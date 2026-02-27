Celeb News 27.02.2026

Κλέλια Ρένεση: Η ανάρτηση από την μονάδα θεραπείας καρκινοπαθών – «Ψηλά το κεφάλι»

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται δίπλα στο συγγενικό της πρόσωπο σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Κλέλια Ρένεση δημοσίευσε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, στην οποία μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που περνά ένα αγαπημένο της πρόσωπο.

Στην ανάρτησή της η ηθοποιός αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται δίπλα στο συγγενικό της πρόσωπο σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών, εμπνεόμενη από την καθημερινή τους μάχη και τη γενναιότητα που επιδεικνύουν.

https://www.instagram.com/klelia_renesi/

Διάβασε επίσης: Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

Με συγκινητικά λόγια, η Κλέλια Ρένεση έγραψε: «Ψηλά το κεφάλι και μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό και δίνουν μάχη σώμα με σώμα! Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών, λόγω οικογενειακών συνθηκών, και έχω πάρει πολλά μαθήματα, πολλά απρόσμενα χαμόγελα και πολύ κουράγιο από ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να ξεφύγουν απ’ τον οδοστρωτήρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έμαθα και όσα έχουν ακόμα να με διδάξουν. Το μεγαλείο του ανθρώπου στη συνειδητοποίηση του εφήμερου με αφήνει πάντα άναυδη! Τα μεγαλύτερα παλικάρια είναι κρυμμένα κάπου εκεί! “Νίκη όπου έχω ηττηθεί”, που λέει κι ο ποιητής, και ψηλά το κεφάλι στους αγωνιστές».

Παρά το προσωπικό χαρακτήρα της ανάρτησης, η ηθοποιός δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του οικογενειακού προσώπου που δίνει αυτήν τη γενναία μάχη.

Διάβασε επίσης: Ο Κώστας Δόξας στο Πρωινό: Το βίντεο με την κόρη του και η καταγγελία για βία από την πρώην σύζυγό του

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ηθοποιοί Κλέλια Ρένεση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οριστική αυλαία για επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

Οριστική αυλαία για επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

27.02.2026
Επόμενο
Αντιδράσεις με το Nemo – Eπέστρεψε το τρόπαιο στην EBU τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και σπασμένο

Αντιδράσεις με το Nemo – Eπέστρεψε το τρόπαιο στην EBU τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και σπασμένο

27.02.2026

Δες επίσης

Ο David Guetta έγινε για τέταρτη φορά πατέρας
Celeb News

Ο David Guetta έγινε για τέταρτη φορά πατέρας

27.02.2026
Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του
Celeb News

Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του

27.02.2026
H Pink βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με ένα αποστομοτικό video
Celeb News

H Pink βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με ένα αποστομοτικό video

27.02.2026
Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν
Celeb News

Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

27.02.2026
Ο Κώστας Δόξας στο Πρωινό: Το βίντεο με την κόρη του και η καταγγελία για βία από την πρώην σύζυγό του
Celeb News

Ο Κώστας Δόξας στο Πρωινό: Το βίντεο με την κόρη του και η καταγγελία για βία από την πρώην σύζυγό του

27.02.2026
Eric Dane: Το Grey’s Anatomy λέει «αντίο» στον Dr. Mark Sloan
Celeb News

Eric Dane: Το Grey’s Anatomy λέει «αντίο» στον Dr. Mark Sloan

27.02.2026
Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο
Celeb News

Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο

27.02.2026
Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της
Celeb News

Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της

27.02.2026
Jennifer Garner μιλάει ανοιχτά για τον Ben Affleck μετά το διαζύγιο
Celeb News

Jennifer Garner μιλάει ανοιχτά για τον Ben Affleck μετά το διαζύγιο

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού