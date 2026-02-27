Celeb World 27.02.2026

Ο Κώστας Δόξας στο Πρωινό: Το βίντεο με την κόρη του και η καταγγελία για βία από την πρώην σύζυγό του

Η πρώτη συνέντευξη μετά την καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του αλλά και την απομάκρυνση από το J2US
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Δόξας βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα πολύπλοκης και πολυδιάστατης δικαστικής διαμάχης, η οποία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης και έχει απασχολήσει εκτενώς την κοινή γνώμη. Η υπόθεση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην καταδίκη του καλλιτέχνη για ενδοοικογενειακή βία, αλλά περιλαμβάνει και δικές του σοβαρές καταγγελίες εναντίον της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, σχετικά με την κακομεταχείριση της κόρης τους. Αυτή η νομική οδύσσεια έχει αφήσει το αποτύπωμά της όχι μόνο στην προσωπική του ζωή, αλλά και στην επαγγελματική του πορεία, οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές και δημόσιες τοποθετήσεις που αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε σήμερα, Παρασκευή 27/2 στο Πρωινό του ΑΝΤ1 μετά την καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του αλλά και την απομάκρυνση από το J2US ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις και τοποθετήθηκε στο εν λόγω ζήτημα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Γιώργο Λιάγκα, αιφνιδίασε τον παρουσιαστή, με συγκεκριμένη κίνησή του.

https://www.instagram.com/kdoxas/?hl=el

Διάβασε επίσης: Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Δoξας, έβγαλε από την τσέπη του το κινητό του κι έβαλε να παίζει ένα βίντεο, στο οποίο όπως ισχυρίστηκε ήταν η κόρη του σε τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου 7 ώρες και έκλαιγε ουρλιάζοντας, ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας αρνήθηκε να δει το βίντεο και παρακάλεσε τον τραγουδιστή να μην το κάνει αυτό. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι» είπε ο Κώστας Δόξας. «Όχι, όχι, όχι… μην το κάνεις… Μη το κάνεις Κώστα, μη… Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μη το κάνεις Κώστα… Κώστα, Κώστα σε παρακαλώ, μη το… κόψτε τον ήχο! Δεν ξέρω… περίμενε μια στιγμή. Κόψτε το, κόψτε το! Μην… όχι παιδιά, όχι παιδιά σας παρακαλώ πολύ. Κώστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κώστα σε… Παιδιά μην το, μη το… Κόψτε τον ήχο σας παρακαλώ πολύ! Μη μου το κάνεις αυτό τώρα» αντέδρασε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας «δεν μπορώ να αναπνεύσω». Και της λέει «δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις». Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει…» απάντησε ο Κώστας Δόξας.  «Τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε απέξω… Πρέπει τα παιδιά να τα αφήνουμε απέξω από τις δικές μας διενέξεις. Το ξέρω. Εγώ, ακούω τι λες, ότι έχεις κακοποιηθεί. Από την άλλη μία γυναίκα δικαιώθηκε σε ένα δικαστήριο με μια βαρύτατη ποινή. Άρα προς το παρόν δικαστικά έχει δικαιωθεί εκείνη. Και όχι εσύ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες… Δε ξέρω αν σε πιστεύω ή όχι… λες κάποια πράγματα δικά σου. Από κει και πέρα όμως, το να λες για το παιδί, Κώστα μου επέτρεψέ μου να σου πω, είναι λάθος, αυτά τα πράγματα για τα παιδιά μένουνε. Θα μου πεις, και να μείνει μια ρετσινιά ότι ο μπαμπάς έδερνε τη μαμά; Δεν μπορεί όμως… υπάρχει και μια ιατροδικαστική έκθεση βρε Κώστα μου, ότι τη χτύπησες στα χείλη» αποκρίθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον Κώστα Δόξα να αρνείται ότι έχει χτυπήσει την πρώην σύζυγό του.

«Έφαγα ποινή που τρώνε άνθρωποι που κάνουν πολύ άτιμα πράγματα. Για 10 δευτερόλεπτα ήμουν φυλακή. Φώναζε ο δικηγόρος μου “Κώστα μπαίνεις φυλακή”. Χτυπούσε το κεφάλι του, “είστε καλά, τι κάνετε”. Ήμουν έτοιμος να πάω να πάρω το παιδί μου απ’ το σχολείο και μου είπαν ότι μπαίνω φυλακή για 4 μήνες. Την έφεση την κάναμε μετά. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη, δεν έχω ακουμπήσει άνθρωπο. Συμπλοκή υπήρξε σαφώς, ήμουν αμυνόμενος. Όταν τρως ξύλο πρέπει να αμυνθείς. Ακόμα και τώρα φέρω τραύματα από τη συμπλοκή. Το κεφάλι μου έχει ουλή από στυλό, δεν έχω χτυπήσει άνθρωπο, δεν έχω χτυπήσει κουνούπι. Με χειριζόταν αυτή η γυναίκα, μιλάμε για χειρισμό που ήταν ό,τι πιο άθλιο υπάρχει. Πέντε χρόνια περίμενα δικαίωση. Όχι σπίλωση, η βία που έχω υποστεί είναι τρομακτική, έχω φάει ξύλο και δεν τολμάω να το πω επειδή είμαι άντρας. Τα είπα στο δικαστήριο, δεν μας άκουσαν καν. Κατά τις αγορεύσεις των δικηγόρων ο δικαστής σκρόλαρε στο κινητό του. Φέραμε φωτογραφίες και τις βγάλανε ψευδείς. Δεν τη χτύπησα στο πρόσωπο, ούτε πουθενά. Καλούμαι να πω συγγνώμη χωρίς να τη νιώθω. Το δικαστήριο έκρινε ότι εγώ το παραδέχτηκα στα μηνύματα που της ζητάω συγγνώμη. Της έλεγα αυτό που ήθελε να ακούσει. Ήταν σαν συνταγή. Οι επίδικες συγγνώμες ήταν γιατί ήθελα να βλέπω το παιδί μου.

