Demi Moore: To κοντό hair look που έκλεψε τις εντυπώσεις στο show του οίκου Gucci

Η ηθοποιός παρακολούθησε το runway του οίκου Gucci με κοντό hair look επιμελημένο από τον Δημήτρη Γιαννέτο

Η Demi Moore μαγνήτισε τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, παρακολουθώντας τη νέα συλλογή του οίκου Gucci με αέρα αβίαστης κομψότητας και μοντέρνου sex appeal. Η διάσημη ηθοποιός επέλεξε ένα total leather σύνολο που τόνιζε τη δυναμική της σιλουέτα και προσέδιδε μια rock-chic αισθητική στο σύνολο της εμφάνισής της.

Το κοντό μαλλί της ήταν σε wet look, δημιουργώντας αντίθεση με τη σκληρή υφή του δέρματος και προσθέτοντας μια δόση θρυλικής glam ατμόσφαιρας στο outfit. Η ηθοποιός συνδύασε τη λάμψη με μια δυναμική στάση, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν περιορίζει το στυλ αλλά αντίθετα προσθέτει προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση.

Την επιμέλεια του hair look ανέλαβε ο Δημήτρης Γιαννέτος, που κατάφερε να συνδυάσει την αίσθηση της υψηλής μόδας με μια σύγχρονη αισθητική, αναδεικνύοντας τα δυνατά χαρακτηριστικά της Demi Moore και μετατρέποντας την παρουσία της σε ένα από τα highlights του event.

Η εμφάνιση της απέδειξε για άλλη μια φορά ότι παραμένει σύμβολο στυλ και δυναμισμού, κερδίζοντας όλα τα βλέμματα με την ισορροπία ανάμεσα στην αισθησιακή τόλμη και την εκλεπτυσμένη κομψότητα.

