Γιώργος Τοκμετζίδης στο Spill The Tea: «Δεν θεωρώ ότι σε κάνει μοντέλο 100% το GNTM»

Όσα αποκάλυψε ένας από τους φιναλίστ του φετινού GNTM στον Ανδρέα Ζωίτσα
Ο Ανδρέας Ζώιτσας υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής «Spill the Tea» στο MAD TV τον Γιώργο Τοκμετζίδη, μοντέλο και έναν από τους φιναλίστ του φετινού GNTM, σε μια συνέντευξη με αποκαλύψεις και ειλικρινείς τοποθετήσεις.

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης μίλησε αρχικά για την εμπειρία του στο ριάλιτι μόδας, ξεκαθαρίζοντας πως, κατά τη γνώμη του, η συμμετοχή σε έναν τέτοιο διαγωνισμό δεν αρκεί από μόνη της για να σε καθιερώσει στον χώρο. Όπως ανέφερε, δεν πιστεύει ότι το GNTM σε κάνει αυτόματα μοντέλο «100%», τονίζοντας πως η πραγματική δουλειά ξεκινά μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Αναφερόμενος στην εικόνα που προβλήθηκε μέσα από τα επεισόδια, σχολίασε ότι δεν είναι τόσο γκρινιάρης όσο φάνηκε στην τηλεόραση. Εξήγησε πως η πίεση και οι συνθήκες του διαγωνισμού μπορεί να αλλοιώσουν την εικόνα κάποιου προς τα έξω, ωστόσο ο ίδιος θεωρεί πως ως άνθρωπος είναι διαφορετικός από αυτό που παρακολούθησε το κοινό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα σχόλιά του για τις σχέσεις μέσα στο σπίτι. Μιλώντας για τον Σάββα, αποκάλυψε ότι η συμπεριφορά του εκτός κάμερας διέφερε αρκετά από αυτήν που έβλεπαν οι τηλεθεατές, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρχε μια πιο «σκληρή» στάση μπροστά στον φακό, σαν να ήθελε να υποστηρίξει τον ρόλο του «κακού».Όσον αφορά την κριτική επιτροπή, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως για εκείνον ο πιο αυστηρός κριτής ήταν ο Λάκης Γαβαλάς. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε πως η αυστηρότητα αυτή είχε στόχο τη βελτίωση και την εξέλιξή τους στον χώρο της μόδας. Σε πιο προσωπικό επίπεδο, ο Γιώργος Τοκμετζίδης αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο είναι single. Όπως είπε, για εκείνον σε μια σχέση είναι σημαντική η ουσιαστική επικοινωνία και η σύνδεση με τον άλλο άνθρωπο. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν συνηθίζει να φλερτάρει μέσω social media, καθώς, όπως παραδέχτηκε με χιούμορ, το βαριέται.

Δες ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

