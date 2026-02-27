Celeb News 27.02.2026

H Pink βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με ένα αποστομοτικό video

pink
Με χιούμορ και ειλικρίνεια, η Pink διαψεύδει τις φήμες περί χωρισμού και μιλά για τα παιδιά, την αγάπη και τα επιτεύγματά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Τις τελευταίες ώρες, μια είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Η Pink και ο σύζυγός της Carey Hart φημολογείται ότι έχουν χωρίσει μετά από 20 χρόνια γάμου. Η είδηση προέκυψε από δημοσίευμα του PEOPLE, το οποίο επικαλούνταν ανώνυμη πηγή. Ωστόσο, η ίδια η 46χρονη τραγουδίστρια έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά τα σενάρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι έχω χωρίσει με τον σύζυγό μου. Δεν το ήξερα!» λέει η Pink στο βίντεο, προσθέτοντας με σαρκαστικό ύφος: «Θέλετε επίσης να το πείτε και στα παιδιά μας;» Με αυτόν τον τρόπο, υπογραμμίζει ότι τα παιδιά τους, η Willow Sage 14 ετών και ο Jameson Moon 9, δεν επηρεάζονται από τις φήμες.

pink
https://www.instagram.com/pink/?hl=el

Διάβασε επίσης: Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της

Η Pink συνεχίζει: «Όπως πάντα, αν δεν το ακούσετε από εμένα, μην πιστεύετε τη φημολογία. Μείνετε συντονισμένοι όμως! Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια;» Στο ίδιο βίντεο, αναφέρεται επίσης στις προσωπικές της επιτυχίες: «Θέλετε να μιλήσετε για το γεγονός ότι προτάθηκα την πρώτη χρονιά που ήμουν επιλέξιμη για το Rock & Roll Hall of Fame; Θέλετε να μιλήσετε για τα επιτεύγματά μου ή μόνο για την υποτιθέμενη καταστροφή μου;»

Η ιστορία της σχέσης της Pink με τον Carey Hart είναι γεμάτη ανατροπές. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 2001 στα Summer X Games της Φιλαδέλφειας και ξεκίνησαν μια σχέση με διαλείμματα, πριν ο Hart κάνει πρόταση γάμου το 2005. Παντρεύτηκαν στην Κόστα Ρίκα τον Ιανουάριο του 2006. Δύο χρόνια αργότερα ανακοίνωσαν ότι είχαν χωρίσει, αλλά η σχέση τους επανήλθε, με τον Hart μάλιστα να εμφανίζεται στο βίντεο κλιπ της επιτυχίας της So What, εμπνευσμένο από το διαζύγιό τους. Το 2009, ανακοίνωσαν ότι είχαν ξαναβρεί ο ένας τον άλλο και ακύρωσαν το διαζύγιο.

Όπως είχε πει ο Hart τότε στο PEOPLE: «Μερικές φορές πρέπει να κάνεις μερικά βήματα πίσω για να πας μπροστά». Η Pink, με τη σειρά της, έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη ψυχοθεραπείας τόσο ατομικά όσο και ως ζευγάρι. «Οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν είναι εύκολες. Είναι πολύ πιο εύκολο να μένεις μόνο στις καλές μέρες και να πηδάς από σχέση σε σχέση, γιατί έτσι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που επανέρχονται ξανά και ξανά. Πρέπει τελικά να διορθώσεις τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να διορθώσεις τον άλλον. Οπότε μπορεί να είναι δύσκολο, και υπάρχουν καλές μέρες και κακές μέρες», είχε εξηγήσει.

Το 2021, η Pink έδωσε μια πιο προσωπική ματιά στην οικογενειακή της ζωή και στην καριέρα της μέσα από το ντοκιμαντέρ All I Know So Far στο Prime Video, ενώ μίλησε για τις προκλήσεις και τις χαρές της ισορροπίας ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα της.

pink
https://www.instagram.com/pink/?hl=el

Με τα λόγια της ίδιας της Pink, οι φήμες περί χωρισμού είναι απλώς «ψευδείς ειδήσεις». Η τραγουδίστρια απέδειξε ότι η οικογένεια, η αγάπη και η προσωπική ανάπτυξη παραμένουν προτεραιότητές της, υπερβαίνοντας κάθε φημολογία και clickbait τίτλο.

Διάβασε επίσης: Jennifer Garner μιλάει ανοιχτά για τον Ben Affleck μετά το διαζύγιο

Δες κι αυτό…

Carey Hart Pink ΧΩΡΙΣΜΟΣ
