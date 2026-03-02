Ζώδια 02.03.2026

Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά

Αν πρόκειται να διαφωνήσεις με το συγκεκριμένο ζώδιο, φρόντισε να έχεις επιχειρήματα, ψυχραιμία και καθαρές προθέσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν άνθρωποι που υψώνουν τη φωνή τους, χτυπούν το χέρι στο τραπέζι και πιστεύουν ότι έτσι κερδίζουν μια διαφωνία. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν χρειάζεται να φωνάξουν για να επικρατήσουν. Αν μιλάμε για το ζώδιο που δύσκολα έως ποτέ χάνει σε καβγά, τότε η απάντηση δεν είναι άλλη από τον Σκορπιό. Ο Σκορπιός δεν μπαίνει σε αντιπαράθεση για πλάκα. Αν αποφασίσει να εμπλακεί, σημαίνει ότι έχει ήδη ζυγίσει την κατάσταση. Δεν λειτουργεί παρορμητικά, λειτουργεί στρατηγικά. Την ώρα που εσύ εκφράζεις τον θυμό σου, εκείνος παρατηρεί, καταγράφει και οργανώνει τα επιχειρήματά του. Και όταν έρθει η στιγμή να απαντήσει, το κάνει με ακρίβεια.

Το δυνατό του χαρτί; Η ψυχολογική διορατικότητα. Ο Σκορπιός «διαβάζει» τον απέναντι. Καταλαβαίνει τι τον ενοχλεί, πού πονά, ποια είναι τα αδύναμα σημεία του. Δεν θα τα χρησιμοποιήσει πάντα αλλά αν νιώσει ότι αδικείται ή προδίδεται, δεν θα διστάσει.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το ζώδιο που πάντα έχει το πάνω χέρι – Και δεν είναι Λέων

Σε έναν καβγά, αυτό του δίνει σαφές προβάδισμα. Επιπλέον, δεν αποσυντονίζεται εύκολα. Μπορεί να φαίνεται ήρεμος, ακόμη κι όταν μέσα του βράζει. Αυτή η αυτοκυριαρχία τον κάνει επικίνδυνο «αντίπαλο». Δεν θα πει κάτι τυχαίο που θα μετανιώσει μετά. Αντίθετα, οι λέξεις του είναι μετρημένες και συχνά καίριες. Και το πιο σημαντικό; Δεν ξεχνά. Αν μια συζήτηση επανέλθει μήνες μετά, θα θυμάται λεπτομέρειες που εσύ έχεις ήδη διαγράψει.

Όμως η δύναμή του δεν είναι μόνο επιθετική. Ο Σκορπιός ξέρει και πότε να σωπάσει. Μερικές φορές, το να αποχωρήσει σιωπηλά είναι η μεγαλύτερη «νίκη» του. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει απλώς να έχει δίκιο, τον ενδιαφέρει να έχει τον έλεγχο. Και συχνά, ο έλεγχος της κατάστασης αξίζει περισσότερο από μια φαινομενική επικράτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε Σκορπιός ψάχνει αφορμή για σύγκρουση. Το αντίθετο. Προτιμά την ένταση να εκτονώνεται ιδιωτικά και ουσιαστικά. Αν όμως τον φέρεις στα όριά του, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Δεν θα υψώσει απαραίτητα τη φωνή του αλλά θα φροντίσει να κλείσει τη συζήτηση με τρόπο που δύσκολα θα μπορείς να αντικρούσεις.

Αν πρόκειται να διαφωνήσεις με έναν Σκορπιό, φρόντισε να έχεις επιχειρήματα, ψυχραιμία και καθαρές προθέσεις. Γιατί σε έναν καβγά, δεν κερδίζει αυτός που φωνάζει περισσότερο. Κερδίζει αυτός που ξέρει πού να χτυπήσει και πότε!

Διάβασε επίσης: Είναι αχτύπητα μαζί: Αυτοί είναι οι 3 ιδανικοί συνδυασμοί ζωδίων

