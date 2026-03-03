Υγεία 03.03.2026

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παχυσαρκία στην Πλατεία Συντάγματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), στο πλαίσιο των δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, διοργανώνει την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον σταθμού Μετρό),
Mad.gr

…ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενδυνάμωση των πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και τη μακροχρόνια διατήρηση της υγείας και της ευεξίας τους.

Σήμερα, περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με παχυσαρκία. Η πρόληψη, η διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, καθώς και η παροχή ποιοτικής και ισότιμης φροντίδας υγείας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα πιο υγιές μέλλον για όλους.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι επαγγελματίες υγείας μαζί με εθελοντές του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ, θα παρέχουν έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την παχυσαρκία ως χρόνια, πολυπαραγοντική νόσο και τους βιολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προσδιοριστές που την επηρεάζουν. Θα επισημανθούν οι κίνδυνοι εμφάνισης μη μεταδοτικών νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά, ο σακχαρώδης διαβήτης, ορισμένοι τύποι καρκίνου και θα τονιστεί η σημασία της πρόληψης, της συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον κοινωνικό στιγματισμό που βιώνουν συχνά τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία, καθώς και στην παιδική παχυσαρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί μείζονα πρόκληση δημόσιας υγείας, καθώς έως το 2035 υπολογίζεται ότι περίπου 400 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως θα ζουν με παχυσαρκία.

Η δράση θα περιλαμβάνει:

· Test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου)

· Έλεγχος αρτηριακής πίεσης

· Σωματομετρικές μετρήσεις

· Διασύνδεση των ατόμων με τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τομέα Υγείας ΕΕΣ

· Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού

Παράλληλα, διαιτολόγος- διατροφολόγος της διεπιστημονικής ομάδας του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, θα πραγματοποιεί εξατομικευμένη συμβουλευτική. Με βάση τα ευρήματα, όπου απαιτείται, οι συμμετέχοντες θα παραπέμπονται στον ιατρό γενικής ιατρικής του ΕΕΣ για κλινική αξιολόγηση και συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη μεταβολικών νοσημάτων.

ελληνικός ερυθρός σταυρός παχυσαρκία
