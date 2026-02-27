Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο

Η Βίκυ Καγιά, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και μόδας, συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα, είτε μέσα από τις οικογενειακές της στιγμές είτε μέσα από τις επαγγελματικές της συνεργασίες που ξεπερνούν τα καθιερωμένα. Με μια σπάνια ικανότητα να συνδυάζει την προσωπική της ζωή με μια απαιτητική καριέρα, η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει διαρκώς την πολυσχιδή της προσωπικότητα, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για πολλούς. Πρόσφατα, την είδαμε να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης σε ένα μαγευτικό χιονοδρομικό κέντρο.

Σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις της καθημερινότητας είναι αυξημένες, η Βίκυ Καγιά βρήκε τον χρόνο να πραγματοποιήσει μια ονειρεμένη χειμερινή απόδραση, επιλέγοντας τις γραφικές Γαλλικές Άλπεις. Μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο τους παιδιά, την Μπιάνκα και τον Κάρολο Ηλία, η οικογένεια πέρασε λίγες ημέρες ξεκούρασης και παιχνιδιού σε ένα πανέμορφο χιονοδρομικό κέντρο.

Η επιλογή του προορισμού δεν ήταν τυχαία, καθώς η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στα χειμερινά σπορ, και ειδικότερα στο σκι. Κάθε φορά που της δίνεται η ευκαιρία να βρεθεί σε ένα ορεινό τοπίο, δεν χάνει την ευκαιρία να επιδοθεί στο αγαπημένο της χόμπι, συνδυάζοντας την άθληση με την απόλαυση της φύσης.

Οι στιγμές αυτές οικογενειακής γαλήνης και χαράς δεν έμειναν κρυφές από τους πολυάριθμους θαυμαστές της. Η Βίκυ Καγιά, λάτρης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από την απόδρασή τους.

Από τις χιονισμένες πίστες, όπου η ίδια και ο Ηλίας Κρασσάς επιδίδονταν στο σκι, μέχρι τα μαγευτικά τοπία των Γαλλικών Άλπεων, οι αναρτήσεις της έδωσαν μια ζωντανή γεύση από την οικογενειακή τους ευτυχία. Τα παιδιά, Μπιάνκα και Κάρολος Ηλίας, φάνηκε να απολαμβάνουν εξίσου το χιόνι και τις δραστηριότητες.

