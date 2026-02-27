Celeb News 27.02.2026

Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της

Η ηθοποιός απαντά για τις φήμες γύρω από την υγεία της και ξεκαθαρίζει ποιο είναι το όριο που δεν δέχεται να ξεπεραστεί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με αφορμή τη βραδιά φίλων για την παράσταση «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» στο Θέατρο Πειραιώς 131, η κάμερα της εκπομπής Happy Day συνάντησε τη Δανάη Παππά, η οποία συμμετέχει στο έργο των Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί και στη σειρά «Άγιος Έρωτας» του Alpha TV, μίλησε ανοιχτά για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή. Όπως ξεκαθάρισε, δεν την απασχολεί ιδιαίτερα αν γραφτούν ανακρίβειες για υποτιθέμενες σχέσεις ή εντάσεις, ωστόσο θεωρεί αδιανόητο να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού η κατάσταση της υγείας της.

Η ίδια παραδέχτηκε πως στο παρελθόν την επηρέαζαν έντονα τα επικριτικά σχόλια και η ευκολία με την οποία διατυπώνονται απόψεις για εκείνη. Για τον λόγο αυτό επέλεξε συνειδητά να αποστασιοποιηθεί και να μην παρακολουθεί πλέον τι γράφεται.


Σε πιο έντονο ύφος, υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί καμία αναφορά σε ζητήματα υγείας, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί προσωπικό και ευαίσθητο όριο. Ανέφερε μάλιστα πως αφορμή για τη στάση της στάθηκαν ανησυχητικά τηλεφωνήματα που δέχτηκε, με ανθρώπους να ρωτούν ακόμα και αν βρίσκεται στη ζωή ή να υπονοούν σοβαρή κατάσταση, κάτι που, όπως είπε, τη φόβισε ιδιαίτερα. Κλείνοντας, σημείωσε ότι ο σεβασμός σε τέτοια θέματα θα πρέπει να ισχύει για όλους και όχι μόνο για την ίδια.

Δανάη Παππα διακοπές
«Υπήρχε μία περίοδος, στην οποία με ενοχλούσανε πάρα πολύ τα σχόλια γενικότερα και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για σένα. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, επειδή με ενοχλούσαν πάρα πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Δεν θέλω καθόλου να το συζητήσω αυτό για την υγεία μου. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για μένα. Θα δεχτώ να μου φορτώσετε οποιαδήποτε σχέση, οποιοδήποτε τσακωμό, οτιδήποτε. Με την υγεία μου, πραγματικά, το ζητάω σαν χάρη… δεν θέλω να παίζει κανένας. Και με κανενός την υγεία, έτσι; Όχι μόνο τη δική μου. Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα… ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με παίρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή αν… πόσο καιρό έχω ακόμα. Δηλαδή κάπου ώπα» τόνισε.

Δες κι αυτό…

Νίκος Μακρόπουλος: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του

Νίκος Μακρόπουλος: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του

27.02.2026
Τάμτα: Η εμφάνιση υπερθέαμα στο Sing for Greece κυκλοφορεί επίσημα με τίτλο «Live Mutations»

Τάμτα: Η εμφάνιση υπερθέαμα στο Sing for Greece κυκλοφορεί επίσημα με τίτλο «Live Mutations»

27.02.2026

