Μουσικά Νέα 27.02.2026

Ozzy Osbourne: Μεγάλο αφιέρωμα και τιμητικό βραβείο στα BRIT Awards 2026

Ο Robbie Williams ηγείται της τιμητικής ερμηνείας του «No More Tears» για τον θρυλικό Ozzy Osbourne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ozzy Osbourne θα τιμηθεί στα BRIT Awards 2026, τα οποία θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με μια ειδική εμφάνιση αφιερωμένη στη μνήμη του και με την απονομή μεταθανάτιου βραβείου για το σύνολο της προσφοράς του στη μουσική. Ο Ozzy Osbourne απεβίωσε τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανυπέρβλητη παρακαταθήκη στη σύγχρονη ροκ σκηνή.

Την κεντρική ερμηνεία του αφιερώματος θα αναλάβει ο Robbie Williams, ο οποίος θα παρουσιάσει μια ειδικά διασκευασμένη εκδοχή του «No More Tears», του ομότιτλου τραγουδιού από το επιτυχημένο σόλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Ozzy Osbourne το 1991. Στην εμφάνιση θα συμμετάσχουν μουσικοί που υπήρξαν μέλη της μπάντας του Ozzy Osbourne κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, μεταξύ των οποίων οι Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos και Zakk Wylde. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του αφιερώματος έχει αναλάβει η σύζυγός του, Sharon Osbourne.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ozzy Osbourne είχε συνδεθεί στενά με τον θεσμό των BRIT Awards, καθώς είχε παρουσιάσει την τελετή το 2008 μαζί με τη Sharon Osbourne και τα παιδιά τους, Kelly Osbourne και Jack Osbourne.

Η φετινή τιμή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το μεταθανάτιο αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε στα Grammy Awards την 1η Φεβρουαρίου, όπου οι Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith και Andrew Watt ερμήνευσαν το «War Pigs», εναρκτήριο κομμάτι του δεύτερου στούντιο άλμπουμ των Black Sabbath με τίτλο «Paranoid», το οποίο κυκλοφόρησε το 1970. Η Recording Academy είχε απονείμει στους Black Sabbath βραβείο για το σύνολο της καριέρας τους το 2019.

Ο Ozzy Osbourne εντάχθηκε 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, αρχικά με τους Black Sabbath το 2019 και στη συνέχεια ως σόλο καλλιτέχνης το 2024. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του απέσπασε 5 βραβεία Grammy, εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και τιμήθηκε με το Ivor Novello Award για το σύνολο της καριέρας του μαζί με τους Black Sabbath.

Σε επίσημη δήλωσή της, η πρόεδρος της Επιτροπής των BRIT Awards 2026 ανέφερε «Ο Ozzy Osbourne υπήρξε μια πανίσχυρη δύναμη στη σύγχρονη μουσική. Με μια αδιαμφισβήτητη φωνή και μια μοναδική σκηνική παρουσία, αναδιαμόρφωσε τον ήχο και το πνεύμα της ροκ, εμπνέοντας γενιές καλλιτεχνών που ακολούθησαν. Αυτό το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς αναγνωρίζει μια αξιοσημείωτη κληρονομιά που οικοδομήθηκε πάνω στην πρωτοτυπία και στη διαχρονική επιρροή, η οποία συνεχίζει να συνδέεται με θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο».

https://www.instagram.com/ozzyosbourne/

Με το αφιέρωμα αυτό, ο θεσμός των BRIT Awards αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ροκ μουσικής, επιβεβαιώνοντας ότι το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Ozzy Osbourne παραμένει ζωντανό και καθοριστικό για τη διεθνή μουσική σκηνή.

