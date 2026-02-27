Μουσικά Νέα 27.02.2026

Τάμτα: Η εμφάνιση υπερθέαμα στο Sing for Greece κυκλοφορεί επίσημα με τίτλο «Live Mutations»

Η Τάμτα δεν σταματάει να εξελίσσεται και επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό της στο πιο avant garde era της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ανατρεπτική performer Τάμτα, πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, διεθνων προδιαγραφών, στον δεύτερο ημιτελικό του Sing for Greece, κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης της εκπομπης και μας χάρισε ένα live performance που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό ακόμα. Η πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα, λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσματων του δευτερου ημιτελικού, έκανε για ακόμα μια αφορά την ανατροπη, ανέβηκε στην σκηνή του Sing for Greece μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και παρουσίασε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα διάρκειας 13 λεπτών, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Kiki Music με τίτλο “Live Mutations”.

Η Τάμτα διασκεύασε αγαπημένα κομμάτια από το πολυετές ρεπερτόριό της, καθώς και τραγούδια από τις νεότερες δισκογραφικές δουλειές της, που σηματοδότησαν το καλλιτεχνικό της rebranding. Στο εν λόγω performance η μαγεία της κλασικής μουσικής συνδυάστηκε αρμονικά με ηλεκτρονικά beats, εντυπωσιακές ερμηνευτικές αντιθέσεις και έντονο αέρα Eurovision, με το κοινό να παρακολουθει με κομμενη την ανασα. Στο live EP της Τάμτα, με τίτλο “Live Mutations” θα μπορουμε να ακουσουμε τα τραγουδια με την σειρά που εμφανίστηκαν στο Sing for Greece. Η έναρξη του show της εγινε με το εσωστρεφές τραγούδι «Άλλο τι λέω» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, στη συνέχεια, ανέβηκαν τα bpm με το «Khorumi», ένα κομμάτι που βασίζεται σε γεωργιανό πολεμικό χορό και αμέσως μετά ακολούθησε το τραγούδι «Σε είδα σε ’μένα» που αποτελεί μια από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες της. Για τον επίλογο δεν θα μπορούσαν να λείπουν το «Unloved», τραγούδι που είχε προτείνει για τον ελληνικό τελικό του 2015, καθώς και το «With Love», με το οποίο διεκδίκησε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2007.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Βιέννη από ORF και Αρχές

Η ίδια μάλιστα μοιράστηκε τα συναισθήματά της σε ανάρτησή της στα social media, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ όλους για τα τόσο ζεστά, όμορφα μηνύματα και σχόλια. Ευχαριστώ την ΕΡΤ και την Μαρία Κοζάκου για την τιμητική πρόταση και, κυρίως, για την καλλιτεχνική ελευθερία. Αυτό το performance και το αποτέλεσμα που είδατε και ακούσατε είναι καρπός συλλογικής δουλειάς. Τα μοιράζομαι με την πολύτιμη ομάδα μου, τους ανθρώπους που με πλαισιώνουν με αγάπη, πάθος και επαγγελματισμό. Πάντα ευγνώμων».

Δείτε το performance: 

Με αυτήν την εμφάνιση, η Τάμτα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν σταματάει να εξελίσσεται, επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό της, καινοτομεί και μας ξαφνιάζει θετικά συνεχώς. Το creative direction και τις χορογραφίες της καθηλωτικής εμφάνισής της επιμελήθηκε ο Bill Roxenos, την ηχοληψία ο Γιάννης Βένιος, την επιμέλεια φωτισμού ο Βαγγέλης Μούντριχας, η παραγωγή ανήκει στον TeoX3 και το transcription στον Αχιλλέα Γουάστωρ. Η δημιουργία που φόρεσε η Τάμτα στο performance και αποτελεί την εμπνευση για το εξώφυλλο, ανήκει στον διεθνώς καταξιωμένο Ελληνα σχεδιαστή Βρεττό Βρεττάκο.

H ανάρτησή της:

Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια της Τάμτα, εκτός από την κυκλοφορία του “Live Mutations” στο Spotify, περιλαμβάνεται μια σειρά εμφανίσεων στο SMUT ATHENS, με νέο show, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή 22 Μαρτίου (20:00), ενώ την Παρασκευή Παρασκευή 27 Μαρτίου θα βρεθεί στο Λονδίνο για μία μοναδική εμφάνιση στο Colors Hoxton.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://tamta.lnk.to/LIVEMUTATIONS.

Διάβασε επίσης: 10 αγαπημένα hits που γράφτηκαν από πασίγνωστους τραγουδιστές και τα τραγούδησαν άλλοι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Sing for Greece 2026 Τάμτα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της

Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της

27.02.2026
Επόμενο
Roberto Cavalli F/W 26-27: Οι τάσεις που ξεχωρίσαν στην πασαρέλα

Roberto Cavalli F/W 26-27: Οι τάσεις που ξεχωρίσαν στην πασαρέλα

27.02.2026

Δες επίσης

Akylas: Απαντά για τα στοιχήματα που τον τοποθετούν στη 2η θέση στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Απαντά για τα στοιχήματα που τον τοποθετούν στη 2η θέση στη Eurovision 2026

27.02.2026
Νίκος Μακρόπουλος: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του
Μουσικά Νέα

Νίκος Μακρόπουλος: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του

27.02.2026
Eurovision 2026: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Βιέννη από ORF και Αρχές
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Βιέννη από ORF και Αρχές

27.02.2026
Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)
Μουσικά Νέα

Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)

27.02.2026
10 αγαπημένα hits που γράφτηκαν από πασίγνωστους τραγουδιστές και τα τραγούδησαν άλλοι
Μουσικά Νέα

10 αγαπημένα hits που γράφτηκαν από πασίγνωστους τραγουδιστές και τα τραγούδησαν άλλοι

27.02.2026
Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»
Μουσικά Νέα

Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»

27.02.2026
Η επιρροή της Alysa Liu εκτοξεύει τραγούδια στα charts μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Μουσικά Νέα

Η επιρροή της Alysa Liu εκτοξεύει τραγούδια στα charts μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

27.02.2026
Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια
Μουσικά Νέα

Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια

27.02.2026
Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)
Μουσικά Νέα

Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού