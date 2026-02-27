Celeb News 27.02.2026

Jennifer Garner μιλάει ανοιχτά για τον Ben Affleck μετά το διαζύγιο

Η Jennifer Garner μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τον Ben Affleck, την οικογένεια και τη νέα φάση της καριέρας της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Garner επιστρέφει στο προσκήνιο με ένα νέο editorial για το περιοδικό Flaunt, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία. Η 53χρονη ηθοποιός εντυπωσιάζει με εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο διαχρονικό και το τολμηρό, όπως ένα δερμάτινο φόρεμα Givenchy της Sarah Burton που αναδεικνύει τη σιλουέτα της με καθαρές γραμμές και διακριτικό ντεκολτέ. Η Garner συνδυάζει τα ρούχα με διακριτικά αξεσουάρ, αφήνοντας τις λεπτομέρειες να μιλήσουν από μόνες τους, ενώ οι φωτογραφίες του Tyler Patrick Kenny αποτυπώνουν τον δυναμισμό και την εκλεπτυσμένη παρουσία της.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, εμφανίζεται με ένα σύνολο Saint Laurent από τον Anthony Vaccarello, συνδυάζοντας καφέ δερμάτινο σακάκι με λευκό πουκάμισο δεμένο μπροστά, καφέ φούστα και statement σκουλαρίκια. Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της, αναφέροντας: «Ο χρόνος πέρασε, και άλλες γυναίκες περνούν πραγματικά δύσκολες περιόδους στη ζωή τους, και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζεις πως ο χρόνος θα συνεχιστεί και ότι θα φτάσεις στην άλλη πλευρά».

graner
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το The Rip με Ben Affleck και Matt Damon κάνει χαμό με 41,6 εκατ προβολές

Η Garner συνέχισε, μοιράζοντας τις σκέψεις της για τη μακρά περίοδο αναταραχής στη ζωή της: «Αυτό είναι πραγματικά όλο. Ήμουν κολλημένη σε κάτι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν είχε νόημα. Δεν υπήρχε τρόπος να μιλήσω γι’ αυτό, και σίγουρα δεν είναι δικό μου θέμα να μιλήσω γι’ αυτόν ή για την εμπειρία του ή για οτιδήποτε έχει περάσει, ούτε για τα παιδιά μου ή για την εμπειρία τους».

Παρά τις δυσκολίες, η ηθοποιός νιώθει πλέον ανακούφιση και σύνδεση με τον αληθινό της εαυτό: «Αλλά μπορώ να πω ότι νιώθω πιο ανάλαφρη και πιο ευτυχισμένη και περισσότερο ο εαυτός μου από ό,τι είχα νιώσει εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι άλλοι, γιατί πραγματικά ένιωθα: Θεέ μου, αυτή η αναταραχή στην οικογένεια, με έχει αλλάξει για πάντα;».

Η συζήτηση έφτασε και στις επιλογές της για το μέλλον: «Όταν βρίσκεσαι πολλά χρόνια μέσα σε κάτι, σκέφτεσαι: Δεν ξέρω πώς θα περάσει». Για το αν σκέφτηκε να φύγει από το Λος Άντζελες ή να αλλάξει δουλειά για να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας, η Garner είπε: «Ναι, φυσικά. Αλλά η φήμη σε ακολουθεί, αυτό είναι ένα… Τώρα νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω και θα ήμουν εντάξει, αλλά τώρα έχω μια διαφορετική σχέση με αυτήν, και πραγματικά αγαπώ τη δουλειά μου».

jennider_graner
https://www.instagram.com/jennifer.garner/?hl=el

Κλείνοντας, η ηθοποιός μίλησε για τις στιγμές που νιώθει πλήρης και συνδεδεμένη με τη δουλειά της: «Κυνηγάω αυτές τις στιγμές όπου όλα ενώνονται και νιώθω συνδεδεμένη με αυτό που κάνω, ανοιχτή και έκπληκτη. Και κοίτα, δεν συμβαίνει όλη την ώρα, αλλά όταν συμβαίνει, αξίζει πραγματικά».

Με κάθε εμφάνιση και κάθε συνέντευξη, η Jennifer Garner δείχνει ότι η ωριμότητα, η αυτοπεποίθηση και η θηλυκότητα μπορούν να συνυπάρχουν, αποτελώντας έμπνευση για όλες τις γυναίκες που παρακολουθούν τη διαδρομή της.

Διάβασε επίσης: Ο Ben Affleck αναζητά «δεύτερη ευκαιρία» με την Ana de Armas μετά τον χωρισμό της από τον Tom Cruise

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BEN AFFLECK Jennifer Garner διαζύγιο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
10 αγαπημένα hits που γράφτηκαν από πασίγνωστους τραγουδιστές και τα τραγούδησαν άλλοι

10 αγαπημένα hits που γράφτηκαν από πασίγνωστους τραγουδιστές και τα τραγούδησαν άλλοι

27.02.2026
Επόμενο
Prada F/W 26-27: Η συλλογή που επανερμηνεύει τη γυναικεία γκαρνταρόμπα μέσα από τις ατέλειες

Prada F/W 26-27: Η συλλογή που επανερμηνεύει τη γυναικεία γκαρνταρόμπα μέσα από τις ατέλειες

27.02.2026

Δες επίσης

Eric Dane: Το Grey’s Anatomy λέει «αντίο» στον Dr. Mark Sloan
Celeb News

Eric Dane: Το Grey’s Anatomy λέει «αντίο» στον Dr. Mark Sloan

27.02.2026
Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο
Celeb News

Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο

27.02.2026
Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της
Celeb News

Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της

27.02.2026
Το μήνυμα της Barbra Streisand στην Jennifer Aniston για τα γενέθλιά της
Celeb News

Το μήνυμα της Barbra Streisand στην Jennifer Aniston για τα γενέθλιά της

26.02.2026
Όλα όσα είπε ο Harry Styles για τα dating apps, την αραίωση στα μαλλιά και τα skinny jeans
Celeb News

Όλα όσα είπε ο Harry Styles για τα dating apps, την αραίωση στα μαλλιά και τα skinny jeans

26.02.2026
Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του στα αρχεία Έπσταϊν
Celeb News

Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του στα αρχεία Έπσταϊν

26.02.2026
Ο γιος του Justin Trudeau μιλά για τη σχέση του με την Katy Perry
Celeb News

Ο γιος του Justin Trudeau μιλά για τη σχέση του με την Katy Perry

26.02.2026
O Harry Styles αποκαλύπτει το πιο απρόσμενο μέρος που έχει εμπνευστεί για τη μουσική του
Celeb News

O Harry Styles αποκαλύπτει το πιο απρόσμενο μέρος που έχει εμπνευστεί για τη μουσική του

26.02.2026
Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία στους followers της
Celeb News

Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία στους followers της

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού