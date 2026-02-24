Ο Γιάννης Φακίνος στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να είχα γράψει για τον Δημήτρη Μητροπάνο»

«Από τα πρώτα του τραγούδια στο δημοτικό μέχρι τις συνεργασίες και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, ο Γιάννης Φακίνος μοιράζεται το μουσικό του ταξίδι

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, ο Γιάννης Φακίνος μοιράστηκε με αμεσότητα και χιούμορ την προσωπική και επαγγελματική του πορεία στη μουσική, από τα πρώτα του βήματα έως τις πρόσφατες επιτυχίες του.

Ο καλλιτέχνης περιέγραψε την πρώτη του επαφή με τη μουσική: «Τα παιδικά μου χρόνια είχαν αρκετή μουσική, μπορώ να πω. Ήταν γεμάτα από μουσική. Σε επαφή ήρθα με μουσικό όργανο στην Τετάρτη δημοτικού, που ήταν δώρο των γονιών μου για τα Χριστούγεννα, αλλά έγραφα έτσι κάποια στιχάκια, κάποιες μελωδίες στο μυαλό μου από πιο μικρή ηλικία, Α’ δημοτικού. Κάπου εκεί ξεκίνησα έτσι να έχω το μικρόβιο. Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα για κάποια κοπέλα όταν ήμουν Α’ δημοτικού. Αυτός ο πόνος μακροπρόθεσμα μάλλον με έκανε να ασχοληθώ με τη δημιουργία».

Ακόμη, μίλησε για τις δυσκολίες και τις πρώτες του προσπάθειες: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί η Σαλαμίνα μπορεί να είναι κοντά στην Αθήνα, αλλά εμένα δε μου ήταν εύκολο οικονομικά να φύγω από το πατρικό μου και να μετακομίσω. Και όταν μετακόμισα, τραγουδούσα σε μουσικά μεζεδοπωλεία, σε ρακάδικα και τέτοια. Δηλαδή ξεκίνησα για να μπορέσω να βγάζω τα προς το ζην, να επενδύω στη μουσική μου, ταυτόχρονα να γράφω τα τραγούδια μου».

Για την πρώτη του μεγάλη αναγνωρισιμότητα, εξήγησε: «Το ευρύ κοινό με έμαθε από τη συνεργασία μου με την Κατερίνα Λιόλιου, η αλήθεια είναι. Είχα δώσει και κάποια άλλα τραγούδια πιο πριν, αλλά ουσιαστικά το ευρύ κοινό με γνώρισε από εκεί και σαν δημιουργό και σαν τραγουδιστή».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις μουσικές επιρροές του: «Υπάρχουνε τραγουδιστές που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Γενικότερα, οι δημιουργοί και οι τραγουδιστές είμαστε ότι ακούμε. Αυτό πιστεύω και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Οπότε αυτοί που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ θα ήθελα να τους γράψω κιόλας. Θα ήθελα πολύ να δώσει ένα τραγούδι στον Δημήτρη Μητροπάνο».

Αναφερόμενος στον πρώτο του προσωπικό δίσκο, εξήγησε τη σύνθεση και τη θεματολογία του: «Ο τίτλος του πρώτου μου δίσκου είναι “Καλημέρα, σ’ αγαπώ!”. Πολλά από τα τραγούδια που έχω γράψει για το δίσκο μου είναι εμπνευσμένα από προσωπικές ιστορίες και προσωπικά βιώματα. Αρκετά, κάποια δεν είναι καθεαυτού ιστορίες που έχω βιώσει. Τα εμπνεύστηκα. Κάποια έχουν μέσα στοιχεία από εκείνες κι αυτούς τις ιστορίες που έχω βιώσει».

Η συνέντευξη ανέδειξε όχι μόνο τη μουσική πορεία του Γιάννη Φακίνου αλλά και την προσωπική του αφοσίωση, το πάθος του για δημιουργία και την αγάπη του για τη μουσική. Με τον πρώτο του δίσκο να κυκλοφορεί σύντομα και νέα τραγούδια στο πλάνο, ο καλλιτέχνης δείχνει έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

