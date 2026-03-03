Ζώδια 03.03.2026

Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι» – Ποια είναι τα 3 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο

Η πανσέληνος του Μαρτίου αποτελεί μια ευκαιρία για αυτά τα ζώδια να επαναπροσδιορίσουν στόχους, να βάλουν προτεραιότητες και να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η έλευση του Μαρτίου φέρνει μαζί της την τρίτη πανσέληνο για το 2026, που θα λάμψει στον ουρανό στις 3 του μήνα. Το ολόγιομο φεγγάρι, γνωστό και ως «Ματωμένο Φεγγάρι», θα γεμίσει τον νυχτερινό ουρανό με έντονο φως και την ενέργειά του θα την αισθανθούν όλα τα ζώδια, με 3 όμως να ξεχωρίζουν και να βρίσκονται στο επίκεντρο των αστρολογικών επιρροών.

Σύμφωνα με τους αστρολόγους, η πανσέληνος αυτή θα φέρει αλλαγές, επαναξιολογήσεις και σημαντικές αποφάσεις σε κάθε επίπεδο της ζωής. Τα συγκεκριμένα ζώδια φαίνεται να αφήνουν πίσω αμφιβολίες και δεύτερες σκέψεις, προχωρώντας με καθαρή σκέψη, λογική και αποφασιστικότητα. Το πρώτο δίμηνο του 2026 υπήρξε αρκετά ταραχώδες γι’ αυτά τα ζώδια, ωστόσο τώρα δείχνουν να ανακτούν τον έλεγχο και να κινούνται με αποφασιστικότητα. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται μπροστά τους, γεμάτο δυνατότητες και προοπτικές για βελτίωση.

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν έντονα από την πανσέληνο του Μαρτίου

1. Κριός

Η πανσέληνος φέρνει τον Κριό αντιμέτωπο με θέματα καριέρας και προσωπικών φιλοδοξιών. Οι επιλογές που καλείται να κάνει αυτό το διάστημα αφορούν την κατεύθυνση που θέλει να δώσει στη ζωή του. Μια σημαντική ευκαιρία ή αλλαγή μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και η απόφαση που θα πάρει θα επηρεάσει την επαγγελματική του πορεία για μήνες, ίσως και για χρόνια. Τώρα είναι η στιγμή να εμπιστευτεί την εσωτερική του δύναμη και την κρίση του.

2. Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, το «Ματωμένο Φεγγάρι» αναδεικνύει ζητήματα σχέσεων και προσωπικής ασφάλειας. Σχέσεις που έχουν μείνει στάσιμες ή ασαφείς μπορεί να απαιτούν σαφείς αποφάσεις. Η καρδιά θα καθοδηγήσει τις κινήσεις, αλλά είναι σημαντικό να τεθούν όρια ή να αποχωριστεί ό,τι δεν εξυπηρετεί πλέον. Αυτή η ανανέωση θα ανοίξει χώρο για ουσιαστικές συνδέσεις και θα φέρει βαθύτερη εσωτερική γαλήνη.

3. Ζυγός

Για τον Ζυγό, η πανσέληνος στρέφει την προσοχή σε οικονομικά και πρακτικά θέματα. Μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσει επενδύσεις, δαπάνες ή συνεργασίες που δεν αποδίδουν όπως πρέπει. Οι αποφάσεις που θα παρθούν τώρα μπορούν να δημιουργήσουν σταθερότητα και ασφάλεια στο μέλλον, αρκεί να κινηθεί με ψυχραιμία και λογική, χωρίς να αγνοήσει τις προσωπικές του ανάγκες.

