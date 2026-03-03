Beauty 03.03.2026

Η Gigi Hadid εγκαταλείπει το signature dirty blonde για μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της

gigi_hadid
Η Gigi Hadid εμφανίζεται με φωτεινό ροζ hair look σε editorial φωτογράφιση εμπνευσμένη από την ταινία Death Becomes Her
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Gigi Hadid, γνωστή για τα χαρακτηριστικά dirty blonde μαλλιά της, αποφάσισε να προκαλέσει ξανά με μια δραματική αλλαγή, ένα φωτεινό ροζ hair look που κλέβει τις εντυπώσεις. Το νέο της look εμφανίζεται στο εξώφυλλο του Love Magazine, σε μια φωτογράφιση εμπνευσμένη από την κλασική ταινία των ’90s «Death Becomes Her».

Η φωτογράφιση αποτυπώνει το παιχνιδιάρικο μαύρο χιούμορ της ταινίας, όπου οι χαρακτήρες πειραματίζονται με την αθανασία και την τελειότητα. Η Gigi ποζάρει σε σκηνές που θυμίζουν τη Meryl Streep και τη Goldie Hawn. Κάθεται σε φέρετρο σε νεκροτομική αίθουσα, χαλαρώνει σε καναπέ με τηγανιτές πατάτες και τσιγάρο, ενώ το εξώφυλλο παρουσιάζει την ίδια αποκεφαλισμένη με ξανθό περόξι μαλλί, αναδεικνύοντας με κυριολεκτικό τρόπο την έννοια της αναζήτησης της τελειότητας.

gigi_hadid
https://www.instagram.com/lovemagazine/

Διάβασε επίσης: Ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε την Gigi Hadid να αποχωριστεί το signature ξανθό της

Η φωτεινή ροζ απόχρωση έρχεται λίγους μήνες μετά την τολμηρή αλλαγή της σε ματ μαύρο bob, που είχε κάνει αίσθηση τον Ιανουάριο του 2026. Ο hair stylist της, Δημήτρης Γιαννέτος, είχε δηλώσει ότι στόχος ήταν να δημιουργηθεί κάτι που η Gigi δεν είχε δοκιμάσει ποτέ πριν, παίζοντας με έντονες και αντιθετικές αποχρώσεις.

Με αυτό το νέο look, η Gigi Hadid συνεχίζει να πειραματίζεται με την εικόνα της, συνδυάζοντας την τολμηρή αισθητική με τη λάμψη editorial. Τα μαλλιά της δεν είναι απλά styling, γίνονται μέσο έκφρασης, από το διακριτικό chic μέχρι το statement hair που προκαλεί συζητήσεις.

Διάβασε επίσης: Η Gigi Hadid απαντά στις δηλώσεις του Zayn Malik – «Δεν την ερωτεύκα ποτέ»

beauty trends Gigi Hadid μαλλιά
