Talk To Mad 03.03.2026

Η Kianna στο Talk to MAD: «Η στιγμή που ανέβηκα στη σκηνή του Sing for Greece ήταν μια μεγάλη δόση ντοπαμίνης»

Η Kianna μιλά στο Talk To MAD για το «No More Drama», τη μουσική της ταυτότητα, τις συνεργασίες που ονειρεύεται και τα μελλοντικά της σχέδια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD την Kianna, με αφορμή το «No More Drama» και τη διαδρομή της από τις πρώτες της μουσικές εμπειρίες μέχρι τη σκηνή του Sing for Greece.

Συγκεκριμένα, ανέφερε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό: «Ξεκίνησα από 264 και φτάσαμε 28  άτομα. Ήταν πολύ έντονο, αλλά ήταν απολαυστικό. Ήθελα κι άλλο, θα ήθελα να ξανακάνω performance στον τελικό για να ζήσω την ενέργεια του κόσμου».

Σχετικά με τη στιγμή που έμαθε ότι πέρασε στους 28, σημείωσε: «Κοιμόμουν νομίζω, είχα κουραστεί πάρα πολύ. Αλλά ακόμα το σκέφτομαι σαν κάτι πολύ happy και φωτεινό».

Αναφερόμενη στο κλίμα των backstage, δήλωσε: «Ήταν σαν κάτι πολύ έντονο, όλοι θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, αλλά περάσαμε απίστευτα».

Για το άνοιγμα του τελικού, εξήγησε: «Βγήκα πάνω, έκανα την εμφάνισή μου και έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Η στιγμή εκείνη ήταν πολύ μεγάλη δόση ντοπαμίνης. Η ενέργεια του κόσμου σου δίνει πάρα πολύ».

Μιλώντας για το τραγούδι της, αποκάλυψε: «Ήθελα κάτι που να ταυτίζομαι πρώτα εγώ και μετά να ταυτιστούν και οι άλλοι. Ήθελα pop vibes, dance, με λίγο Lady Gaga ύφος. Αποχαιρέτησα το drama μου και έκανα κάτι που περνάει το αντίθετο μήνυμα».

Όσον αφορά την καλλιτεχνική της ταυτότητα, τόνισε: «Νιώθω ότι είμαι πολύ πιο συγκεκριμένη τώρα και πολύ πιο κοντά στον καλλιτεχνικό μου εαυτό. Αυτό έχει γίνει πιο έντονα τα τελευταία 2 χρόνια, από όταν άρχισα να γράφω τη δική μου μουσική με τους Old Grace στη Θεσσαλονίκη».

Για τις δυσκολίες στο χώρο, ανέφερε: «Ο χώρος είναι ανταγωνιστικός, ειδικά στην pop μουσική. Πολλές φορές αυτά που σου αρέσουν δεν είναι αυτά που σου πηγαίνουν εκατό τοις εκατό. Πρέπει να δοκιμάζεις και να παρατηρείς».

Σχετικά με τις συνεργασίες και τα μελλοντικά της σχέδια, είπε: «Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, όπως ένα ντουέτο με τον Σάκη Ρουβά. Θέλω η δουλειά μου να μιλήσει από μόνη της και αν του αρέσει να πει “γιατί όχι;”. Συνεχίζω να γράφω νέα τραγούδια και ετοιμάζω κάτι καινούργιο στο στούντιο».

Αναφορικά με το stage και τις live εμφανίσεις, εξήγησε: «Θα ήθελα έναν χώρο που να μη χωράει πολύ κόσμο, γύρω στα 300-400 άτομα, σε καμπαρέ φάση. Να γίνονται show με χορευτικά και μουσική, όπως στο Παρίσι ή στο Crazy Horse. Ένα stage που να είναι ολοκληρωμένη εμπειρία για τον κόσμο».

Κλείνοντας, μοιράστηκε: «Αν η μικρή Kianna έβλεπε τον σημερινό μου εαυτό, δεν θα το πίστευε. Θα ήταν όμως περήφανη. Και αυτό είναι που με κρατάει να συνεχίζω».

kianna Talk To Mad
