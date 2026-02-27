Ο Stylianos στο Talk To MAD: «Την συμμετοχή μου για το Sing for Greece την έστειλα 3 ώρες πριν κλείσει η προθεσμία»

Από την Κρήτη και το Λονδίνο στη σκηνή του εθνικού τελικού, ανοίγει την καρδιά του για το ταξίδι, τις προκλήσεις και τη νέα του αρχή

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Styliano, με αφορμή το «You and I» και το νέο του δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, αλλά και για να μιλήσει για τη διαδρομή του από την Κρήτη και το Λονδίνο μέχρι τη σκηνή του Sing for Greece.

Συγκεκριμένα, ανέφερε για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό: «Το “You and I” το έστειλα τελευταία στιγμή, τρεις ώρες πριν κλείσει η προθεσμία. Δεν άλλαξα τίποτα από πέρυσι. Απλά είπα “δεν έχω κάτι να χάσω” και το ξαναδοκίμασα».

Σχετικά με τη στιγμή που έμαθε ότι πέρασε στους 28, σημείωσε: «Με πήραν τηλέφωνο στο διάλειμμα παράστασης στο Λονδίνο. Ήμουν ντυμένος Γκαστόν με περούκα και νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Έπαθα σοκ!».

Αναφερόμενος στο κλίμα των backstage, δήλωσε: «Ήταν σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο καθένας ήθελε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, αλλά περάσαμε απίστευτα. Ακόμα έχουμε group chat και γελάμε με όσα ζήσαμε».

Για το άνοιγμα του τελικού, εξήγησε: «Βγήκα, έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα και μετά απόλαυσα τη βραδιά. Δεν πας σε έναν διαγωνισμό χωρίς να έχεις σκεφτεί τη νίκη, αλλά για μένα ήταν σημαντικό να ζήσω τη στιγμή».

Μιλώντας για το τραγούδι του, αποκάλυψε: «Το έγραψα μέσα σε 4 μέρες. Ξεκίνησα από μια ιδέα, από τον Προμηθέα, και προσπάθησα να το κάνω όσο πιο αληθινό γίνεται ώστε να μπορεί ο καθένας να ταυτιστεί».

Όσον αφορά το νέο του δισκογραφικό βήμα, τόνισε: «Με πλησίασαν μετά τον τελικό και βρήκαμε μια πολύ ωραία συμφωνία. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στη Minos EMI Universal και ανυπομονώ για τα επόμενα τραγούδια».

Για τη συνεργασία του με τους παρουσιαστές του τελικού, ανέφερε: «Ήταν όλοι απίστευτα ευγενικοί και υποστηρικτικοί. Ένιωθα ότι είχαμε δίπλα μας μέντορες».

Σχετικά με τα επόμενα σχέδιά του, ξεκαθάρισε: «Θέλω να μείνω στην Ελλάδα αυτό το διάστημα και να χτίσω τη δική μου πορεία. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου και θέλω να εξελίσσομαι συνεχώς».

Κλείνοντας, μοιράστηκε: «Αν ο μικρός Στυλιανός έβλεπε τον σημερινό εαυτό μου, δεν θα το πίστευε. Θα ήταν όμως περήφανος. Και αυτό είναι που με κρατάει να συνεχίζω».

