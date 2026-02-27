Κλέλια Ρένεση: Η ανάρτηση από την μονάδα θεραπείας καρκινοπαθών – «Ψηλά το κεφάλι»

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται δίπλα στο συγγενικό της πρόσωπο σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών

Η Κλέλια Ρένεση δημοσίευσε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, στην οποία μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που περνά ένα αγαπημένο της πρόσωπο.

Στην ανάρτησή της η ηθοποιός αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται δίπλα στο συγγενικό της πρόσωπο σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών, εμπνεόμενη από την καθημερινή τους μάχη και τη γενναιότητα που επιδεικνύουν.

Με συγκινητικά λόγια, η Κλέλια Ρένεση έγραψε: «Ψηλά το κεφάλι και μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό και δίνουν μάχη σώμα με σώμα! Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών, λόγω οικογενειακών συνθηκών, και έχω πάρει πολλά μαθήματα, πολλά απρόσμενα χαμόγελα και πολύ κουράγιο από ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να ξεφύγουν απ’ τον οδοστρωτήρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έμαθα και όσα έχουν ακόμα να με διδάξουν. Το μεγαλείο του ανθρώπου στη συνειδητοποίηση του εφήμερου με αφήνει πάντα άναυδη! Τα μεγαλύτερα παλικάρια είναι κρυμμένα κάπου εκεί! “Νίκη όπου έχω ηττηθεί”, που λέει κι ο ποιητής, και ψηλά το κεφάλι στους αγωνιστές».

Παρά το προσωπικό χαρακτήρα της ανάρτησης, η ηθοποιός δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του οικογενειακού προσώπου που δίνει αυτήν τη γενναία μάχη.

