7 πράγματα που πρέπει να πετάξεις από το συρτάρι του γραφείου σου

Όλα τα γραφεία έχουν ένα ακατάστατο συρτάρι, εκείνο το σημείο που ξεκινάς για να φυλάξεις χρήσιμα αντικείμενα, αλλά τελικά καταλήγει να συγκεντρώνει από μπαταρίες και παλιά χαρτιά μέχρι μενού και μικροαντικείμενα που δεν ξέρεις πού αλλού να τα βάλεις. Το αποτέλεσμα είναι ένας μικρός λαβύρινθος καθημερινών αντικειμένων που δύσκολα βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι.

Παρά την τάση του να γεμίζει και να φαντάζει χαοτικό, το ακατάστατο συρτάρι έχει και τη θετική του πλευρά. Είναι ο χώρος που συγκεντρώνει ό,τι χρησιμοποιούμε πιο συχνά, αν του δώσουμε τη σωστή φροντίδα. Μια τακτοποιημένη προσέγγιση μπορεί να το μετατρέψει από αχούρι σε πρακτικό και λειτουργικό σημείο, που διευκολύνει την καθημερινότητά μας και αποφεύγουμε την άσκοπη αναζήτηση μικροαντικειμένων.

1. Παλιές αποδείξεις και χαρτιά

Μια στοίβα από παλιά χαρτιά και αποδείξεις μπορεί γρήγορα να μετατρέψει το συρτάρι σου σε χάος. Πετάξε όσα έγγραφα δεν χρειάζεσαι πια και φύλαξε ξεχωριστά όσα θέλεις να κρατήσεις.

2. Μενού από παλιές παραγγελίες

Τα παλιά μενού καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο, ειδικά αν πλέον παραγγέλνεις online. Πετάξ’ τα για να αφήσεις χώρο για ό,τι χρησιμοποιείς καθημερινά.

3. Στυλό, μαρκαδόροι και παιδικά είδη χειροτεχνίας

Στυλό, μαρκαδόροι, μολύβια και παιδικά υλικά χειροτεχνίας συσσωρεύονται εύκολα. Πετάξ’ όσα έχουν ξεραθεί ή δεν χρησιμοποιείς και κράτα μόνο όσα χρειάζεσαι συχνά.

4. Επιπλέον μπαταρίες

Οι μπαταρίες που δεν ξέρεις αν δουλεύουν καταλήγουν στο συρτάρι και γεμίζουν ακαταστασία. Κράτα μόνο τις ενεργές και βάλ’ τες σε ένα μικρό κουτί για εύκολη πρόσβαση.

5. Τυχαίες βίδες και μικρά εξαρτήματα

Βίδες ή μικρά εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιείς καθημερινά κάνουν το συρτάρι ακατάστατο. Πετάξ’ όσα δεν χρειάζεσαι ή βάλε τα στο σωστό μέρος.

6. Εργαλεία που δεν ανήκουν εκεί

Εργαλεία που χρησιμοποίησες προσωρινά καταλήγουν στο συρτάρι και μπερδεύουν τα πάντα. Κράτα μόνο ένα βασικό πολυεργαλείο και βάλε τα υπόλοιπα στη θέση τους.

7. Παλιά καλώδια και φορτιστές

Ο σωρός από παλιά καλώδια, φορτιστές και μικρές ηλεκτρονικές συσκευές γεμίζει το συρτάρι χωρίς λόγο. Πετάξ’ όσα είναι χαλασμένα ή άχρηστα και κράτα μόνο όσα χρησιμοποιείς τακτικά.

