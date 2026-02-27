Μια Νύχτα Μόνο: Σοβαρό τροχαίο στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», η προσπάθεια για την αποκατάσταση της αλήθειας περιπλέκεται, δίνοντας χώρο σε τρίτους να εκμεταλλευτούν συναισθηματικά κενά και αποστάσεις. Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται, μα ο έρωτας δεν παραδίδεται, μέχρι να νικήσει. Από τη Δευτέρα 2 έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας προσπαθεί με κάθε τρόπο, να αποδείξει την αθωότητά του – πρώτα από όλους στην Αρετή και έρχεται σε συμφωνία με την Ευθυμίου. Το σχέδιο του όμως δεν θα εξελιχθεί, όπως ήλπιζε. Ο Σταύρος εκμεταλλεύεται την απόσταση μεταξύ Οδυσσέα και Αρετής, για να την πλησιάσει. Η Ελένη «τυφλωμένη» από τη ζήλια, ακολουθεί μία αυτοκαταστροφική πορεία, που καταλήγει σε σοβαρό τροχαίο. Στην οικογένεια Νταγιάννου, προσπαθούν να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση στη Μίνα, με τη Μαρίκα να υποπτεύεται την Άσπα.

Επεισόδιο 46 (Δευτέρα 2 Μαρτίου)

Η Αρετή πιέζεται υπερβολικά από τους φίλους της που ζητάνε εξηγήσεις και φέρνει στην επιφάνεια ένα μυστικό του Χάρη, που η Ελένη αγνοεί. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος εκμεταλλευόμενος με κάθε ευκαιρία τον χώρο που του έχει αφήσει ο Οδυσσέας, προσπαθεί να την πλησιάσει. Ο Οδυσσέας όσο παλεύει να εντοπίσει την Ευθυμίου, μαθαίνει κάτι για τη μητέρα του, που τον πληγώνει βαθιά. Η Άσπα ζορίζει τον Άλκη να της γυρίσει τα χρήματα πίσω, ενώ ο Στάθης της ζητά κάτι που την μπερδεύει. Η Μίνα προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ από την περιπέτεια που έζησε, όταν δέχεται μια επίσκεψη που την ξαφνιάζει. Ο Οδυσσέας ενδίδει τελικά στις πιέσεις της Αλεξάνδρας και συναντιούνται.

Επεισόδιο 47 (Τρίτη 3 Μαρτίου)

Ο Σταύρος απαιτεί από τον Οδυσσέα να βάλει σε προτεραιότητα τα θέματα της εταιρίας και να μην ασχολείται μόνο με τα προσωπικά του. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, τον κατηγορεί ότι παίζει θέατρο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, προκειμένου να πλησιάσει την Αρετή. Η Μαρίκα προσπαθεί να συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ, για να δει αν κρύβεται η Άσπα πίσω από την απόπειρα στη Μίνα, ενώ ο Άλκης παρασύρεται στον τζόγο με δόλωμα μία γυναίκα. Ο Οδυσσέας καταφέρνει να έρθει σε μία συμφωνία με την Ευθυμίου, προσπαθώντας να αποδείξει την αθωότητά του στην Αρετή.

Επεισόδιο 48 (Πέμπτη 5 Μαρτίου)

Η συνάντηση της Ευθυμίου με την Αρετή φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα απ’ ό,τι περίμενε ο Οδυσσέας και βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε εκείνον και την Αρετή. Ο Σάββας ψάχνει να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από το «ατύχημα» της Μίνας και η Μαρίκα υπόσχεται να τον βοηθήσει. Ο Πωλ μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε ένα σκοτεινό παιχνίδι μηνυμάτων και παγίδων, ενώ η Ελένη βιώνει έντονη προσωπική ήττα, ζήλια και απόρριψη που τη σπρώχνουν σε μια αυτοκαταστροφική πορεία, η οποία καταλήγει σε σφοδρό τροχαίο.





