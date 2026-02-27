Μουσικά Νέα 27.02.2026

Αντιδράσεις με το Nemo – Eπέστρεψε το τρόπαιο στην EBU τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και σπασμένο

H κίνησή του αυτή ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρη διαμαρτυρία απέναντι στη στάση της European Broadcasting Union σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στους φαν του διαγωνισμού η επιλογή του Nemo να επιστρέψει το τρόπαιο που κατέκτησε στη Eurovision Song Contest 2024. Η κίνησή του αυτή ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρη διαμαρτυρία απέναντι στη στάση της European Broadcasting Union σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Ο καλλιτέχνης δεν έμεινε μόνο στα λόγια, αλλά προχώρησε στην πράξη, στέλνοντας πίσω το βραβείο στα γραφεία της EBU. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής ιστοσελίδας Blick, το τρόπαιο φέρεται να παραδόθηκε στη Γενεύη σε κακή κατάσταση: σπασμένο και τυλιγμένο με χαρτί υγείας, γεγονός που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

https://www.instagram.com/nemothings/

Το γνωστό γυάλινο μικρόφωνο, που απονέμεται στον νικητή της Eurovision, είναι ιδιαίτερα εύθραυστο. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το βράδυ της 11ης Μαΐου 2024, όταν το Nemo χάρισε στην Ελβετία την τρίτη της νίκη στον θεσμό. Τότε, το τρόπαιο είχε σπάσει, ενώ ο ίδιος είχε τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι. Το αρχικό βραβείο επισκευάστηκε και του επιστράφηκε.

https://www.instagram.com/nemothings/

Μετά τις φήμες για την κατάσταση στην οποία παραδόθηκε το τρόπαιο, το Blick απευθύνθηκε στην EBU ζητώντας φωτογραφικό υλικό και επίσημη τοποθέτηση. Η απάντηση της διοργανώτριας αρχής ήταν λιτή: εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση του Nemo να επιστρέψει το βραβείο που κέρδισε επάξια το 2024, σημειώνοντας παράλληλα ότι σέβεται τις απόψεις που είχε διατυπώσει δημόσια. Τόνισε επίσης ότι ο καλλιτέχνης θα παραμείνει μέλος της «οικογένειας» της Eurovision.

https://www.instagram.com/nemothings/

Παρά ταύτα, η EBU απέφυγε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κάτι επιπλέον να προσθέσει. Η επιλογή του Nemo να αποχωριστεί το σύμβολο της νίκης του αιφνιδίασε μεγάλο μέρος του κοινού και άνοιξε έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τον ρόλο της Eurovision και τις αποφάσεις των διοργανωτών της.

