φωνητικά και γιορτάζει μαζί με τους Max Martin και Shellback, παραγωγούς του 12ου της άλμπουμ. Η ίδια έχει γράψει και σκηνοθετήσει το οπτικό μέρος του «Opalite», εμπνέοντας την ιδέα ενώ προωθούσε το The Life of a Showgirl στο talk show του Graham Norton τον Οκτώβριο του 2025.

Η Taylor Swift αναφέρθηκε επίσης στην ομάδα ηθοποιών και τραγουδιστών που συμμετείχαν στο music video, όπως οι Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith και Lewis Capaldi, εκφράζοντας την εκτίμησή της για το έργο τους που θαύμαζε εδώ και χρόνια.

