Το Σόι Σου: Δες το πρώτο ξεκαρδιστικό trailer με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εισβάλλει στο σπίτι των Τριαντάφυλλων ως Αδαμάντιος Κόραξ και όλα γίνονται άνω κάτω, όπως θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, «Το Σόι Σου», που θα προβληθεί απόψε στις 20:00.

Αναλυτικά οι εξελίξεις του αποψινού επεισοδίου

Ο Μενέλαος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη νέα επιχείρηση που ανοίγει δίπλα στην κλινική του: ένα γραφείο τελετών! Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ιδιοκτήτης του, ακολουθεί επιθετικές μεθόδους προώθησης, εισβάλλοντας στους χώρους της κλινικής και μοιράζοντας καρτούλες στους ασθενείς του Μενέλαου!

Όταν ο Μενέλαος επιστρέφει σπίτι ταραγμένος και με την υπομονή του να έχει φτάσει στα όριά της από τις συνεχείς προστριβές με τον Αδαμάντιο, η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει μία πιο διπλωματική προσέγγιση: γιατί να μην τον καλέσουν για φαγητό, ώστε να συζητήσουν πολιτισμένα; Βέβαια, με δεδομένο πως ο Αδαμάντιος δεν είναι ούτε ο πιο εύκολος, ούτε ο πιο ευχάριστος συνομιλητής, το γεύμα δε θα εξελιχθεί όπως θα περίμεναν… Ειδικά όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως μυστικά… και απωθημένα!

«Το σόι σου», ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20:00!

