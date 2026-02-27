Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

Ο κόσμος της ελληνικής ψυχαγωγίας βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο, με προσωπικότητες που μοιράζονται εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της τέχνης. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο γνωστός ηθοποιός Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο οποίος, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action24 στις 27 Φεβρουαρίου 2026, αποκάλυψε μια ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν. Οι δηλώσεις του, που αφορούν περιστατικά στέρησης ελευθερίας, φέρνουν στο προσκήνιο μια διαφορετική πτυχή της ζωής των καλλιτεχνών, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας και τους ρόλους που ενσαρκώνουν.
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός βρέθηκε στο Ιράν πριν από περίπου 3 χρόνια από την ημερομηνία της συνέντευξής του, δηλαδή γύρω στα τέλη του 2022 ή αρχές του 2023, για επαγγελματικούς λόγους. Όπως ο ίδιος περιέγραψε, η αρχική του εντύπωση ήταν ότι τα πράγματα ήταν ήσυχα και δεν παρατηρούσε κάτι το ασυνήθιστο στους δρόμους. Ωστόσο, υπήρξαν συγκεκριμένες στιγμές που του προκάλεσαν την αίσθηση ότι βρισκόταν σε ένα καθεστώς όπου η ελευθερία δεν αποτελούσε αυτονόητο δικαίωμα.
Η πρώτη περίπτωση που τον σόκαρε συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όπως αφηγήθηκε ο ηθοποιός, κάποια κορίτσια, που ήταν Ιρανές βοηθητικές ηθοποιοί, τον πλησίασαν για μια αναμνηστική φωτογραφία. Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει και συνηθίζεται στην ελληνική κουλτούρα, άπλωσε το χέρι του για να πιάσει αγκαζέ ένα από τα κορίτσια. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσε ένα χέρι να τον αρπάζει από πίσω με αρκετή πυγμή, ένα περιστατικό που του προκάλεσε έντονο αίσθημα έκπληξης και ανησυχίας. Αυτή η εμπειρία υπογράμμισε με τον πιο άμεσο τρόπο τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που επικρατούν σε ορισμένες χώρες, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες όταν εργάζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
«Μια περίπτωση ήταν που ήμουν στο σετ για τα γυρίσματα. Ήρθαν κάποια κορίτσια, που ήταν βοηθητικές ηθοποιοί Ιρανές, για μια αναμνηστική φωτογραφία. Εγώ, πάρα πολύ αυθόρμητα, απλώνω το χέρι μου και πιάνω αγκαζέ, όπως συνηθίζεται. Ξαφνικά νιώθω από πίσω μου ένα χέρι να μου αρπάζει τον καρπό με αρκετή δύναμη. Λέω “τι έγινε ρε παιδιά;”. Ήταν ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος, πήγε να με “σώσει”. Μου κατεβάζει το χέρι και μου λέει “μπροστά τα χέρια, μας παρακολουθούν”. Το δεύτερο ήταν ένα παρόμοιο περιστατικό, που βολτάρουμε στην Τεχεράνη και λέμε να πάρουμε το μετρό. Εγώ, πολύ ενθουσιασμένος. Κατεβαίνουμε στο μετρό, οι φίλοι μου οι Ιρανοί είχαν πάει στα εκδοτήρια. Εγώ έκανα τον χαρούμενο τουρίστα. Έβγαζα βίντεο λέγοντας ότι είμαστε “στο Σύνταγμα της Τεχεράνης”, μέσα στο μετρό και τα λοιπά. Ξαφνικά έρχονται κάποιοι άνθρωποι με πολιτικά, βέβαια. Πάλι με βουτάνε από τα χέρια με αρκετή πυγμή, του στυλ να τους ακολουθήσω. Ευτυχώς ήρθε ο φίλος με τον οποίο ήμασταν μαζί και τους εξήγησε. Μετά είπαν να σβήσω τα βίντεο», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.
