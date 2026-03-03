Τάκης Ζαχαράτος: Ετοιμάζει θεατρική παράσταση αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Τάκης Ζαχαράτος ετοιμάζει μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό της, όπως αποκάλυψε το Πρωινό ο δημοσιογράφος Πάνος Κατσαρίδης. Πρόκειται για μια κίνηση που όχι μόνο τιμά τη θρυλική ηθοποιό, αλλά αναδεικνύει και τον προσωπικό δεσμό του Ζαχαράτου με την καριέρα του, καθώς ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Αλίκη υπήρξε καθοριστική για την επαγγελματική του πορεία και του άνοιξε τον δρόμο στο χώρο της τέχνης.

Η παράσταση αναμένεται να παρουσιαστεί φέτος το καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος και θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Τάκη Ζαχαράτου με τους Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η παράσταση δεν θα αποτελεί μια παραδοσιακή βιογραφία της Βουγιουκλάκη, αλλά μια δημιουργική προσέγγιση της καριέρας και της προσωπικότητάς της, μέσα από τα μάτια του Ζαχαράτου, με μιμήσεις, αφηγήσεις και τραγούδια που συνδέονται άμεσα με την Αλίκη.

Η παράσταση στοχεύει να μεταφέρει στο κοινό όχι μόνο τη λάμψη και τη γοητεία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά και την προσωπική σχέση που είχε με τον Ζαχαράτο. Μέσα από τη σκηνή, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τη δική του ερμηνεία για την Αλίκη, δίνοντας έμφαση στην επίδραση που είχε στη ζωή και την καριέρα του. Ο προσωρινός τίτλος της παράστασης είναι «Αλίκη για πάντα», αντικατοπτρίζοντας τη διαχρονική της παρουσία και τη σημασία που εξακολουθεί να έχει για το ελληνικό θέατρο και το κοινό.





Η παράσταση αναμένεται να περιλαμβάνει σκηνές γεμάτες ενέργεια, χιούμορ και μουσική, συνδυάζοντας τη νοσταλγία με τη σύγχρονη θεατρική ματιά του Ζαχαράτου. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ξανά τη μαγεία της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέσα από μια παράσταση που τιμά την κληρονομιά της και ταυτόχρονα αναδεικνύει το ταλέντο και τη δημιουργικότητα του καλλιτέχνη.

