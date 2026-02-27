Beauty 27.02.2026

Cloudy French Nails: Το γαλλικό μανικιούρ που θα φέρει την άνοιξη στα χέρια σου

Η απόλυτη τάση για την άνοιξη είναι ένα φυσικό, ημιδιάφανο γαλλικό μανικιούρ με διαβαθμίσεις και απαλές αποχρώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη του 2026 φέρνει μια ανανεωμένη ματιά στις τάσεις του μανικιούρ, όπου η φαντασία συναντά την κομψότητα. Η εποχή αυτή δεν θα είναι καθόλου συμβατική.Τα έντονα, ζωηρά χρώματα μοιράζονται την προσοχή με τα πιο διακριτικά, σχεδόν αέρινα σχέδια. Μετά από χρόνια επαναλήψεων στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ, η νέα τάση των Cloudy French Nails φέρνει μια φρέσκια προσέγγιση που συνδυάζει φυσικότητα, διαφάνεια και λεπτές αποχρώσεις, εμπνευσμένη από τον ουρανό του Παρισιού.

Η βασική ιδέα είναι να αναδειχθεί η ομορφιά ενός «σκονισμένου» ή ημιδιάφανου λευκού στις άκρες των νυχιών, σε συνδυασμό με μια φυσική ροζ ή nude βάση. Το αποτέλεσμα θυμίζει απαλές νότες του ήλιου και διάσπαρτα σύννεφα, δημιουργώντας ένα μανικιούρ διακριτικό αλλά με προσωπικότητα.

cloudy_nixia
https://www.instagram.com/bymia.nailartist/

Διάβασε επίσης: Τα 5 κορεάτικα nail trends που είναι viral αυτή τη στιγμή

Για να πετύχεις το εφέ Cloudy French, ξεκινάτε με μια λεπτή στρώση κρεμώδους λευκού ή ελαφριάς μιλκ απόχρωσης στις άκρες των νυχιών. Στη συνέχεια, εφάρμοσε πάνω από όλο το νύχι μια πολύ λεπτή στρώση ροζ ή nude βερνικιού, ώστε οι δύο αποχρώσεις να «αναμειχθούν» και να δημιουργηθεί το διαβαθμισμένο εφέ. Ολοκλήρωσε με ένα γυαλιστερό top coat για να προσδώσεις βάθος και λάμψη, ενώ αν θέλεις μπορείς να προσθέσεις μικρές, ακανόνιστες πινελιές που θυμίζουν σύννεφα, για ακόμα πιο ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα.

cloud_nails
https://www.instagram.com/betina_goldstein/

Το κλειδί είναι η φυσικότητα. Οι άκρες δεν είναι καθαρά λευκές όπως στο παραδοσιακό γαλλικό μανικιούρ, αλλά μαλακές, σχεδόν διάφανες, που συνδυάζονται με τη βάση και δημιουργούν ένα ήσυχο, κομψό αποτέλεσμα με μοντέρνο twist.

cloudy_french_nails
https://www.instagram.com/celine.f.nailartist/

Γιατί αγαπιέται αυτή η τάση

Τα Cloudy French Nails είναι ιδανικά για όσες θέλουν ένα μανικιούρ κομψό αλλά όχι απόλυτα «κλασικό». Η διακριτική αντίθεση ανάμεσα στη βάση και τις άκρες επιτρέπει στους τόνους να αναδειχθούν χωρίς υπερβολή, ενώ το ημιδιάφανο φινίρισμα προσθέτει μια μοντέρνα αίσθηση που θυμίζει Y2K λεπτομέρειες αλλά σε πιο σύγχρονη εκδοχή. Είναι η τέλεια ισορροπία μεταξύ φυσικότητας και στυλ, ιδανική για καθημερινή εμφάνιση αλλά και για ειδικές περιστάσεις.

Διάβασε επίσης: Χρησιμοποιείς dry shampoo; Αυτά είναι τα βήματα για να το κάνεις πάντα σωστά

Δες κι αυτό…

beauty beauty trends nails νύχια
