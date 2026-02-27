Jennifer Garner μιλάει ανοιχτά για τον Ben Affleck μετά το διαζύγιο

Η Jennifer Garner μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τον Ben Affleck, την οικογένεια και τη νέα φάση της καριέρας της

Η Jennifer Garner επιστρέφει στο προσκήνιο με ένα νέο editorial για το περιοδικό Flaunt, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία. Η 53χρονη ηθοποιός εντυπωσιάζει με εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο διαχρονικό και το τολμηρό, όπως ένα δερμάτινο φόρεμα Givenchy της Sarah Burton που αναδεικνύει τη σιλουέτα της με καθαρές γραμμές και διακριτικό ντεκολτέ. Η Garner συνδυάζει τα ρούχα με διακριτικά αξεσουάρ, αφήνοντας τις λεπτομέρειες να μιλήσουν από μόνες τους, ενώ οι φωτογραφίες του Tyler Patrick Kenny αποτυπώνουν τον δυναμισμό και την εκλεπτυσμένη παρουσία της.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, εμφανίζεται με ένα σύνολο Saint Laurent από τον Anthony Vaccarello, συνδυάζοντας καφέ δερμάτινο σακάκι με λευκό πουκάμισο δεμένο μπροστά, καφέ φούστα και statement σκουλαρίκια. Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της, αναφέροντας: «Ο χρόνος πέρασε, και άλλες γυναίκες περνούν πραγματικά δύσκολες περιόδους στη ζωή τους, και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζεις πως ο χρόνος θα συνεχιστεί και ότι θα φτάσεις στην άλλη πλευρά».

Η Garner συνέχισε, μοιράζοντας τις σκέψεις της για τη μακρά περίοδο αναταραχής στη ζωή της: «Αυτό είναι πραγματικά όλο. Ήμουν κολλημένη σε κάτι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν είχε νόημα. Δεν υπήρχε τρόπος να μιλήσω γι’ αυτό, και σίγουρα δεν είναι δικό μου θέμα να μιλήσω γι’ αυτόν ή για την εμπειρία του ή για οτιδήποτε έχει περάσει, ούτε για τα παιδιά μου ή για την εμπειρία τους».

Παρά τις δυσκολίες, η ηθοποιός νιώθει πλέον ανακούφιση και σύνδεση με τον αληθινό της εαυτό: «Αλλά μπορώ να πω ότι νιώθω πιο ανάλαφρη και πιο ευτυχισμένη και περισσότερο ο εαυτός μου από ό,τι είχα νιώσει εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι άλλοι, γιατί πραγματικά ένιωθα: Θεέ μου, αυτή η αναταραχή στην οικογένεια, με έχει αλλάξει για πάντα;».

Η συζήτηση έφτασε και στις επιλογές της για το μέλλον: «Όταν βρίσκεσαι πολλά χρόνια μέσα σε κάτι, σκέφτεσαι: Δεν ξέρω πώς θα περάσει». Για το αν σκέφτηκε να φύγει από το Λος Άντζελες ή να αλλάξει δουλειά για να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας, η Garner είπε: «Ναι, φυσικά. Αλλά η φήμη σε ακολουθεί, αυτό είναι ένα… Τώρα νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω και θα ήμουν εντάξει, αλλά τώρα έχω μια διαφορετική σχέση με αυτήν, και πραγματικά αγαπώ τη δουλειά μου».

Κλείνοντας, η ηθοποιός μίλησε για τις στιγμές που νιώθει πλήρης και συνδεδεμένη με τη δουλειά της: «Κυνηγάω αυτές τις στιγμές όπου όλα ενώνονται και νιώθω συνδεδεμένη με αυτό που κάνω, ανοιχτή και έκπληκτη. Και κοίτα, δεν συμβαίνει όλη την ώρα, αλλά όταν συμβαίνει, αξίζει πραγματικά».

Με κάθε εμφάνιση και κάθε συνέντευξη, η Jennifer Garner δείχνει ότι η ωριμότητα, η αυτοπεποίθηση και η θηλυκότητα μπορούν να συνυπάρχουν, αποτελώντας έμπνευση για όλες τις γυναίκες που παρακολουθούν τη διαδρομή της.

