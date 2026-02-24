Unplugged Stories 24.02.2026

Ο Γιάννης Φακίνος στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να είχα γράψει για τον Δημήτρη Μητροπάνο»

«Από τα πρώτα του τραγούδια στο δημοτικό μέχρι τις συνεργασίες και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, ο Γιάννης Φακίνος μοιράζεται το μουσικό του ταξίδι
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, ο Γιάννης Φακίνος μοιράστηκε με αμεσότητα και χιούμορ την προσωπική και επαγγελματική του πορεία στη μουσική, από τα πρώτα του βήματα έως τις πρόσφατες επιτυχίες του.

Ο καλλιτέχνης περιέγραψε την πρώτη του επαφή με τη μουσική: «Τα παιδικά μου χρόνια είχαν αρκετή μουσική, μπορώ να πω. Ήταν γεμάτα από μουσική. Σε επαφή ήρθα με μουσικό όργανο στην Τετάρτη δημοτικού, που ήταν δώρο των γονιών μου για τα Χριστούγεννα, αλλά έγραφα έτσι κάποια στιχάκια, κάποιες μελωδίες στο μυαλό μου από πιο μικρή ηλικία, Α’ δημοτικού. Κάπου εκεί ξεκίνησα έτσι να έχω το μικρόβιο. Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα για κάποια κοπέλα όταν ήμουν Α’ δημοτικού. Αυτός ο πόνος μακροπρόθεσμα μάλλον με έκανε να ασχοληθώ με τη δημιουργία».

Διάβασε επίσης: Η Χριστίνα Μήλιου στο Unplugged Stories: «Η εμπειρία στο The Voice με βοήθησε, αλλά δεν με καθόρισε»

Ακόμη, μίλησε για τις δυσκολίες και τις πρώτες του προσπάθειες: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί η Σαλαμίνα μπορεί να είναι κοντά στην Αθήνα, αλλά εμένα δε μου ήταν εύκολο οικονομικά να φύγω από το πατρικό μου και να μετακομίσω. Και όταν μετακόμισα, τραγουδούσα σε μουσικά μεζεδοπωλεία, σε ρακάδικα και τέτοια. Δηλαδή ξεκίνησα για να μπορέσω να βγάζω τα προς το ζην, να επενδύω στη μουσική μου, ταυτόχρονα να γράφω τα τραγούδια μου».

Για την πρώτη του μεγάλη αναγνωρισιμότητα, εξήγησε: «Το ευρύ κοινό με έμαθε από τη συνεργασία μου με την Κατερίνα Λιόλιου, η αλήθεια είναι. Είχα δώσει και κάποια άλλα τραγούδια πιο πριν, αλλά ουσιαστικά το ευρύ κοινό με γνώρισε από εκεί και σαν δημιουργό και σαν τραγουδιστή».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις μουσικές επιρροές του: «Υπάρχουνε τραγουδιστές που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Γενικότερα, οι δημιουργοί και οι τραγουδιστές είμαστε ότι ακούμε. Αυτό πιστεύω και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Οπότε αυτοί που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ θα ήθελα να τους γράψω κιόλας. Θα ήθελα πολύ να δώσει ένα τραγούδι στον Δημήτρη Μητροπάνο».

Αναφερόμενος στον πρώτο του προσωπικό δίσκο, εξήγησε τη σύνθεση και τη θεματολογία του: «Ο τίτλος του πρώτου μου δίσκου είναι “Καλημέρα, σ’ αγαπώ!”. Πολλά από τα τραγούδια που έχω γράψει για το δίσκο μου είναι εμπνευσμένα από προσωπικές ιστορίες και προσωπικά βιώματα. Αρκετά, κάποια δεν είναι καθεαυτού ιστορίες που έχω βιώσει. Τα εμπνεύστηκα. Κάποια έχουν μέσα στοιχεία από εκείνες κι αυτούς τις ιστορίες που έχω βιώσει».

Η συνέντευξη ανέδειξε όχι μόνο τη μουσική πορεία του Γιάννη Φακίνου αλλά και την προσωπική του αφοσίωση, το πάθος του για δημιουργία και την αγάπη του για τη μουσική. Με τον πρώτο του δίσκο να κυκλοφορεί σύντομα και νέα τραγούδια στο πλάνο, ο καλλιτέχνης δείχνει έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Διάβασε επίσης: Η Μάγδα Βαρούχα στο Unplugged Stories: Από τα πρώτα βήματα στη σκηνή έως τη δική της μουσική πορεία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

unplugged stories Γιάννης Φακίνος μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Manon των Katseye αποχωρεί για λόγους υγείας

Η Manon των Katseye αποχωρεί για λόγους υγείας

24.02.2026
Επόμενο
Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

24.02.2026

Δες επίσης

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο Talk to MAD: «Το να συνεργάζομαι μουσικά με τον πατέρα μου το θεωρώ ευλογία»
Mad TV News

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο Talk to MAD: «Το να συνεργάζομαι μουσικά με τον πατέρα μου το θεωρώ ευλογία»

20.02.2026
Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα»
Mad TV News

Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα»

20.02.2026
Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» μιλούν στο Talk To MAD
Mad TV News

Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» μιλούν στο Talk To MAD

18.02.2026
Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O’ Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»
Mad TV News

Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O’ Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»

17.02.2026
Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project
Mad TV News

Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project

17.02.2026
Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει
Mad TV News

Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

16.02.2026
Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD
Mad TV News

Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD

16.02.2026
Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project
Mad TV News

Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project

16.02.2026
O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»
Mad TV News

O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης