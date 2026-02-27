TV 27.02.2026

Μια Νύχτα Μόνο: Σοβαρό τροχαίο στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Όλα όσα θα δούμε από τη Δευτέρα 2 έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 21:40, στο MEGA
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», η προσπάθεια για την αποκατάσταση της αλήθειας περιπλέκεται, δίνοντας χώρο σε τρίτους να εκμεταλλευτούν συναισθηματικά κενά και αποστάσεις. Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται, μα ο έρωτας δεν παραδίδεται, μέχρι να νικήσει. Από τη Δευτέρα 2 έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας προσπαθεί με κάθε τρόπο, να αποδείξει την αθωότητά του – πρώτα από όλους στην Αρετή και έρχεται σε συμφωνία με την Ευθυμίου. Το σχέδιο του όμως δεν θα εξελιχθεί, όπως ήλπιζε. Ο Σταύρος εκμεταλλεύεται την απόσταση μεταξύ Οδυσσέα και Αρετής, για να την πλησιάσει. Η Ελένη «τυφλωμένη» από τη ζήλια, ακολουθεί μία αυτοκαταστροφική πορεία, που καταλήγει σε σοβαρό τροχαίο. Στην οικογένεια Νταγιάννου, προσπαθούν να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση στη Μίνα, με τη Μαρίκα να υποπτεύεται την Άσπα.

Διάβασε επίσης: Σύγκρουση: Αυτό είναι το νέο ερωτικό θρίλερ του MEGA – Υπόθεση και ηθοποιοί

Επεισόδιο 46 (Δευτέρα 2 Μαρτίου)

Η Αρετή πιέζεται υπερβολικά από τους φίλους της που ζητάνε εξηγήσεις και φέρνει στην επιφάνεια ένα μυστικό του Χάρη, που η Ελένη αγνοεί. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος εκμεταλλευόμενος με κάθε ευκαιρία τον χώρο που του έχει αφήσει ο Οδυσσέας, προσπαθεί να την πλησιάσει. Ο Οδυσσέας όσο παλεύει να εντοπίσει την Ευθυμίου, μαθαίνει κάτι για τη μητέρα του, που τον πληγώνει βαθιά. Η Άσπα ζορίζει τον Άλκη να της γυρίσει τα χρήματα πίσω, ενώ ο Στάθης της ζητά κάτι που την μπερδεύει. Η Μίνα προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ από την περιπέτεια που έζησε, όταν δέχεται μια επίσκεψη που την ξαφνιάζει. Ο Οδυσσέας ενδίδει τελικά στις πιέσεις της Αλεξάνδρας και συναντιούνται.

Επεισόδιο 47 (Τρίτη 3 Μαρτίου)

Ο Σταύρος απαιτεί από τον Οδυσσέα να βάλει σε προτεραιότητα τα θέματα της εταιρίας και να μην ασχολείται μόνο με τα προσωπικά του. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, τον κατηγορεί ότι παίζει θέατρο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, προκειμένου να πλησιάσει την Αρετή. Η Μαρίκα προσπαθεί να συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ, για να δει αν κρύβεται η Άσπα πίσω από την απόπειρα στη Μίνα, ενώ ο Άλκης παρασύρεται στον τζόγο με δόλωμα μία γυναίκα. Ο Οδυσσέας καταφέρνει να έρθει σε μία συμφωνία με την Ευθυμίου, προσπαθώντας να αποδείξει την αθωότητά του στην Αρετή.

Επεισόδιο 48 (Πέμπτη 5 Μαρτίου)

Η συνάντηση της Ευθυμίου με την Αρετή φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα απ’ ό,τι περίμενε ο Οδυσσέας και βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε εκείνον και την Αρετή. Ο Σάββας ψάχνει να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από το «ατύχημα» της Μίνας και η Μαρίκα υπόσχεται να τον βοηθήσει. Ο Πωλ μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε ένα σκοτεινό παιχνίδι μηνυμάτων και παγίδων, ενώ η Ελένη βιώνει έντονη προσωπική ήττα, ζήλια και απόρριψη που τη σπρώχνουν σε μια αυτοκαταστροφική πορεία, η οποία καταλήγει σε σφοδρό τροχαίο.


Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Δες το πρώτο ξεκαρδιστικό trailer με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MegaTV Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια Μια νύχτα μόνο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Rosanna Mailan στο Talk to MAD: «Πριν βγω στη σκηνή του Sing for Greece έπαθα πρώτη φορά κρίση πανικού»

Η Rosanna Mailan στο Talk to MAD: «Πριν βγω στη σκηνή του Sing for Greece έπαθα πρώτη φορά κρίση πανικού»

27.02.2026
Επόμενο
Ο Stylianos στο Talk To MAD: «Την συμμετοχή μου για το Sing for Greece την έστειλα 3 ώρες πριν κλείσει η προθεσμία»

Ο Stylianos στο Talk To MAD: «Την συμμετοχή μου για το Sing for Greece την έστειλα 3 ώρες πριν κλείσει η προθεσμία»

27.02.2026

Δες επίσης

Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης κάνει πρόταση γάμου στην Άννα στα επόμενα επεισόδια
TV

Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης κάνει πρόταση γάμου στην Άννα στα επόμενα επεισόδια

27.02.2026
Porto Leone: Λάθος αποφάσεις, εκδικητικές συμπεριφορές και αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια
TV

Porto Leone: Λάθος αποφάσεις, εκδικητικές συμπεριφορές και αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια

27.02.2026
Grand Hotel: Αλίκη και Πέτρος βιώνουν τις πιο δραματικές στιγμές στα επόμενα επεισόδια
TV

Grand Hotel: Αλίκη και Πέτρος βιώνουν τις πιο δραματικές στιγμές στα επόμενα επεισόδια

27.02.2026
Οριστική αυλαία για επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ
TV

Οριστική αυλαία για επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

27.02.2026
Πρεμιέρα για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» με την Μαρία Μπακοδήμου στο OPEN – Δες το νέο trailer
TV

Πρεμιέρα για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» με την Μαρία Μπακοδήμου στο OPEN – Δες το νέο trailer

27.02.2026
Your Face Sounds Familiar: Στον αέρα το trailer για την επιστροφή του show στον ΑΝΤ1
TV

Your Face Sounds Familiar: Στον αέρα το trailer για την επιστροφή του show στον ΑΝΤ1

27.02.2026
Το Σόι Σου: Δες το πρώτο ξεκαρδιστικό trailer με τον Γιώργο Καπουτζίδη
TV

Το Σόι Σου: Δες το πρώτο ξεκαρδιστικό trailer με τον Γιώργο Καπουτζίδη

27.02.2026
Σύγκρουση: Αυτό είναι το νέο ερωτικό θρίλερ του MEGA – Υπόθεση και ηθοποιοί
TV

Σύγκρουση: Αυτό είναι το νέο ερωτικό θρίλερ του MEGA – Υπόθεση και ηθοποιοί

27.02.2026
Το Σόι Σου: Νέα κρίση ξεσπά στο Χαμπέικο στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha
TV

Το Σόι Σου: Νέα κρίση ξεσπά στο Χαμπέικο στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού