Η επιρροή της Alysa Liu εκτοξεύει τραγούδια στα charts μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η PinkPantheress και η Donna Summer σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο σε streams και πωλήσεις καθώς η Alysa Liu τα χρησιμοποίησε στο πρόγραμμά της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Οι εμφανίσεις της Alysa Liu στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο το 2026 είχαν άμεσο αντίκτυπο στη μουσική βιομηχανία, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των streams για αρκετούς καλλιτέχνες. Η Αμερικανίδα αθλήτρια, που κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο καλλιτεχνικό πατινάζ, χρησιμοποίησε στη χορογραφία της το «Stateside» της PinkPantheress, με αποτέλεσμα το τραγούδι να φτάσει σχεδόν τα 1,8 εκατ. streams στις ΗΠΑ σε μία ημέρα, σημειώνοντας άνοδο 88%. Η ίδια δήλωσε ότι το άλμπουμ «Heaven Knows» είναι «ένα τέλειο άλμπουμ 10 στα 10», ενώ η PinkPantheress την ευχαρίστησε δημόσια για τη στήριξη. Παράλληλα, η Alysa Liu επέλεξε το «Promise» της Laufey Lín Bing Jónsdóttir, το οποίο κατέγραψε αύξηση 67% στα streams, καθώς και το «MacArthur Park» της Donna Summer, που σημείωσε άνοδο 976% σε streams και 4.787% σε πωλήσεις.

Η επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων επηρέασε και άλλα τραγούδια. Το «Free Bird» των Lynyrd Skynyrd, που χρησιμοποιήθηκε ως νικητήριο τραγούδι της εθνικής ομάδας χόκεϊ των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 78% σε streams, ενώ η εμφάνιση του Ilia Malinin με το «Fear» του Nathan Feuerstein, γνωστού ως NF, οδήγησε σε άνοδο 38%.

Την ίδια στιγμή, το «Give It Up» του Sean Paul Ryan Francis Henriques και της Keyshia Myeshia Cole γνώρισε νέα επιτυχία 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, χάρη σε viral χορευτικά trends στο TikTok. Τα εβδομαδιαία streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 187%, ξεπερνώντας τα 1,98 εκατ., ενώ ο ίδιος ο Sean Paul Ryan Francis Henriques συμμετείχε στην τάση δημοσιεύοντας σχετικά βίντεο.

