TV 27.02.2026

Οριστική αυλαία για επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

Η καθημερινή παραγωγή της δημόσιας τηλεόρασης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας σεζόν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life, η σειρά «Ηλέκτρα» οδεύει προς την ολοκλήρωσή της στην ΕΡΤ. Μετά από 3 κύκλους προβολής και διαδοχικές μετακινήσεις στη ζώνη μετάδοσης, η καθημερινή παραγωγή της δημόσιας τηλεόρασης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Η «Ηλέκτρα» έκανε δυναμική εκκίνηση, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις για τα δεδομένα της κρατικής τηλεόρασης και διαμορφώνοντας σταδιακά ένα πιστό κοινό. Ωστόσο, στην τρίτη της χρονιά μεταφέρθηκε σε διαφορετική ώρα προβολής, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα ποσοστά τηλεθέασης. Παρά την επιστροφή της αργότερα στο αρχικό slot των 19:00, η ανάκαμψη υπήρξε περιορισμένη. Όπως αναφέρεται, το τελευταίο επεισόδιο προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου, με την ολοκλήρωση του προγράμματος να επισπεύδεται φέτος λόγω της κάλυψης του Μουντιάλ.

Την ίδια στιγμή, η ΕΡΤ προχωρά σε νέα προσθήκη στο πρόγραμμά της. Οι Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης επιστρέφουν στη late night ζώνη, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του ΕΡΤnews, 2 χρόνια μετά την εκπομπή τους «Αυτός και ο άλλος» στην ΕΡΤ1.

Το νέο τους εγχείρημα τιτλοφορείται «Ένας κι Ένας» και θα προβάλλεται ζωντανά κάθε Παρασκευή στις 22:00, με πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Η εκπομπή θα επικεντρώνεται σε πρόσωπα και ιστορίες που ξεχωρίζουν, συνδυάζοντας συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και σχολιασμό της επικαιρότητας. Στο στούντιο θα φιλοξενούνται προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης, της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Ελληνικές Σειρές ΕΡΤ ΗΛΕΚΤΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
