02.03.2026

Η Malu στο Unplugged Stories: «Το Greek Idol μου έδωσε το εισιτήριο για να δημιουργήσω την καριέρα μου»

Η Malou μιλά για την παιδική της ηλικία, την αγάπη της για τη μουσική, την πορεία της μέσα από το Greek Idol και την προσωπική της ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, η Malu μοιράστηκε με αμεσότητα και ζεστασιά την προσωπική και επαγγελματική της πορεία στη μουσική, από τα πρώτα της βήματα στην Καλαμάτα έως τα πιο πρόσφατα μουσικά της επιτεύγματα στην Αθήνα.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε την πρώτη της επαφή με τη μουσική: «Από πολύ μικρή ξεκίνησα με χορωδίες στο σχολείο και μαθήματα κιθάρας με τον κύριο Μπάμπη στην Καλαμάτα. Εκεί κατάλαβα ότι η μουσική θα γινόταν κομμάτι της ζωής μου». Τα πρώτα της live ήταν στα διαλείμματα του λυκείου, όταν μαζεύονταν οι συμμαθητές της και την άκουγαν να τραγουδάει συνοδευόμενη από την κιθάρα της: «Ήταν το πρώτο μου προσωπικό κοινό και ένιωσα για πρώτη φορά τη χαρά να μοιράζομαι τη μουσική μου».

Η Malu μοιράστηκε και τις αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία: «Τα καλοκαίρια στη γειτονιά με τους φίλους μου ήταν γεμάτα παιχνίδι, μπάνια και παγωτά. Η γιαγιά μας έδινε ψωμί με ελαιόλαδο και ζάχαρη, μικρές στιγμές που θυμάμαι με χαρά».

Η πορεία της στην επαγγελματική μουσική ξεκίνησε όταν αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της στην Αθήνα. Η συμμετοχή της στο Greek Idol ήταν καθοριστική: «Δεν το είπα σε κανέναν μέχρι να περάσω τα live. Ήταν ένα εισιτήριο για να γνωρίσω ανθρώπους, να μπω στον χώρο της μουσικής και να ξεκινήσω τη δισκογραφία μου». Μέσα από το show ήρθε η πρώτη της δισκογραφική συνεργασία, με το τραγούδι «Μια φορά στο τόσο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελένης Γιαννατσούλια.

Η καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη δημιουργική της πολυδιάστατη πορεία: «Στα live μου και στη δισκογραφία μου συνδυάζω ροκ, ποπ, έντεχνο, λαϊκό, λατίν και νησιώτικα τραγούδια. Αυτό με εκφράζει και μου δίνει τη δυνατότητα να μοιράζομαι ό,τι αγαπώ».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, η Malu τόνισε τη σημασία της σχέσης με τον γιο της, ο οποίος σήμερα είναι 8 χρονών: «Είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μου που με ξυπνάει, με κρατάει σε εγρήγορση και μου δίνει χαρά. Αν θελήσει να ασχοληθεί με τη μουσική, θα τον στηρίξω σε ό,τι επιλέξει».

Η συνέντευξη ανέδειξε όχι μόνο την πορεία της Malu στη μουσική, αλλά και τον χαρακτήρα της, γεμάτο πάθος, ευαισθησία και δημιουργικότητα. Με τα επόμενα σχέδιά της για νέα τραγούδια και συνεργασίες, η καλλιτέχνης φαίνεται έτοιμη να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Malu unplugged stories
Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης έγιναν για πρώτη φορά γονείς

02.03.2026
Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά

02.03.2026

