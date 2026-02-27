Beauty 27.02.2026

Τα 5 κορεάτικα nail trends που είναι viral αυτή τη στιγμή

velvet_nixia
Από διακριτικές διαβαθμίσεις μέχρι τρισδιάστατες υφές, τα κορεατικά nail trends επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη αισθητική στα νύχια
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα κορεάτικα nail arts έχουν εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία της ομορφιάς. Τα nail studios πειραματίζονται αδιάκοπα με υφές, διαφάνειες, τρισδιάστατα στοιχεία και καινοτόμα φινιρίσματα, δημιουργώντας μικρά έργα τέχνης που ξεπερνούν τα όρια ενός απλού μανικιούρ. Οι τάσεις που γεννιούνται εκεί συχνά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και επηρεάζουν την παγκόσμια αισθητική.

Αυτό που κάνει τα κορεατικά nail trends να ξεχωρίζουν είναι η ισορροπία ανάμεσα στη λεπτομέρεια και τη φαντασία. Από minimal, «ζουμερά» εφέ μέχρι πιο τολμηρές, γλυπτικές εφαρμογές, κάθε τάση δίνει έμφαση στην υφή, το φως και τη διάσταση. Αυτές είναι οι πιο δυνατές προτάσεις της στιγμής.

nixia_trends
https://www.instagram.com/krispynailz/

1. 3D δροσοσταλίδες

Γνωστά και ως 3D blob nails, είναι εμπνευσμένα από τις σταγόνες της πρωινής δροσιάς. Μικρές, διάφανες σφαίρες από gel τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια του νυχιού, δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο αποτέλεσμα που μοιάζει σχεδόν φυσικό.

Η βάση μπορεί να είναι ουδέτερη για ένα καθαρό, μινιμαλιστικό αποτέλεσμα ή πιο έντονη για μια σύγχρονη, fashion-forward εκδοχή. Το στοιχείο που κυριαρχεί εδώ είναι η υφή και η αίσθηση κίνησης που δημιουργεί το φως πάνω στην επιφάνεια.

nixia_drosostalides
https://www.instagram.com/__lunamalka__/

2. Blush nails

Τα blush nails αντλούν έμπνευση από το φυσικό ρόδισμα του προσώπου. Η τεχνική βασίζεται σε μια απαλή χρωματική διαβάθμιση που συγκεντρώνεται στο κέντρο του νυχιού και «σβήνει» προς τα έξω, δημιουργώντας ένα αέρινο, διάχυτο αποτέλεσμα.

Συνήθως επιλέγονται ροζ ή ροδακινί αποχρώσεις, ενώ το λαμπερό τελείωμα ενισχύει τη φρέσκια, φωτεινή όψη. Πρόκειται για μια κομψή και θηλυκή επιλογή που συνδυάζει διακριτικότητα και σύγχρονη αισθητική.

niaxia_rouz
https://www.instagram.com/fika.nailroom/

3. 3D σχέδια

Τα τρισδιάστατα nail arts αποτελούν βασικό στοιχείο της κορεατικής δημιουργικότητας. Πέρλες, κρύσταλλα και ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη. Παρότι οι πιο εντυπωσιακές εκδοχές περιλαμβάνουν έντονα και πολυτελή στοιχεία, η τάση μπορεί να προσαρμοστεί και σε πιο καθημερινές εκδοχές με λίγες, προσεκτικά τοποθετημένες λεπτομέρειες.

nixia_3d
https://www.instagram.com/concept_j.sol/

4. Syrup nails

Τα syrup nails ξεχωρίζουν για τη διάφανη, jelly υφή τους. Το αποτέλεσμα θυμίζει λεπτή στρώση σιροπιού που απλώνεται πάνω στο νύχι, δημιουργώντας βάθος και λάμψη. Η τεχνική βασίζεται σε διαδοχικές στρώσεις χρώματος που ενισχύουν τη διαφάνεια και την ένταση, χωρίς να βαραίνουν το αποτέλεσμα. Το τελικό look είναι κομψό, λαμπερό και εξαιρετικά ευέλικτο, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε πληθώρα αποχρώσεων.

syrup_nixia
https://www.instagram.com/oneul_nail04/

5. Ανάμεικτες τεχνικές

Στον αντίποδα του μινιμαλισμού, η τάση των mixed textures συνδυάζει διαφορετικά φινιρίσματα στο ίδιο manicure. Glitter, περλέ επιφάνειες, glossy στοιχεία και τρισδιάστατες λεπτομέρειες συνυπάρχουν δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα.

Κάθε νύχι λειτουργεί ως ξεχωριστός καμβάς, ενώ το σύνολο διατηρεί αρμονία μέσα από τη σωστή χρωματική ισορροπία. Είναι μια επιλογή που απευθύνεται σε όσες αγαπούν τις πιο εκφραστικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

nixia_trend
https://www.instagram.com/dakyonail/

Δες κι αυτό…

 

