Ο Sylvester Stallone αποκαλύπτει τις εξαντλητικές πρόβες του Rocky

Ο Sylvester Stallone έφερε στο φως το σκληρό και επίπονο παρασκήνιο που προηγήθηκε των εμβληματικών σκηνών μάχης στην ταινία «Rocky», αποκαλύπτοντας ότι η αυθεντικότητα που κατέγραψε η κάμερα ήταν αποτέλεσμα μηνών αδιάκοπης προετοιμασίας. Ο 79χρονος ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σπάνιο βίντεο από τις πρόβες, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον Carl Weathers, που ενσάρκωσε τον Apollo Creed, να δουλεύουν σχολαστικά τη χορογραφία των αγώνων. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Sylvester Stallone έγραψε «Πριν ο Rocky πατήσει ποτέ στο ρινγκ στην οθόνη, υπήρχαν ώρες σαν κι αυτές». Και συνέχισε «Επανάληψη. Βηματισμός. Συγχρονισμός. Να δέχεσαι χτυπήματα και να σηκώνεσαι ξανά. Έγραψα το σενάριο σε 3½ ημέρες, αλλά η σωματική δουλειά κράτησε μήνες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αν θέλεις να φαίνεται αληθινό, πρέπει να το ζήσεις».

Στο βίντεο, ο Sylvester Stallone και ο Carl Weathers μελετούν με ακρίβεια κάθε γροθιά και κάθε πτώση. Ο Sylvester Stallone ακούγεται να λέει στον συμπρωταγωνιστή του «Είμαι λίγο τραυματισμένος. Με έχεις αιφνιδιάσει με τα τζαμπ», εξηγώντας παράλληλα πώς επιθυμεί να κινηθεί μέσα στο ρινγκ. Σε ένα σημείο, ο Sylvester Stallone ρίχνεται στα σκοινιά, ζητώντας να βρίσκεται πιο κοντά στην άκρη ώστε να «πετάγεται πάνω στα σκοινιά» και να τα αρπάζει καθώς πέφτει. Με χιούμορ σχολιάζει «Αυτά τα σκοινιά είναι σαν χορδές κιθάρας», ενώ καθοδηγεί τον Carl Weathers για το πότε να ρίξει αριστερό και δεξί χτύπημα. Περιγράφει ακόμη τη σκηνή όπου ο Rocky σηκώνεται την ώρα που χτυπά το καμπανάκι, με τον Apollo Creed να σηκώνει το χέρι του νικητή. Σε άλλο σημείο εξηγεί ότι η κάμερα πρέπει να τοποθετηθεί χαμηλά, ώστε ο θεατής να βλέπει τον Rocky από το ύψος του εδάφους, ενισχύοντας τη δραματικότητα της στιγμής.

Ο Sylvester Stallone αποκαλύπτει επίσης ότι είχε σχεδιάσει τη λεπτομέρεια κατά την οποία η ομάδα του Rocky θα του ρίχνει νερό στο πρόσωπο και θα του λέει «Γιατί δεν διάλεξες λογιστική στο λύκειο;», ενισχύοντας τον ρεαλισμό και το ανθρώπινο στοιχείο της σκηνής. Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα θετικών σχολίων. Ο David Spade χαρακτήρισε το βίντεο «Πολύ ωραίο», ενώ χιλιάδες θαυμαστές επαίνεσαν τη δέσμευση και τη σωματική αφοσίωση του Sylvester Stallone στον πρώτο μεγάλο του ρόλο.

Πρόσφατα, ο Sylvester Stallone είχε μοιραστεί άλλη ανάρτηση από το γυμναστήριο, παραδεχόμενος ότι δεν είχε επισκεφθεί χώρο προπόνησης «για πολύ καιρό». Όπως ανέφερε «Είναι κατά κάποιον τρόπο ένα καταφύγιο, μια εκκλησία. Προσευχόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι, να νιώσουμε καλύτερα σωματικά, ώστε να έχουμε τη δύναμη να φτάσουμε στους στόχους μας με αυτοπεποίθηση και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση». Στη λεζάντα πρόσθεσε «Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να πιέζεις όλο και περισσότερο. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα».

Η ταινία «Rocky» τιμήθηκε το 1977 με 3 Όσκαρ, για καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία και καλύτερο μοντάζ, ενώ ο Sylvester Stallone προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και Πρωτότυπου Σεναρίου. Οι αποκαλύψεις του Sylvester Stallone υπενθυμίζουν ότι ο μύθος του «Rocky» δεν χτίστηκε μόνο με έμπνευση και σενάριο 3½ ημερών, αλλά με μήνες επίμονης, επώδυνης και απόλυτα συνειδητής προετοιμασίας.

