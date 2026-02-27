Screen News 27.02.2026

Πέθανε στα 62 του ο ηθοποιός του The Wire Bobby J. Brown

Ο Bobby J. Brown έχασε τη ζωή του στο Μέριλαντ ύστερα από πυρκαγιά σε αχυρώνα όπου εγκλωβίστηκε και εισέπνευσε καπνό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Bobby J. Brown, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του αστυνομικού Bobby Brown στη σειρά «The Wire» του HBO. Ο ηθοποιός έχασε τη ζωή του στο Μέριλαντ, όταν εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το αμερικανικό μέσο TMZ, η κόρη του ηθοποιού ανέφερε ότι ο Bobby J. Brown πέθανε από εισπνοή καπνού την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, ενώ προσπαθούσε να θέσει σε λειτουργία ένα όχημα με εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος, όταν ο αχυρώνας τυλίχθηκε στις φλόγες. Η σύζυγός του, Arlene Brown, φέρεται να υπέστη εγκαύματα στο περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ατύχημα.

Ο Bobby J. Brown συμμετείχε σε 12 από τα συνολικά 60 επεισόδια της σειράς «The Wire», η οποία δημιουργήθηκε από τον David Simon και προβλήθηκε σε 5 κύκλους από το 2002 έως το 2008. Ο ρόλος του θεωρείται φόρος τιμής σε πραγματικό αστυνομικό της Δυτικής Περιφέρειας της Βαλτιμόρης με το όνομα Bob Brown.

www.imdb.com

Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Robert Joseph Brown πραγματοποιήθηκε το 1998 στη σειρά «Homicide: Life on the Street» του NBC, όπου ο David Simon είχε ρόλο σεναριογράφου και παραγωγού. Στη συνέχεια συνεργάστηκε εκ νέου με τον David Simon στις μίνι σειρές του HBO «The Corner» το 2000 και «We Own This City» το 2022, αμφότερες με φόντο τη Βαλτιμόρη.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ουάσινγκτον, ο Robert J. Brown ασχολήθηκε αρχικά με την πυγμαχία, καταγράφοντας ερασιτεχνικό ρεκόρ 73 νίκες και 13 ήττες. Κατέκτησε 5 τίτλους Golden Gloves και αντιμετώπισε 3 φορές τον μετέπειτα σπουδαίο πυγμάχο Pernell Whitaker, κερδίζοντας τη μία αναμέτρηση. Υπέγραψε συμβόλαιο με τον προπονητή Carmen Graziano και το ενδιαφέρον του για την υποκριτική γεννήθηκε όταν ο Mickey Rourke γύριζε την ταινία «Homeboy» το 1988 στο Νιου Τζέρσεϊ, αξιοποιώντας πυγμάχους από το γυμναστήριο του Carmen Graziano. Στη συνέχεια έγινε δεκτός στην American Academy of Dramatic Arts στη Νέα Υόρκη.

www.imdb.com

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Bobby J. Brown εμφανίστηκε σε δημοφιλείς σειρές όπως «Law & Order: Special Victims Unit» και «Veep», καθώς και σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως «City by the Sea» το 2002, «My One and Only» το 2016, «Fishbowl» το 2018, «Miss Virginia» το 2019, «Really Love» το 2020 και «Off-Time» το 2022. Παράλληλα, σκηνοθέτησε 2 ντοκιμαντέρ, το «Off the Chain» το 2005, με θέμα τα αμερικανικά πιτ μπουλ τεριέ, και το «Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic» το 2016.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο ατζέντης του ηθοποιού Albert Bramante ανέφερε «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για την απώλεια του Bobby J. Brown. Ο Bobby ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός που προσέγγιζε κάθε ρόλο με σπάνιο επίπεδο αφοσίωσης και πάθους. Ήταν αληθινός επαγγελματίας και χαρά για το δυναμικό μας. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένεια και στους αγαπημένους του. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την αδιανόητη απώλεια».

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

