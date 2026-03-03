To Spotify και οι Gorillaz λανσάρουν διαδραστική καμπάνια για το album «The Mountain»

Το Spotify συνεργάζεται με τους Gorillaz για μια πρωτοποριακή καμπάνια στους δρόμους και online που φέρνει τους fans πιο κοντά στο νέο album

Η εποχή των απλών, στατικών διαφημιστικών πινακίδων φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν. Για το νέο τους album «The Mountain», η Spotify συνεργάστηκε με το virtual συγκρότημα Gorillaz δημιουργώντας μια πρωτοποριακή, διαδραστική καμπάνια που φέρνει την εμπειρία του fan-first marketing στους δρόμους του Λονδίνου και όχι μόνο.

Η καμπάνια επαναπροσδιορίζει την κλασική διαφήμιση. Ζωντανή, παιχνιδιάρικη και διαδραστική, δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να ζήσουν μια πραγματική περιπέτεια. Οι τοίχοι σε περιοχές όπως Peckham, Shoreditch, Hackney και Portobello Road φιλοξενούν custom murals με όλα τα μέλη των Gorillaz, ενώ μέσα σε κάθε έργο κρύβεται ένα QR code που ξεκινά ένα κηνύγι θησαυρού για τους fans. Όσοι ανακαλύψουν και τα 4 QR codes μπορούν να κερδίσουν εισιτήρια για την περιοδεία, merchandise και αποκλειστικά αυτόγραφα από τα μέλη της μπάντας.

Για όσους δεν βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η καμπάνια επεκτείνεται ψηφιακά σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Βραζιλία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία. Η Gorillaz Character Match αξιοποιεί το ιστορικό ακροάσεων των χρηστών για να τους αντιστοιχίσει με έναν από τους τέσσερις χαρακτήρες της μπάντας. Ταυτόχρονα, κάθε χρήστης λαμβάνει μια προσωποποιημένη playlist με κομμάτια από το νέο άλμπουμ «The Mountain» και αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία των Gorillaz.

Η καμπάνια Spotify x Gorillaz αποτελεί παράδειγμα του πώς οι μάρκες εξελίσσονται για να βελτιώσουν την εμπειρία του κοινού, μετατρέποντας την προώθηση ενός album σε μια πραγματική περιπέτεια δρόμου και ψηφιακής αλληλεπίδρασης. Οι θαυμαστές δεν περιορίζονται πλέον στην παρατήρηση, συμμετέχουν ενεργά, ανακαλύπτουν και κερδίζουν, ενώ ταυτόχρονα βιώνουν τον κόσμο των Gorillaz με έναν εντελώς νέο τρόπο.

