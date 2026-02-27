TV 27.02.2026

Σύγκρουση: Αυτό είναι το νέο ερωτικό θρίλερ του MEGA – Υπόθεση και ηθοποιοί

Στα 8 επεισόδια της σειράς ξετυλίγονται κρυφά πάθη, παραλείψεις και μισοειπωμένες αλήθειες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η νέα σειρά του MEGA με τίτλο «Σύγκρουση» μπήκε ήδη σε τροχιά γυρισμάτων και πρόκειται για ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ 8 επεισοδίων, σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Αλέκος Κυράνης.

Η σειρά επιχειρεί να διεισδύσει στις πιο κρυφές πτυχές των ανθρώπινων δεσμών, αναδεικνύοντας τη δύναμη του πάθους αλλά και τις αδυναμίες που αυτό γεννά. Μέσα από μια σύγχρονη αφήγηση, θέτει ερωτήματα για την ατομική ευθύνη και τα όρια ανάμεσα στην αντικειμενική αλήθεια και την εκδοχή που εξυπηρετεί.

Mega Αναστασία Γιάμαλη

Η υπόθεση

Η ιστορία ξεκινά όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης, τον οποίο ενσαρκώνει ο Δημήτρης Καπουράνης, βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι ευθύνεται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο δυστύχημα με ασαφή δεδομένα. Την υπεράσπισή του αναλαμβάνει η δικηγόρος Άννα Καλογήρου, ρόλος που αποδίδεται από την Ελίζα Σκολίδη. Καθώς προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του, βυθίζεται σε ένα περίπλοκο πλέγμα αντιφάσεων και αμφισβητούμενων αποδείξεων. Με την εξέλιξη της δίκης, η εμπλοκή της παύει να είναι μόνο επαγγελματική και αποκτά έντονα προσωπικό χαρακτήρα, φέρνοντάς τη αντιμέτωπη όχι μόνο με τα γεγονότα, αλλά και με τις δικές της ηθικές αντοχές.

Στα 8 επεισόδια της σειράς ξετυλίγονται κρυφά πάθη, παραλείψεις και μισοειπωμένες αλήθειες. Γιατί η ουσιαστική «σύγκρουση» δεν αφορά αποκλειστικά το δυστύχημα και όσα διαδραματίστηκαν εκείνο το βράδυ, αλλά τις εσωτερικές μάχες και τα σκοτεινά σημεία των ίδιων των πρωταγωνιστών. Στη σειρά συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου και Λεωνίδας Κακούρης, πλαισιώνοντας τους βασικούς ρόλους. Την παραγωγή υπογράφει η Alter Ego Media για το MEGA Channel, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η JK Productions Καραγιάννης.

