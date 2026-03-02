Tom Hanks‎‎: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα

Η οικογένεια Χανκς βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο, είτε μέσω των πολυβραβευμένων κινηματογραφικών επιτευγμάτων του Τομ Χανκς, είτε μέσω των προσωπικών περιπετειών των μελών της. Πρόσφατα, ο γιος του διάσημου ηθοποιού, Τσετ Χανκς, έγινε πρωτοσέλιδο μοιραζόμενος μια απρόσμενη περιπέτεια που έζησε στην Κολομβία, όπου το ελληνικό του διαβατήριο φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Η ιστορία του Τσετ αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την ιδιαίτερη σχέση της οικογένειας με την Ελλάδα, ενώ παράλληλα, ο Τομ Χανκς συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα με νέους ρόλους και δημόσιες εμφανίσεις που τον καθιστούν έναν από τους πιο αγαπητούς σταρ του Χόλιγουντ. Ο Τσετ Χανκς, 35 ετών, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «Running Point», μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα μια απρόσμενη εμπειρία που είχε στην Κολομβία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος μέσω βίντεο στο Instagram, η προσπάθειά του να αποφύγει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με το αμερικανικό του διαβατήριο, τον οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες.

Ο Τσετ Χανκς είχε αρχικά ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για να γιορτάσει τα γενέθλια ενός φίλου του. Η συνέχεια του ταξιδιού του τον βρήκε στην Κολομβία, όπου, όπως αναφέρθηκε, το ελληνικό του διαβατήριο μετατράπηκε σε μια απρόβλεπτη παγίδα. Η κατάσταση αυτή τον οδήγησε να ζητήσει την απελευθέρωσή του, με τη φράση «Ελευθερώστε με» να συνοδεύει την περιγραφή της δυσάρεστης αυτής εμπειρίας. Η επιλογή του να χρησιμοποιήσει το ελληνικό του διαβατήριο, αντί του αμερικανικού, υποδηλώνει την επιθυμία του να αποφύγει πιθανές επιπλοκές, αλλά τελικά τον έφερε αντιμέτωπο με μια νέα πρόκληση. Η περιπέτεια του Τσετ αποτελεί ένα ακόμα κεφάλαιο στην πολυτάραχη ζωή του, η οποία συχνά τραβά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Ο Τομ Χανκς: Από τον Αβραάμ Λίνκολν στο Μετρό της Νέας Υόρκης

Ενώ ο Τσετ Χανκς βίωνε την περιπέτειά του, ο πατέρας του, ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ Χανκς, συνεχίζει να απασχολεί τα καλλιτεχνικά δρώμενα με νέους, ενδιαφέροντες ρόλους και χαρακτηριστικές δημόσιες εμφανίσεις. Μία από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές του εμφανίσεις είναι στο έργο «Lincoln in the Bardo», όπου θα ενσαρκώσει τον 16ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο ηθοποιός θα υποδυθεί έναν Πρόεδρο των ΗΠΑ στη μεγάλη οθόνη, προσθέτοντας μια ακόμα ιστορική προσωπικότητα στο πλούσιο βιογραφικό του. Η καριέρα του περιλαμβάνει ήδη πολλές βιογραφικές ερμηνείες, όπως του αστροναύτη Τζιμ Λόβελ στην ταινία «Apollo 13», του πιλότου Τσέσλι Σάλενμπεργκερ στο «Sully» και του Γουόλτ Ντίσνεϊ στο «Saving Mr. Banks».

Ο Τομ Χανκς δεν θα περιοριστεί μόνο στον ρόλο του Λίνκολν, αλλά θα συν-παράγει την ταινία μέσω της εταιρείας του Playtone, μαζί με τον συνεργάτη του Γκάρι Γκέτζμαν. Το σενάριο προσαρμόζει ο συγγραφέας Τζορτζ Σόντερς, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο υποψήφιος για Όσκαρ Ντιουκ Τζόνσον. Η παραγωγή θα συνδυάσει live-action με stop-motion animation, με στόχο να αναδείξει τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά του Προέδρου, μέσα από τη σχέση του με τον πρόσφατα χαμένο 11χρονο γιο του.

Πέρα από τους κινηματογραφικούς του ρόλους, ο Τομ Χανκς έχει γίνει viral και για τις απροσδόκητες δημόσιες εμφανίσεις του, οι οποίες επιβεβαιώνουν την προσγειωμένη του προσωπικότητα. Μία από αυτές τις στιγμές συνέβη όταν ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας έκπληξη σε ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους. Ο 69χρονος ηθοποιός, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια, μετακινήθηκε σαν οποιοσδήποτε επιβάτης, χωρίς συνοδεία ασφαλείας ή ιδιαίτερη διακριτική μεταχείριση. Παρέμεινε ήρεμος και χαμηλών τόνων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, φορώντας χακί μπουφάν, σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ, με γυαλιά και προστατευτική μάσκα προσώπου. Παρά την προσπάθειά του να περάσει απαρατήρητος, μερικοί παρατηρητικοί επιβάτες τον αναγνώρισαν και έβγαλαν φωτογραφίες, οι οποίες γρήγορα κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η κίνηση απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο Τομ Χανκς παραμένει ένας από τους πιο προσιτούς και ανθρώπινους σταρ του Χόλιγουντ.