https://www.instagram.com/kdoxas/?hl=el

Πιστεύεις ότι στην επίλυση διαφορών από τρίτους ο άντρας έχει το πάνω χέρι. Εδώ το παιδί είναι χτυπημένο. Εδώ είναι φωτογραφίες που με αυτή τη γυναίκα ερωτοτροπούμε ενώ με έχει καταγγείλει. Μου επιδεικνύει τα οπίσθια της. Φυσικά δεν την έδειρα, έφεραν μακιγιέζ για να κρίνουν τα χτυπήματα. Πήγα να πάρω την κόρη μου και έτρωγα ξύλο επειδή έκαναν αγωγές και μηνύσεις για παραβίαση δικαστικών αποφάσεων. Η επόμενη στιγμή ήταν να έχω δεχτεί μήνυση. Μου είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα. Έχω χειρόγραφα από αυτή την οικογένεια  “Μην πεις κάτι, θα έρθουμε με μπράβους, με χειροβομβίδες”… Μία μάνα και μια γιαγιά μπορεί να χτυπάει το παιδί της, μου τα έχει πει. Η κόρη μου με ρώταγε “Η μαμά σε βαρούσε;”. Έχω δικαστήρια με τη γιαγιά, έχω μηνύματα, έχω φωτογραφίες, έχω το παιδί να μου το λέει. Το παιδί θέλει να φύγει, σε κάθε δικαστήριο διεκδικώ την επιμέλεια. Τόσο καιρό τα κρατούσα. Ήμουν σίγουρος ότι θα μας ακούσουν και δεν μας άκουσαν. Τον Απρίλιο θα γίνει το δικαστήριο για προσβολή γενετήσιας ταυτότητας», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο Κώστας Δόξας.

https://www.instagram.com/kdoxas/

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πριν περάσει στο επόμενο θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε απευθυνόμενος στους τηλεθεατές: «Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι αναστατωμένος, ήταν από τις πιο δύσκολες τηλεοπτικές μου στιγμές ο χειρισμός της συνέντευξης αυτής. Είμαι κι εγώ ταραγμένος πολύ, δεν περίμενα να ακούσω αυτά που άκουσα. Αισθάνθηκα πραγματικά άβολα όταν πήγε να δείξει ή να ακουστούν κάποια πράγματα που αφορούσαν στο παιδί, προσπάθησα να τα κόψω, ελπίζω να μην ακούστηκε στον αέρα κάτι. Ελπίζω να γίνουν όλα για το καλό του παιδιού και μόνο αυτό».

Διάβασε επίσης: Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία στους followers της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Καταγγελίες ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΞΑΣ Πρωινό Αντ1 ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ozzy Osbourne: Μεγάλο αφιέρωμα και τιμητικό βραβείο στα BRIT Awards 2026

Ozzy Osbourne: Μεγάλο αφιέρωμα και τιμητικό βραβείο στα BRIT Awards 2026

27.02.2026
Επόμενο
Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

27.02.2026

Δες επίσης

Ο David Guetta έγινε για τέταρτη φορά πατέρας
Celeb News

Ο David Guetta έγινε για τέταρτη φορά πατέρας

27.02.2026
Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του
Celeb News

Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του

27.02.2026
H Pink βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με ένα αποστομοτικό video
Celeb News

H Pink βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με ένα αποστομοτικό video

27.02.2026
Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν
Celeb News

Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

27.02.2026
Eric Dane: Το Grey’s Anatomy λέει «αντίο» στον Dr. Mark Sloan
Celeb News

Eric Dane: Το Grey’s Anatomy λέει «αντίο» στον Dr. Mark Sloan

27.02.2026
Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο
Celeb News

Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο

27.02.2026
Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της
Celeb News

Δανάη Παππά: Το δημόσιο ξέσπασμα για τα δημοσιεύματα με την υγεία της

27.02.2026
Jennifer Garner μιλάει ανοιχτά για τον Ben Affleck μετά το διαζύγιο
Celeb News

Jennifer Garner μιλάει ανοιχτά για τον Ben Affleck μετά το διαζύγιο

27.02.2026
Το μήνυμα της Barbra Streisand στην Jennifer Aniston για τα γενέθλιά της
Celeb News

Το μήνυμα της Barbra Streisand στην Jennifer Aniston για τα γενέθλιά της

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού