Celeb News 02.03.2026

Tom Hanks‎‎: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα

Η Απρόσμενη Περιπέτεια του Τσετ Χανκς στην Κολομβία, το Ελληνικό Διαβατήριο στο Επίκεντρο και οι Νέοι Ορίζοντες του Τομ Χανκς
Mad.gr

Η οικογένεια Χανκς βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο, είτε μέσω των πολυβραβευμένων κινηματογραφικών επιτευγμάτων του Τομ Χανκς, είτε μέσω των προσωπικών περιπετειών των μελών της. Πρόσφατα, ο γιος του διάσημου ηθοποιού, Τσετ Χανκς, έγινε πρωτοσέλιδο μοιραζόμενος μια απρόσμενη περιπέτεια που έζησε στην Κολομβία, όπου το ελληνικό του διαβατήριο φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Η ιστορία του Τσετ αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την ιδιαίτερη σχέση της οικογένειας με την Ελλάδα, ενώ παράλληλα, ο Τομ Χανκς συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα με νέους ρόλους και δημόσιες εμφανίσεις που τον καθιστούν έναν από τους πιο αγαπητούς σταρ του Χόλιγουντ. Ο Τσετ Χανκς, 35 ετών, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «Running Point», μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα μια απρόσμενη εμπειρία που είχε στην Κολομβία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος μέσω βίντεο στο Instagram, η προσπάθειά του να αποφύγει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με το αμερικανικό του διαβατήριο, τον οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες.

Ο Τσετ Χανκς είχε αρχικά ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για να γιορτάσει τα γενέθλια ενός φίλου του. Η συνέχεια του ταξιδιού του τον βρήκε στην Κολομβία, όπου, όπως αναφέρθηκε, το ελληνικό του διαβατήριο μετατράπηκε σε μια απρόβλεπτη παγίδα. Η κατάσταση αυτή τον οδήγησε να ζητήσει την απελευθέρωσή του, με τη φράση «Ελευθερώστε με» να συνοδεύει την περιγραφή της δυσάρεστης αυτής εμπειρίας. Η επιλογή του να χρησιμοποιήσει το ελληνικό του διαβατήριο, αντί του αμερικανικού, υποδηλώνει την επιθυμία του να αποφύγει πιθανές επιπλοκές, αλλά τελικά τον έφερε αντιμέτωπο με μια νέα πρόκληση. Η περιπέτεια του Τσετ αποτελεί ένα ακόμα κεφάλαιο στην πολυτάραχη ζωή του, η οποία συχνά τραβά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

Ο Τομ Χανκς: Από τον Αβραάμ Λίνκολν στο Μετρό της Νέας Υόρκης

Ενώ ο Τσετ Χανκς βίωνε την περιπέτειά του, ο πατέρας του, ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ Χανκς, συνεχίζει να απασχολεί τα καλλιτεχνικά δρώμενα με νέους, ενδιαφέροντες ρόλους και χαρακτηριστικές δημόσιες εμφανίσεις. Μία από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές του εμφανίσεις είναι στο έργο «Lincoln in the Bardo», όπου θα ενσαρκώσει τον 16ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο ηθοποιός θα υποδυθεί έναν Πρόεδρο των ΗΠΑ στη μεγάλη οθόνη, προσθέτοντας μια ακόμα ιστορική προσωπικότητα στο πλούσιο βιογραφικό του. Η καριέρα του περιλαμβάνει ήδη πολλές βιογραφικές ερμηνείες, όπως του αστροναύτη Τζιμ Λόβελ στην ταινία «Apollo 13», του πιλότου Τσέσλι Σάλενμπεργκερ στο «Sully» και του Γουόλτ Ντίσνεϊ στο «Saving Mr. Banks».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τομ Χανκς δεν θα περιοριστεί μόνο στον ρόλο του Λίνκολν, αλλά θα συν-παράγει την ταινία μέσω της εταιρείας του Playtone, μαζί με τον συνεργάτη του Γκάρι Γκέτζμαν. Το σενάριο προσαρμόζει ο συγγραφέας Τζορτζ Σόντερς, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο υποψήφιος για Όσκαρ Ντιουκ Τζόνσον. Η παραγωγή θα συνδυάσει live-action με stop-motion animation, με στόχο να αναδείξει τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά του Προέδρου, μέσα από τη σχέση του με τον πρόσφατα χαμένο 11χρονο γιο του. 

Πέρα από τους κινηματογραφικούς του ρόλους, ο Τομ Χανκς έχει γίνει viral και για τις απροσδόκητες δημόσιες εμφανίσεις του, οι οποίες επιβεβαιώνουν την προσγειωμένη του προσωπικότητα. Μία από αυτές τις στιγμές συνέβη όταν ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας έκπληξη σε ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους. Ο 69χρονος ηθοποιός, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια, μετακινήθηκε σαν οποιοσδήποτε επιβάτης, χωρίς συνοδεία ασφαλείας ή ιδιαίτερη διακριτική μεταχείριση. Παρέμεινε ήρεμος και χαμηλών τόνων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, φορώντας χακί μπουφάν, σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ, με γυαλιά και προστατευτική μάσκα προσώπου. Παρά την προσπάθειά του να περάσει απαρατήρητος, μερικοί παρατηρητικοί επιβάτες τον αναγνώρισαν και έβγαλαν φωτογραφίες, οι οποίες γρήγορα κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η κίνηση απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο Τομ Χανκς παραμένει ένας από τους πιο προσιτούς και ανθρώπινους σταρ του Χόλιγουντ.

Διάβασε επίσης: O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chet Hanks tom hanks ΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΤΕΡΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά

Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά

02.03.2026
Επόμενο
Το κόλπο με τη ζώνη στη βαλίτσα που κρατά τα ρούχα στη θέση τους

Το κόλπο με τη ζώνη στη βαλίτσα που κρατά τα ρούχα στη θέση τους

02.03.2026

Δες επίσης

Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης έγιναν για πρώτη φορά γονείς
Celeb News

Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης έγιναν για πρώτη φορά γονείς

02.03.2026
Ο Γιώργος Λάνθιμος για την εξομολόγηση της συζύγου του: «Είμαι περήφανος για το θάρρος της»
Celeb News

Ο Γιώργος Λάνθιμος για την εξομολόγηση της συζύγου του: «Είμαι περήφανος για το θάρρος της»

02.03.2026
Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην Ιταλία για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana
Celeb News

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην Ιταλία για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana

02.03.2026
Έχει κλωνοποιηθεί ο Jim Carrey; Η ανησυχία των θαυμαστών μετά την τελευταία του εμφάνιση
Celeb News

Έχει κλωνοποιηθεί ο Jim Carrey; Η ανησυχία των θαυμαστών μετά την τελευταία του εμφάνιση

02.03.2026
Αυτό είναι το κορίτσι που υποδύεται την κόρη του Brad Pitt στη νέα του ταινία
Celeb News

Αυτό είναι το κορίτσι που υποδύεται την κόρη του Brad Pitt στη νέα του ταινία

02.03.2026
Γιώργος Λιάγκας: Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει επαφές με τον Γιώργο Θεοφάνους
Celeb News

Γιώργος Λιάγκας: Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει επαφές με τον Γιώργο Θεοφάνους

02.03.2026
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών
Celeb News

Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

02.03.2026
Δέσποινα Βανδή: Μπήκε στη κουζίνα και έφτιαξε τσουρέκια – Η viral συνταγή της
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Μπήκε στη κουζίνα και έφτιαξε τσουρέκια – Η viral συνταγή της

02.03.2026
Ο Kanye West αντιμέτωπος με δικαστική διαμάχη
Celeb News

Ο Kanye West αντιμέτωπος με δικαστική διαμάχη

01.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Το παρασκήνιο της ναυτιλίας: Η σύγκρουση Τραμπ, Μητσοτάκη και εφοπλιστών για τον φόρο άνθρακα

Το παρασκήνιο της ναυτιλίας: Η σύγκρουση Τραμπ, Μητσοτάκη και εφοπλιστών για τον φόρο άνθρακα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών