Μουσικά Νέα 27.02.2026

Akylas: Απαντά για τα στοιχήματα που τον τοποθετούν στη 2η θέση στη Eurovision 2026

Οι δηλώσεις του τραγουδιστή για την τεράστια επιτυχία του «Ferto», που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Akylas μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno για τα στοιχήματα που τον τοποθετούν στη δεύτερη θέση, αλλά και για το τραγούδι του «Ferto», που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision 2026.

Ο ίδιος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό της Σερβίας, λέγοντας με ενθουσιασμό: «Αισθάνομαι απίστευτα, ανυπομονώ, είναι τρέλα, πανικός, χαρά μεγάλη!».

https://www.instagram.com/akylas__/

Eurovision 2026: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Βιέννη από ORF και Αρχές

Όταν έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο γυρίσματος βιντεοκλίπ, απάντησε με χιούμορ: «Αλήθεια; Από πού τα μάθατε αυτά; Ειλικρινά, δεν ξέρω τίποτα». Σχετικά με την αποδοχή του κοινού και τη στήριξη που έχει λάβει, σημείωσε: «Νιώθω τεράστια χαρά και ευγνωμοσύνη για τον κόσμο που με στηρίζει τόσον καιρό. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να σας κάνω όλους περήφανους».


Όσον αφορά τα προγνωστικά που τον τοποθετούν σε υψηλή θέση, επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ: «Προσπαθώ να μην τα παρακολουθώ πολύ. Ευχαριστώ όλους για την αγάπη».

https://www.instagram.com/akylas__/

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας στοιχήματα
