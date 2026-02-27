Μουσικά Νέα 27.02.2026

Η επιρροή της Alysa Liu εκτοξεύει τραγούδια στα charts μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η PinkPantheress και η Donna Summer σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο σε streams και πωλήσεις καθώς η Alysa Liu τα χρησιμοποίησε στο πρόγραμμά της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι εμφανίσεις της Alysa Liu στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο το 2026 είχαν άμεσο αντίκτυπο στη μουσική βιομηχανία, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των streams για αρκετούς καλλιτέχνες. Η Αμερικανίδα αθλήτρια, που κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο καλλιτεχνικό πατινάζ, χρησιμοποίησε στη χορογραφία της το «Stateside» της PinkPantheress, με αποτέλεσμα το τραγούδι να φτάσει σχεδόν τα 1,8 εκατ. streams στις ΗΠΑ σε μία ημέρα, σημειώνοντας άνοδο 88%. Η ίδια δήλωσε ότι το άλμπουμ «Heaven Knows» είναι «ένα τέλειο άλμπουμ 10 στα 10», ενώ η PinkPantheress την ευχαρίστησε δημόσια για τη στήριξη. Παράλληλα, η Alysa Liu επέλεξε το «Promise» της Laufey Lín Bing Jónsdóttir, το οποίο κατέγραψε αύξηση 67% στα streams, καθώς και το «MacArthur Park» της Donna Summer, που σημείωσε άνοδο 976% σε streams και 4.787% σε πωλήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Milano Cortina 2026: Η Mariah Carey ξεσήκωσε το San Siro με το «Volare» – Το Auto Cue που έγινε viral

Η επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων επηρέασε και άλλα τραγούδια. Το «Free Bird» των Lynyrd Skynyrd, που χρησιμοποιήθηκε ως νικητήριο τραγούδι της εθνικής ομάδας χόκεϊ των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 78% σε streams, ενώ η εμφάνιση του Ilia Malinin με το «Fear» του Nathan Feuerstein, γνωστού ως NF, οδήγησε σε άνοδο 38%.

Την ίδια στιγμή, το «Give It Up» του Sean Paul Ryan Francis Henriques και της Keyshia Myeshia Cole γνώρισε νέα επιτυχία 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, χάρη σε viral χορευτικά trends στο TikTok. Τα εβδομαδιαία streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 187%, ξεπερνώντας τα 1,98 εκατ., ενώ ο ίδιος ο Sean Paul Ryan Francis Henriques συμμετείχε στην τάση δημοσιεύοντας σχετικά βίντεο.

Διάβασε επίσης: Η Madonna στέλνει μήνυμα στην Amber Glenn πριν αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alysa Liu Donna Summer PinkPantheress Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια

Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια

27.02.2026
Επόμενο
Τα 5 κορεάτικα nail trends που είναι viral αυτή τη στιγμή

Τα 5 κορεάτικα nail trends που είναι viral αυτή τη στιγμή

27.02.2026

Δες επίσης

Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»
Μουσικά Νέα

Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»

27.02.2026
Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)
Μουσικά Νέα

Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

26.02.2026
Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα
City Guide

Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα

26.02.2026
Rock & Roll Hall of Fame: Shakira, Phil Collins, Mariah Carey και Iron Maiden στη λίστα
Μουσικά Νέα

Rock & Roll Hall of Fame: Shakira, Phil Collins, Mariah Carey και Iron Maiden στη λίστα

26.02.2026
Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube
Μουσικά Νέα

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

26.02.2026
Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media
Μουσικά Νέα

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

26.02.2026
Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

26.02.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

26.02.2026
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης