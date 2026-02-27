The Romantic: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο album του Bruno Mars

Ο Bruno Mars παρουσιάζει το πρώτο του σόλο album μετά από 10 χρόνια, με 9 νέα τραγούδια και το επιτυχημένο «I Just Might» στην κορυφή των charts

Ο Bruno Mars επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του album «The Romantic», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, σχεδόν 2 εβδομάδες μετά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο 16 φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης υπογράφει την πρώτη του σόλο δουλειά μετά το 2016, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Το «The Romantic» περιλαμβάνει συνολικά 9 τραγούδια, ανάμεσά τους και το «I Just Might», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100, σηματοδοτώντας το πρώτο ντεμπούτο του Bruno Mars στο Νο 1 και τη 10η συνολικά παρουσία του στην κορυφή της συγκεκριμένης κατάταξης. Το τραγούδι παραμένει στο Top 10 και συγκεκριμένα στο Νο 6 του Billboard Hot 100.

Διάβασε επίσης: Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ

Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Bruno Mars ανακοίνωσε την περιοδεία «The Romantic Tour», η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεγάλα στάδια της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης μέσα στο 2026. Στην περιοδεία θα συμμετάσχει ο συνεργάτης του στο πρότζεκτ Silk Sonic, Anderson Paak, ενώ σε επιλεγμένες ημερομηνίες θα εμφανιστούν οι RAYE, Victoria Monét και Leon Thomas.

Το προηγούμενο σόλο άλμπουμ του Bruno Mars, «24K Magic», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016 και έκανε ντεμπούτο στο Νο 2 του Billboard 200. Το άλμπουμ απέσπασε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy Awards του 2018, εδραιώνοντας τον Bruno Mars ως έναν από τους πλέον επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Με το «The Romantic», ο Bruno Mars επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη ποπ αφήγηση, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική του αισθητική με νέα μουσικά στοιχεία και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του απήχηση.

Διάβασε επίσης: Θριαμβευτική επιστροφή του Bruno Mars στη σκηνή των Grammy 2026

Δες κι αυτό…